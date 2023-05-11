С нами не соскучишься!

8 316 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алиса Майская
    Пишет автор всякую хрень, лишь бы написать что-нибудь.Устаревшие вещи, ...
  • Ингерман Ланская
    дикие нравыСтраны, где полны...
  • Алексей
    А глаза стало быть прикрывать не надо? Странная защитаДля чего английск...

Самый безумный отель Амстердама

Столица Голландии — злачное место. Со всего мира сюда стремятся любители острых ощущений, чтобы в полупрозрачной от дыма атмосфере полной свободы дать волю всем своим страстям одновременно. Наверное, именно для таких людей и создавался этот необычный отель.

Самый безумный отель Амстердама

Когда-то на верфи Амстердама гудели погрузчики, ворчали краны, скрипели от нагрузки тросы. Тут строили огромные корабли. Потом верфь стала не нужна (она закрылась в 1979 году), и вскоре на территории завелись художники и прочие хиппи, а все краны демонтировали. То есть, почти все.

Самый безумный отель Амстердама

Самый безумный отель Амстердама

Сегодня бывшая верфь стала официальным и излюбленным местом тусовщиков — в арт-хаусной обстановке бывших складов и нагромождений контейнеров обитают хипстеры, да и просто рядовые туристы.

Самый безумный отель Амстердама

Это место является одной из самых популярных тусовочных площадок Европы. И настоящим раем для различных фотосессий.

Самый безумный отель Амстердама

Доминантой района — в прямом смысле этого слова — является последний оставшийся в живых гигантский портовый кран, построенный компанией Hensen в 1951 году. Когда это был просто «Кран № 13», который долгие годы был заброшен.

Самый безумный отель Амстердама

История умалчивает, что именно навело Эдвина Корнмана Руди на мысль выкупить кран, и устроить в нем отель, но это было сделано, да еще как!

Самый безумный отель Амстердама

Кран был полностью демонтирован и отреставрирован. После длившейся три с половиной года реконструкции (с 2011 по 2015 год), его общий вес увеличился со 198 тонн до 295 тонн — почти на 100 тонн! Конструкция была усилена, на ней появились лифты и новые помещения. А именно — всего-навсего три номера, размещенных на высоте от 35 до 50 метров над уровнем земли.

Самый безумный отель Амстердама

Самый безумный отель Амстердама

На центральную площадку можно подняться как на лифте, так и по винтовой лестнице.

Самый безумный отель Амстердама

С лестничных площадок открываются виды на территорию бывшей верфи и город.

Самый безумный отель Амстердама

Самый безумный отель Амстердама

На площадке оборудовано многофункциональное помещение, которое имеет тройное назначение — тут размещается офис, тут можно проводить вечеринки на 70 человек, также тут размещается профессиональная телестудия с интернет-каналом до 1гбит.

Самый безумный отель Амстердама

Самый безумный отель Амстердама

В номера можно подняться только на лифте. Отделка каждого из номеров обошлась в сумму более миллиона евро. И это при том, что большая часть техники и материалов была предоставлена по бартеру, за рекламу. В любом случае, сама по себе сумма в три с небольшим миллиона евро за три номера внушает шок и трепет. Но гораздо больший шок испытываешь, когда видишь сами номера, над которыми поработали лучшие дизайнеры Голландии.

Нижний номер Free Spirit площадью 36 метров выполнен в индустриально стиле с легкими нотками тотального безумия.

Самый безумный отель Амстердама

Самый безумный отель Амстердама

Самый безумный отель Амстердама

На втором этаже номера расположена ванная комната с видом.

Самый безумный отель Амстердама

Средний номер Secret имеет аналогичную площадь, но оформлен еще более галлюциногенно.

Самый безумный отель Амстердама

Самый безумный отель Амстердама

Самый безумный отель Амстердама

«Топовый» номер Mystic — сочетание дизайна и роскоши, также из номера открывается самый сумасшедший вид на город с высоты почти 50 метров.

Самый безумный отель Амстердама

Самый безумный отель Амстердама

Хотя погодите, самый крутой вид открывается не из этого номера, а из гигантского открытого джакузи, размещенного на самом верху крана!

Самый безумный отель Амстердама

Стоит добавить, что кран слегка поворачивается под воздействием силы ветра, поэтому вид из окна все время меняется. В спектр услуг отеля входит трансфер до Амстердама на частном самолете, с последующей доставкой до отеля на лимузине. При желании, можно заказать персонального телохранителя.

Удовольствие жить в таком отеле стоит дорого — от 450 до 1 600 евро за ночь. Но надо сказать, что свободных номеров в нем практически не бывает. Еще бы, ведь в этом отеле понятие «get high» воспринимается не только в переносном смысле, но и в прямом.

А для тех, кому и этого недостаточно, хозяева отеля предлагают всего за 85 евро прыгнуть со стрелы на веревке — с 90 метровым пролетом!

Воистину, сумасшедшее место!

Самый безумный отель Амстердама

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)

Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх