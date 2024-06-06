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10 самых полезных в жизни узлов

В реальном мире всегда существует много тонкостей. Опытный человек не станет, к примеру, нарезать хворост кухонным ножом, ведь он для этого не предназначен. Ровно так же и для использования веревки в различных ситуациях существуют вполне определенные виды узлов. Мы отобрали для вас 10 наиболее полезных узлов, каждый из которых надо использовать по ситуации.



10 самых полезных в жизни узлов

Классический прямой узел используется, когда вы соединяете два куска веревки, причем всегда можно добавить и другие куски. Этот узел можно завязывать практически в любой ситуации, особенно когда нужно привязать что-нибудь к вашему рюкзаку.

10 самых полезных в жизни узлов

Прусик, один из схватывающих узлов, используется, чтобы обвязать веревку вокруг дерева, например, когда нужно закрепить гамак, веревку для сушки одежды или палатку.

10 самых полезных в жизни узлов

Узел типа «клеверный лист» позволяет сделать регулируемую петлю на любом отрезке веревки. Легкий в завязывании и развязывании, этот действительно прочный узел обычно используется для привязывания стоек палатки.

10 самых полезных в жизни узлов

Хирургический узел — это классический прямой узел с двумя оборотами вместо одного. Очень удобен для зашнуровывания ботинок, потому что сложенные вместе шнурки не соскальзывают.

10 самых полезных в жизни узлов

Глухая петля, быстрый и простой в завязывании узел, используется для обвязывания веревки вокруг дерева, для связывания вместе ключей, для хранения шайб и других предметов, имеющих отверстие.

10 самых полезных в жизни узлов

Узел Таутлайн используется, когда нужно оставить петлю регулируемого размера. Особенно удобно это в случае веревок для развешивания одежды, стоек палатки, подвешивания продуктов от диких животных или спуска и подъема снаряжения.

10 самых полезных в жизни узлов

Булинь, или беседочный узел, завязывается, когда не нужно, чтобы петля двигалась. Туристы используют его, например, когда надо прикрепить лодку к берегу. Также булинь классифицируется как спасательный узел — вы можете завязать его одной рукой в случае, если вторая не может обездвижена.

10 самых полезных в жизни узлов

Шкотовый узел полезен, когда нужно связать два куска веревки разных размеров.

10 самых полезных в жизни узлов

Когда вам нужно постоянно завязывать и развязывать веревку, например, на пакете с едой, используйте узел Миллера, который подходит для этого идеально.

10 самых полезных в жизни узлов

Узел дальнобойщика используют для привязывания снаряжения к крыше автомобиля. Для большей закрепленности петли можно изменять.

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