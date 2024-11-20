Советы, как избавиться от луж в прихожей и наледи на окнах в загородном доме зимой

В зимнее время теплая атмосфера в доме особенно важна, но нельзя забывать и о чистоте помещений, которая в зимний период достигается гораздо сложнее С прохладной погодой в дом приходят и разного рода неудобства.

Такие как лужи в прихожей, грязь, соль, холод, наледь на окнах. Всё это безусловно портит атмосферу и создаёт дополнительные проблемы.

1. Правильная уборка луж в прихожей

2. Защита полов от соли и песка

3. Как убрать наледь на окнах

4. Защита пола, если в доме есть животные

5. Важно быстро убирать снег возле дома

6. Помещения можно согревать не только обогревателями

7. Ковры нужно чистить снегом

8. Правильное хранение зимней обуви

9. Правильное место для хранения зимних шапок и шарфов

10. Руки должны быть в тепле

Но, есть множество лайфхаков от зимних дачников, как бороться с этим.Соберёт всю грязьДля того, чтобы луж в прихожей от мокрой обуви было намного меньше, нужно организовать правильную зону у входа в дом.В первую очередь нужно поставить поддон с гравием сразу у двери, при входе. Обувь нужно будет оставлять на нём, вся тающая вода окажется в гравии. Если не хочется покупать поддон и тратиться на него, то можно взять то, что уже имеется дома. Гравий отлично насыпается и в кухонный противень, который не используется.Также можно положить в коридоре коврики с высоким ворсом, это самые хорошие модели для впитывания воды. А вот специальный подогрев полов в коридоре быстрее высушит пол, если вода всё же на него попадёт.С химикатами тоже нужно боротьсяЗимой неизбежно с осенью в дом попадают соль и песок. К сожалению они сильно вредят как деревянным полам, так и каменной плитке, коврам, оставляя разводы и пятна. Чтобы защитить свои вещи от этого, перед дверью целесообразно положить резиновый коврик.Но, если грязь всё же оказалась на полу, от неё отлично поможет специальный раствор 100 миллилитров уксуса на 800 миллилитров простой воды. Полы можно с ним помыть, либо просто распылить. А когда всё высохнет, пройтись сухой тряпкой.А вот чтобы в доме было меньше песка поможет ворсовый коврик у входной двери, он будет задерживаться на нём.Наледь частая проблемаЕщё одна частая проблема возникающая зимой в частном доме это наледь на окнах. Но, с ней можно бороться. Тут как никогда очень важна изоляция окон, если они деревянные, то должны быть хорошо утеплены. Для этого можно приобрести специальные уплотнители и плёнки. С пластиковыми окнами такой проблемы быть не должно. Также в магазинах продаются растворы, помогающие предотвратить появление наледи. Для предотвращения есть и обогреватели для окон или специальные нагревательные плёнки.Причины, по которым появляются наледи это, как правило, щели в оконных рамах, некачественные стеклопакеты или какие-то ошибки в установке. К сожалению, полное её удаление невозможно. Но, чтобы делать некую профилактику, можно время от времени проветривать помещение, а также важно чистить батареи и подоконники, под окнами, для нормального воздухообмена.Зверю нужно мыть лапы сразу жеМного приносит и грязи в дом собака, которая проживает в нём, и особенно зимой. В первую очередь нужно тут же мыть лапы животному, как только оно приходит с улицы. А уложенные коврики у входной двери задержат часть грязи. В Ванной или специальном помещении нужно всегда держать наготове ведро с теплой водой и полотенце.А если в коридоре постелить специальный настил с водоотталкивающим покрытием, например линолеум или ламинат с высоким классом влагостойкости, то это также уменьшит проблемы.В уборке нуждаются не только тропинкиКроме особых хлопот в доме есть также и много дел, которые связанны непосредственно с очисткой территории вокруг жилища. Для очистки снега есть множество современных снегоуборщиков, а также и стандартных и привычных вещей — лопаты с изогнутой ручкой, они максимально удобны.Важно также посыпать площадку перед домом солью или песком, без них никуда, хоть это и реагенты. С ними не только не скользко, но и снег тает куда быстрее. Снег нужно убирать равномерно, и не пытаться сделать это сразу за один день, чтобы не было снежных холмов на участке.А для того, чтобы делать это было проще, нужно смазать всю поверхность лопаты просто растительным маслом, так снег не будет прилипать.Тепло от духовки согреваетНесмотря на то, что зимой дома греются безостановочно, этого бывает не всегда достаточно. И это особенно может быть ощутимо в тех помещениях, которые не отапливаются на постоянной основе. Чтобы они не были ледяными, важно заранее проверить изоляцию окон, также дополнительное тепло придают и теплые полы, да и ходить по нему приятно.Но, если всё это не помогает, совсем необязательно устанавливать мощные дополнительные обогреватели. Если правильно разложить громоздкие предметы в доме так, чтобы они освободили пространство, то воздух будет циркулировать лучше. Ковёр на полу тоже отлично помогает для этих целей. А если будет работать духовка, то в кухне также станет гораздо теплее.Проверено годамиХороший, проверенный временем способ очистки ковров, которым занимаются из поколения в поколение от любой грязи это чистка снегом. Если получается подгадать уборку под то время, когда на улице выпадает свежий снег, это лучшее время для чистки ковров. Тут всё просто, на саму поверхность нужно насыпать немного свежевыпавшего снега и пройтись по нему веником или шваброй или выбивалкой. Ковёр станет светлее на тон моментально, а значит его поверхность очистится. После его нужно будет повесить на перекладину, ещё раз выбить и дать высохнуть.Интересный способ хранения обувиК сожалению, если неправильно хранить зимнюю обувь, это может привести к образованию плесени и даже неприятного запаха.Её всегда нужно тщательно чистить от снега и грязи, а также хорошо сушить, прежде чем убрать на хранение. И делать это наилучший вариант в теплом помещении, но при этом том, которое проветривается. Лучше всего если она будет содержаться в коробках и тканевых мешках, а также чем-то заполнить, чтобы она не деформировалась.Если нет возможности хранить обувь в коробках, то можно придумать специальные вешалки с зажимами для сапог, и высоких ботинок. Такое хранение позволяет стечь воде и быстрее подсохнуть. А если нет возможности её установить, то подойдёт помещение внутрь сапог бумага или пластиковая бутылка.Всё в своих отсекахНе только сапоги, шапки и шарфы, очень объёмные, тоже нужно хранить правильно. Необходимо установить небольшую вешалку или прикрепить крючки в прихожей, либо использовать красивые декоративные корзины, ящики для хранения и контейнеры. А если повесить специальные кармашки прямо на стену или в шкаф, будет удобно доставать аксессуары.А ящики и корзины прекрасно помещаются внутри старых пуфов или просто под крышкой, чтобы вещи не пылились.Главное, чтобы руки были в теплеДля тех кто любит делать что-то своими руками, а также индивидуальность в своём стиле, есть отличный вариант сделать варежки собственными руками. Тут нужна пряжа, спицы или крючок, а также немного усердия. Самое главное выбрать понравившийся узор. А при неумении вязать, но желании сделать такую вещь, можно схитрить и вырезать их из ненужного свитера, и просто сшить их.