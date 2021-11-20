12 простых правил, которые помогут продлить жизнь дивану и сохранить его безупречный вид

Советы по уходу за диваном.
Во все времена диван считался синонимом достатка и уюта в дома. Практически все от мала до велика любят сидеть на нем. Одни прыгают на диване, другие спят, третьи садятся ужинать перед телевизором, что неминуемо приводит к пятнам. Все это конечно сказывается на сроке эксплуатации. Эти 12 простых правил помогут продлить жизнь дивану и сохранить его безупречный вид.
1. Избегайте дыма и запахов
Оградите диван от резких запахов и дыма.
Обивка дивана, особенно тканевая, очень восприимчивая к дыму и запахам. Если вы часто жарите рыбу, а на кухне стоит тканевый диванчик, можете не сомневаться, что этот аромат останется с вами надолго. По тем же причинам не стоит увлекаться курением сигарет или кальяна в помещении.
2. Переворачивайте подушки
Не забывайте переворачивать подушки.
Спинки некоторых современных диванов состоят из больших отдельных подушек. Однако, несмотря на то, что такие подушки легко вынимаются, некоторые люди никогда их не трогают и совершают ошибку. Дело в том, что в щелях между сидением и подушками скапливается много мусора, который необходимо регулярно собирать. Кроме того, верхняя часть подушек намного больше подвергается износу и пачкается. В идеале, раз в месяц нужно проводить чистку дивана пылесосом и переворачивать подушки.
3. Убирайте пятна
Старые засохшие пятна.
Если вы капнули чем-то на диван, никогда не откладывайте чистку на потом. Чаще всего чистка пятна, отложенная на полчасика, происходит через месяц. Помните, что чем дольше пятно остается на обивке дивана, тем меньше шансов от него избавиться. И если свежее пятно получится оттереть с помощью щадящих средств, то застарелое придется очищать агрессивной химией, которая может испортить материал обивки.
4. Не ставьте на солнце
Не ставьте диван на солнце.
Наверное, все взрослые люди знают, что многие ткани имеют свойство выгорать на солнце, но не задумываются, что такое может случиться и с обивкой дивана. Во избежание неприятного сюрприза, в виде выцветших деталей, ставьте диван в теневой части комнаты или «защищайте» окна плотными занавесками.
5. Ремонтируйте
Осуществляйте своевременный ремонт.
Проще вовремя починить качественную вещь, чем покупать что-то новое. Особенно, если речь идет о такой дорогостоящей покупке, как диван. Поэтому не забывайте следить за исправностью его частей. Шатающиеся ножки, скрипящие пружины, хруст и треск свидетельствуют о том, что изделие нуждается в ремонте.
6. Не прыгайте на диване
Не прыгайте и не «плюхкайтесь» на диван.
Наши родители запрещали нам прыгать на диванах не потому что они нудные, а из-за того, что диван стоит немалых денег. Однако и взрослые иногда так садятся на диван, что, кажется, однажды он просто сложится под их весом. Такое поведение недопустимо в тех случаях, если вы хотите, чтобы диван прослужил вам много лет. Прыжки и другие резкие движения могут привести к повреждению рамы дивана, его пружин и каркаса.
7. Тщательно подбирайте средства для чистки
Подбирайте средства для чистки по типу ткани.
Не стоит использовать универсальные средства для чистки дивана. Тем более не стоит очищать его обивку с помощью порошка для стирки и средства для мытья посуды. Подбирая чистящее средство, учитывайте тип материала.
8. Не спите на диване
Не используйте диван в качестве места для сна.
Большинство моделей диванов не годятся для сна. Особенно этого не стоит делать на сложенном диване. Если вы регулярно спите на софе, не удивляйтесь если уже через год-два она просядет. К тому же такой сон плохо отразится на вашей осанке.
9. Сидеть на одном месте
Сидеть на любимом месте.
Люди часто становятся заложниками своих привычек. Если речь идет о вашем диване, где у вас уже появилось любимое место, сопротивляйтесь. Если вы не будете хотя бы раз в три дня менять местоположение, одна часть софы просядет и она станет неудобной.
10. Не забывайте про уборку
Регулярно чистите диван.
Как и пол, по которому мы ходим, диван нуждается в регулярной чистке. В противном случае, его обивка засалиться, а в щелях скопится немало мусора. Кроме того, диван, как и другая мебель покрывается пылью. Так что, не поленитесь раз в неделю пройтись по его поверхности пылесосом, а раз в полгода провести полноценную сезонную чистку. Эти нехитрые советы помогут сохранить привлекательность оббивки на долгие годы.
11. Используйте плед
Накрывайте диван пледом.
Плед - это не только уютная деталь интерьера, но вещь, способная защитить обивку дивана от неприятных «случайностей». Лучше всего выбирать покрывало из тонкого материала, который можно постирать в стиральной машине и быстро высушить.
12. Освежайте
Изредка освежайте обивку.
Если вам кажется, что ваш диван пропитался неприятными запахами, а на подушках появились отвратительные сальные пятна - пора освежить обивку. В этом вам поможет обычная сода. Насыпьте ее на поверхность софы, оставьте на 30 минут, а после соберите все пылесосом. Сода впитает неприятные запахи и немного подчистит обивку.
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