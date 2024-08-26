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6 опасных примеров того, как развлекались дети 90-х


Самые опасные развлечения прошлого.

Самые опасные развлечения прошлого.

Развал Советского Союза стал одним из самых видных мировых событий конца XX века. Последующее десятилетие стало далеко не самым лучшим в истории всех бывших союзных республик. Однако именно на этот период выпало детство целого поколения людей. В новом обзоре мы собрали несколько примеров того, как развлекались дети в то время, когда у них не было смартфонов и компьютеров.

Сразу стоит отметить, что далеко не все собранные в видео развлечения безопасны. Именно поэтому не стоит пытаться повторить что-нибудь из этого, за исключением самых безобидных вещей. Всем приятного просмотра, а может быть и лёгкой ностальгии.

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