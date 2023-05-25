Как большие дети в песочнице: Внутри самого счастливого офиса в Лондоне

Интернет-туркомпания Expedia является лучшим местом для работы в Великобритании в 2016 году, согласно рейтинга Glassdoor. Glassdoor позволяет сотрудникам оценивать свои фирмы честно и анонимно, поэтому его результаты могут быть довольно точны.



В Expedia стремятся сделать так, чтобы работники чувствовали себя в офисе подобно большим детям в песочнице. Поэтому сотрудникам компании для ощущения счастья доступен широкий диапазон самых различных привилегий, включая бонусы в размере от 8 до 14 тысяч долларов на путешествия для всех, кто проработал более 12-18 месяцев.



В двух огромных офисах компании, расположенных недалеко от станции метро Angel в Лондоне, есть тренажеры Formula One, огромная терраса на крыше, где регулярно проходят самые различные вечеринки, различные бесплатные бары и многое многое другое.











Снаружи офисное здание Expedia выглядит немного тоскливо, подобно многим другим в Лондоне.







Однако внутри все вещи начинают казаться более яркими.







Стена за стойкой регистрации покрыта фотографиями из отпусков сотрудников. Каждый работник Expedia имеет возможность много путешествовать, благодаря щедрым бонусам в размере от 8 до 14 тысячи долларов.







Внутри, подобно многим другим tech-компаниям, можно поиграть в пинг-понг и настольный футбол.







Здесь есть и тренажеры Formula One, которые подключены к игровой платформе Steam.







В офисе есть также обычные игровые консоли, такие как Xbox и Playstation. Эти двое играют в FIFA в середине рабочего дня.







В Expedia пытаются сделать так, чтобы работники чувствовали себя здесь подобно большим детям в песочнице.







Здесь есть даже гусеничная тележка с GPS, которая перевозит пирожные и выпивку по офису.







Во время рабочего дня в Expedia находится время и для коктейлей, и для пива.







Однако лучшей привлекательной чертой офиса является огромная терраса на крыше.







Здесь можно отдохнуть и подышать свежим воздухом.







Каждый месяц в один из четвергов на крыше проводится вечеринка для всех работников компании — с 17 до 20:30 или до того времени, пока не закончится выпивка.







Сотрудники Expedia не прикованы к рабочему месту и всегда имеют возможность передохнуть, повышая тем самым производительность труда.







В офисе работает достаточно много женщин.







К обеденным столам прикреплены iPad-ы.







Однако здесь не только играют, ведь Expedia — глобальная компания, а это значит, что звонки могут быть в любое время суток.







Клиенты обращаются и в 5 часов утра, и в 11 часов вечера.







Дизайн конференц-залов отличается яркостью оформления.







Работать в Expedia по-настоящему весело.



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