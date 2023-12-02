Применение опилок для дома и дачи

Древесные опилки не зря считаются универсальным материалом (а зачастую — ещё и бесплатным). Они пригодятся и для того, чтобы растопить печь (обогреть теплицу), и для тёплых грядок, и для проращивания картофеля и грибов.

Простые опилки, а сколько пользы для дома! Узнайте 11 неожиданных идей для дома и дачи.



Мульчирование огорода

Проращивание картофеля

Укрытие растений + тёплые грядки

Копчение опилками

Ароматизатор в шкаф

Топка печи

Проращивание зелёного лука

Выращивание грибов

Утеплитель из опилок

Укрытие дорожек

Компост с опилками

Лучше всего использовать перепревшие, а не свежие опилки. Выкладывайте их слоем 5-10 см. Опилки помогут бороться с сорняками и удержат влагу в почве.Это великолепный субстрат для проращивания клубней! Пересыпьте картофель опилками, регулярно увлажняйте и храните в тёмном прохладном месте.Опилки точно пригодятся на участке. Можно просто наполнить опилками пакеты и уложить вокруг растений. Также опилками можно мульчировать, окучивать растения и создавать высокие тёплые грядки.Если в вашем распоряжении есть коптильня, то опилки пригодятся как нельзя кстати! Однако не коптите мясо и рыбу опилками хвойных деревьев. Отдавайте предпочтение фруктовым, а также дубу и ольхе.Опилки хорошо впитывают эфирное масло и долго держат аромат. Засыпьте их в мешочек, капните любимое масло и поместите в шкаф: натуральный ароматизатор готов!Топить печь можно не только дровами, но и опилками, в частности — брикетами. Получается довольно выгодно и практично!Никакой грязи и хлопот! Просто засыпьте в лоток опилки, увлажните и расставьте луковицы. Вскоре вы будете с зелёным луком!Прекрасным субстратом для проращивания вешенки считаются солома и опилки. Мицелий хорошо приживается и даёт чудесный урожай.Необычная идея, которая тоже считается весьма практичной для участка! Для этого на 10 кг опилок добавляют 1 кг извести.Опилки заменят песок, гравий, щебень. Однако их нужно будет подсыпать по мере просадки.«Заправьте» компост опилками, и он быстрее созреет! Опилки повышают воздухопроницаемость, при перегнивании выделяет тепло, которое также ускоряет приготовление компоста.