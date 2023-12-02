С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 404 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • РОМАН Молчанов
    Хочу туда.Вот хочу и всё !Фотографии без ре...
  • Traveller
    Но ведь же сплошь ходят  идиоты в обуви школьников из бедных семей - КЕДАХ!!! зимой, в снег и мороз!!! И напрочь забы...Бытовые привычки ...
  • Сергей Дроздов
    Всё  правильно написано!!!Бытовые привычки ...

Применение опилок для дома и дачи

Древесные опилки не зря считаются универсальным материалом (а зачастую — ещё и бесплатным). Они пригодятся и для того, чтобы растопить печь (обогреть теплицу), и для тёплых грядок, и для проращивания картофеля и грибов.
Простые опилки, а сколько пользы для дома! Узнайте 11 неожиданных идей для дома и дачи.

Мульчирование огорода



Лучше всего использовать перепревшие, а не свежие опилки. Выкладывайте их слоем 5-10 см. Опилки помогут бороться с сорняками и удержат влагу в почве.


Проращивание картофеля



Это великолепный субстрат для проращивания клубней! Пересыпьте картофель опилками, регулярно увлажняйте и храните в тёмном прохладном месте.


Укрытие растений + тёплые грядки



Опилки точно пригодятся на участке. Можно просто наполнить опилками пакеты и уложить вокруг растений. Также опилками можно мульчировать, окучивать растения и создавать высокие тёплые грядки.


Копчение опилками



Если в вашем распоряжении есть коптильня, то опилки пригодятся как нельзя кстати! Однако не коптите мясо и рыбу опилками хвойных деревьев. Отдавайте предпочтение фруктовым, а также дубу и ольхе.


Ароматизатор в шкаф



Опилки хорошо впитывают эфирное масло и долго держат аромат. Засыпьте их в мешочек, капните любимое масло и поместите в шкаф: натуральный ароматизатор готов!


Топка печи



Топить печь можно не только дровами, но и опилками, в частности — брикетами. Получается довольно выгодно и практично!


Проращивание зелёного лука



Никакой грязи и хлопот! Просто засыпьте в лоток опилки, увлажните и расставьте луковицы. Вскоре вы будете с зелёным луком!


Выращивание грибов



Прекрасным субстратом для проращивания вешенки считаются солома и опилки. Мицелий хорошо приживается и даёт чудесный урожай.


Утеплитель из опилок



Необычная идея, которая тоже считается весьма практичной для участка! Для этого на 10 кг опилок добавляют 1 кг извести.


Укрытие дорожек



Опилки заменят песок, гравий, щебень. Однако их нужно будет подсыпать по мере просадки.


Компост с опилками



«Заправьте» компост опилками, и он быстрее созреет! Опилки повышают воздухопроницаемость, при перегнивании выделяет тепло, которое также ускоряет приготовление компоста.


Читать далее →
Ссылка на первоисточник
Опилкиприменение

Картина дня

наверх