Самый безумный отель Амстердама

Столица Голландии — злачное место. Со всего мира сюда стремятся любители острых ощущений, чтобы в полупрозрачной от дыма атмосфере полной свободы дать волю всем своим страстям одновременно. Наверное, именно для таких людей и создавался этот необычный отель.







Когда-то на верфи Амстердама гудели погрузчики, ворчали краны, скрипели от нагрузки тросы. Тут строили огромные корабли. Потом верфь стала не нужна (она закрылась в 1979 году), и вскоре на территории завелись художники и прочие хиппи, а все краны демонтировали. То есть, почти все.











Сегодня бывшая верфь стала официальным и излюбленным местом тусовщиков — в арт-хаусной обстановке бывших складов и нагромождений контейнеров обитают хипстеры, да и просто рядовые туристы.







Это место является одной из самых популярных тусовочных площадок Европы. И настоящим раем для различных фотосессий.







Доминантой района — в прямом смысле этого слова — является последний оставшийся в живых гигантский портовый кран, построенный компанией Hensen в 1951 году. Когда это был просто «Кран № 13», который долгие годы был заброшен.







История умалчивает, что именно навело Эдвина Корнмана Руди на мысль выкупить кран, и устроить в нем отель, но это было сделано, да еще как!







Кран был полностью демонтирован и отреставрирован. После длившейся три с половиной года реконструкции (с 2011 по 2015 год), его общий вес увеличился со 198 тонн до 295 тонн — почти на 100 тонн! Конструкция была усилена, на ней появились лифты и новые помещения. А именно — всего-навсего три номера, размещенных на высоте от 35 до 50 метров над уровнем земли.











На центральную площадку можно подняться как на лифте, так и по винтовой лестнице.







С лестничных площадок открываются виды на территорию бывшей верфи и город.











На площадке оборудовано многофункциональное помещение, которое имеет тройное назначение — тут размещается офис, тут можно проводить вечеринки на 70 человек, также тут размещается профессиональная телестудия с интернет-каналом до 1гбит.











В номера можно подняться только на лифте. Отделка каждого из номеров обошлась в сумму более миллиона евро. И это при том, что большая часть техники и материалов была предоставлена по бартеру, за рекламу. В любом случае, сама по себе сумма в три с небольшим миллиона евро за три номера внушает шок и трепет. Но гораздо больший шок испытываешь, когда видишь сами номера, над которыми поработали лучшие дизайнеры Голландии.



Нижний номер Free Spirit площадью 36 метров выполнен в индустриально стиле с легкими нотками тотального безумия.















На втором этаже номера расположена ванная комната с видом.







Средний номер Secret имеет аналогичную площадь, но оформлен еще более галлюциногенно.















«Топовый» номер Mystic — сочетание дизайна и роскоши, также из номера открывается самый сумасшедший вид на город с высоты почти 50 метров.











Хотя погодите, самый крутой вид открывается не из этого номера, а из гигантского открытого джакузи, размещенного на самом верху крана!







Стоит добавить, что кран слегка поворачивается под воздействием силы ветра, поэтому вид из окна все время меняется. В спектр услуг отеля входит трансфер до Амстердама на частном самолете, с последующей доставкой до отеля на лимузине. При желании, можно заказать персонального телохранителя.



Удовольствие жить в таком отеле стоит дорого — от 450 до 1 600 евро за ночь. Но надо сказать, что свободных номеров в нем практически не бывает. Еще бы, ведь в этом отеле понятие «get high» воспринимается не только в переносном смысле, но и в прямом.



А для тех, кому и этого недостаточно, хозяева отеля предлагают всего за 85 евро прыгнуть со стрелы на веревке — с 90 метровым пролетом!



Воистину, сумасшедшее место!







источник



Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)



