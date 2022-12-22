Пришельцы среди нас: научная теория внеземной жизни

Несмотря на все развитие современных технологий, большая часть нашей Вселенной до сих пор остается загадкой. И ведущий астрофизик Колумбийского университета Калеб Шариф предполагает, что мы просто не понимаем истинную природу физических законов космоса. По теории эксперта (звучит она довольно безумно) наша Вселенная может быть ничем иным, как единым интеллектом инопланетной цивилизации. Мощной настолько, чтобы перенести саму себя в квантовую сферу, растворив жизнь в привычном нам понимании в физике.









Призрачные создатели

Атомы пришельцев

Техноцивилизация

Deus ex machina

Темная материя