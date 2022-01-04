10 новых открытий, которые перевернули представления учёных о Древнем Египте

Древний, загадочный, прекрасный Египет./ Фото: demur.pl
Древний Египет полон тайн и поэтому так привлекает учёных, которые ищут ключи к тайнам цивилизации. И хотя раскопки в Египте ведутся практически постоянно, а при этом используется новое сканирующее оборудование, эта древняя цивилизация постоянно преподносит учёным новые сюрпризы. Новые имена египетских царей, путешествия, изменившие историю и даже новые открытия в, казалось бы, изученных вдоль и поперёк пирамидах – совсем недавно было сделано много новых открытий, о которых и пойдёт речь в этой статье.
1. Кладбище жрецов Тота
Древний Египет: кладбище жрецов Тота.
Благодаря этой необычной находке 2018 год может стать очередным «переломным» годом для египтологов. Недалеко от города Эль-Минья в долине Нила был обнаружен большой некрополь. Казалось бы, что здесь удивительного, ведь эта страна известна своими мумиями и кладбищами. Но в гробницах Миньи покоились не обычные жители Египта и не фараоны. Вместо этого в них были похоронены семьи жрецов. При жизни жрецы служили Богу Тоту - покровителю мудрости и Луны.
В одной из гробниц, принадлежащей первосвященнику, нашли более 1000 статуй. А ещё в ней нашли последнее пристанище 40 членов его семьи, каждый из которых был похоронен в своем собственном саркофаге. Внутренние органы жреца были «расфасованы» по четырем погребальным сосудам, известным как канопы. Все канопы и некоторые из гробов были украшены иероглифами.
Сам жрец был одет в погребальные одеяния, вышитые бисером и украшенные бронзовыми пластинками. Этот регион также известен массовыми захоронениями мумифицированных птиц, животных и катакомбами, датируемыми Поздним периодом фараонов и временами династии Птолемеев. На полную каталогизацию и изучение находки понадобится около пяти лет.
2. Частные гробницы Луксора
Древний Египет: частные гробницы Луксора.
Город Луксор славится своей древней архитектурой и гробницами. Среди последних можно найти частные гробницы «с видом на западный берег Нила». Два подобных захоронения были впервые обнаружены в конце 2017 года. Скорее всего, в этих 3500-летних гробницах покоились высокопоставленные чиновники, поскольку кладбище предназначалось для египтян элиты.
Несмотря на это, пара гробниц была очень маленькой по размеру. У одной гробницы был внутренний двор с земляным полом и каменными стенами, а также туннель, который соединял ее с четырьмя дополнительными камерами. Настенные украшения указывали, что человек был похоронен во время 18-й династии, либо во время правления фараона Аменхотепа II, либо фараона Тутмоса IV.
Дизайнеры второй гробницы зачем-то сделали пять входов в нее, причем каждый из них вел к одной и той же прямоугольной камере. Она также содержала два погребальных вала и, в отличие от первой гробницы, была заполнена артефактами, такими как маски, забинтованная мумия, керамика и 450 статуй. Имя фараона Тутмоса I на потолке позволило датировать погребение временами начала 18-й династии.
3. Лицо Аспелта
Древний Египет: лицо Аспелта.
Цари Куша когда-то правили древним Египтом. К тому моменту, когда во власти пришел правитель по имени Аспелта (царствовал между 593 и 568 г.г. до н.э.), они правил только Кушем. Несмотря на это, на него часто ссылались в исторических документах, как на царя Египта. Недавно начались раскопки на Дангеиле, археологическом объекте в Судане. Внутри храма египетского бога Амона исследователи недостающие части статуи Аспелты, обнаруженной на том же месте много лет назад. Когда все осколки собрали вместе, мир спустя тысячи лет наконец увидел лицо Аспелты.
2600-летняя статуя была исписана египетскими иероглифами. Аспелту восхваляли как «царя Верхнего и Нижнего Египта» и «любимчика бога Солнца Ра». Статую, которая была сделана в натуральную величину, вырезали около шести веков после того, как храм был построен рядом с Нилом. Интересно, что спустя столетия после того, как здание было заброшено, захоронения здесь ещё проводились. Никто не знает, кем были эти люди.
4. Сыновья Хнум-Аа
Древний Египет: сыновья Хнум-Аа.
В 1907 году находка двух мумий привела к десятилетиям «головной боли» для исследователей, которые любят устанавливать семейные связи людей, живших тысячелетия назад. Найденная в 400 километрах к югу от Каира парочка покоилась бок о бок в течение 4000 лет. Названные Хнум-Нахтом и Нахт-Анхом, они, вероятно, были благородными, судя по их богатым могилам. На каждому гробу также было написано женское имя «Хнум-Аа». Она была описана как мать обоих мужчин, родившихся с разницей 20 лет друг от друга.
Ученые не могли доказать, что она была их матерью или что мужчины были братьями. Не было никакой ссылки на их отца, кроме того, что он был местным правителем. После сравнения физических качеств мужчин, включая форму черепа и цвет кожи, исследователи пришли к выводу, что они никак не связаны друг с другом. В 2018 году тестирование ДНК наконец решило тайну. Генетический материал, извлеченный из моляров, показал, что у мужчин одна мать, но разные отцы.
5. Пирамидион Анкхнеспепи
Древний Египет: пирамидион Анкхнеспепи.
Царица Анхнеспепи II правила Египтом до тех пор, пока ее сын не вырос и не стал фараоном. Большинство ее погребальных зданий были найдены, включая могилу Анкхнеспепи и пирамиду. Она была очень влиятельной жетщиной и, вероятно, первой царицей, о которой были написаны тексты на пирамидах. Но теперь археологи пытаются найти другие пирамиды-спутники, связанные с ней.
В конце 2017 года возле саккарского некрополя к югу от Каира был обнаружен обелиск, принадлежащий царице. Сделанный из красного гранита обелиск, вероятно, был частью погребального храма Анкхнеспепи. Всего через неделю после открытия артефакта был обнаружен пирамидион (верхушка пирамиды) возрастом около 4000 лет, высотой 1,3 метра и длиной основания 1,1 метра. Учитывая его близость к обелиску и пирамиде ее мужа, гранитная часть может стать первым физическим доказательством утерянной пирамиды-спутника.
6. Музыкант Хатхор
Древний Египет: музыкант Хатхор.
Около 3200 лет назад египетская женщина умерла далеко от дома. Ей было всего 20 лет и она была беременна. Находка этих останков на медной шахте в Израиле изменило все, что, по мнению археологов, они знали об этом месте. В то время Египет контролировал данный регион, но медные рудники находились в пустынном месте под названием Тимна. Учитывая вечные засухи, здесь вряд ли жили поселенцы. Но каждую зиму египтяне посещали шахты, чтобы добывать металл. До тех пор, пока скелет не был найден в 2017 году, считалось, что женщины никогда не приезжали в эти шахты.
Крайне важно было определить и личность египетской женщины. Только люди со статусом получали надлежащие захоронения в Тимне. Эксперты считают, что эта женщина, вероятно, была храмовым музыкантом или певцом. Действительно, ее могила была найдена рядом с храмом, посвященным богине Хатхор. Помимо всего прочего, Хатхор был египетской богиней горного дела, женщин и музыки. Редкое открытие довольно трагично. Туловище молодой матери, руки и голова отсутствуют, вероятно, в результате разграбления могилы. Почему она умерла в молодости, остается загадкой, которая, вероятно, навсегда останется без ответа.
7. Могила статуи Птаха
Древний Египет: могила статуи Птаха.
Птах был богом мастеров и скульпторов. Фактически, эти самые художники и создали статую Птаха, которой поклонялись в храме в Карнаке. В 2014 году рядом с храмом была обнаружена яма, внутри которой была статуя Птаха в компании вырезанных кота, сфинкса и бабуина, а также статуи других богов, включали Осириса и Мут. Они не были выброшены, а считались древними египтянами «мертвыми».
Статуя Птаха получила надлежащее захоронение. Ее «жизнь» закончилась около 2000 лет назад после того, как статуя стала слишком повреждена. Исследователи считают, что место расположения могилы Птаха не случайно. Сфинкс в ней предназначался для защиты, и обилие изображений Осириса (бога возрождения) могло означать, что священники подготовили яму для возрождения статуи Птаха.
8. Первые татуировки животных
Древний Египет: первые татуировки животных.
В двух мелких могилах более века назад в Гебелейне, к югу от Луксора были найдены тела мужчины и женщины. Простое погребения и отсутствие профессиональной мумификации показали, что они не были важными людьми. Но их вклад в Египет и историю боди-арта огромен. В течение многих лет ученых озадачивал темный окрас рук мумий. Также были найдены признаки смертельного удара, нанесенного в спину 18-21-летнего мужчины.
В 2018 году инфракрасное сканирование показало, что пятна на руках были татуировками. На коже мужчины были обнаружены изображения быков и овец, а на руках и плечах женщины S-образные конструкции, которые, возможно, символизировали статус, мужество и магию. Учитывая, что им 5000 лет, эти тату на тысячелетие старше считавшихся ранее самыми древними «татушек», найденных в Африке. Также они представляют собой старейший боди-арт, включающий изображения.
9. Кровать Тутанхамона
Древний Египет: кровать Тутанхамона.
Когда Говард Картер открыл гробницу Тутанхамона в 1922 году, в ней помимо прочих артефактов были найдены несколько кроватей. Одна из них была уникальной складной детской кроваткой, которую никогда не видели ранее. Недавно артефакт прошел свой первый научный анализ. Кровать отличает удивительно сложная конструкция и красивый дизайн. По-видимому, двуспальные кровати существовали и до Тутанхамона, который умер примерно в 1323 году до нашей эры. Но кровать мальчика-фараона была новаторской - по сути, аналогом современных кемпинговых кроватей.
Кровать Тутанхамона могла складываться несколько раз в форму буквы «Z». Также в ней обнаружились следы попыток улучшить складной механизм. Это подтверждает мысль о том, что у создателей не было примеров для копирования, и они делали все «с нуля». Кровать была более портативной и удобной, чем двойные складные версии. Исследователи считают, что слабость Тутанхамона не давала ему возможность совершать длительные поездки или охотиться, но «мальчик-фараон» выбирался на пикники.
10. Водные каналы Гизы
Древний Египет: водные каналы Гизы.
Хотя Великая Пирамида Гизы была построена в 2600 году до нашей эры, то, как ее построили, остается загадкой. Исследователи теперь считают, что они частично решили, как происходил этот процесс. Около 170 000 тонн известняка доставляли из Асуана, на расстояние 805 километров на юг. Каждый день прибывали новые 800 тонн, чтобы продолжать строительство 147-метровой Великой Пирамиды. Недавно была найден дневник одного из вовлеченных в строительство людей.
Свиток папируса, написанный надзирателем по имени Мерер, описывает тысячи рабочих, использующих деревянные лодки для перемещения блоков вдоль Нила. Мерер упомянул, что в конце концов по каналам материалы доставляли в порт, расположенный в нескольких шагах от основания пирамиды. Физические доказательства претензий Мерера появились, когда археологи обнаружили водный путь под пирамидой. Они также определили структуру, которая, вероятно, являлась основным хранилищем для 2,3 миллиона блоков.
Папирус с древней лодкой./ Фото: t.teos.fm
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