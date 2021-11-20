12 простых правил, которые помогут продлить жизнь дивану и сохранить его безупречный вид

Советы по уходу за диваном.

1. Избегайте дыма и запахов

Оградите диван от резких запахов и дыма.

2. Переворачивайте подушки

Не забывайте переворачивать подушки.

3. Убирайте пятна

Старые засохшие пятна.

4. Не ставьте на солнце

Не ставьте диван на солнце.

5. Ремонтируйте

Осуществляйте своевременный ремонт.

6. Не прыгайте на диване

Не прыгайте и не «плюхкайтесь» на диван.

7. Тщательно подбирайте средства для чистки

Подбирайте средства для чистки по типу ткани.

8. Не спите на диване

Не используйте диван в качестве места для сна.

9. Сидеть на одном месте

Сидеть на любимом месте.

10. Не забывайте про уборку

Регулярно чистите диван.

11. Используйте плед

Накрывайте диван пледом.

12. Освежайте

Изредка освежайте обивку.