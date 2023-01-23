20 фактов, о которых мы и не подозревали, но так всё и есть

1. Физик, изучающий атомы, — это кучка атомов, которая изучает саму себя.
2. В месяце, который начинается с воскресенья, обязательно будет пятница, 13-е.
3. Мы едим пиццу и пироги изнутри наружу.
4. Космос не пуст и безжизнен — на самом деле в нем содержится вообще все.
5. Наши животы любую картошку воспринимают как пюре.
6. На Гавайях серфинг включен в школьную программу.
7. Если бы глаз человека был фотокамерой, он имел бы около 576 мегапикселей.
8. В возрасте до 6–7 месяцев ребенок может дышать и глотать одновременно. Взрослые не могут этого делать.
9. Лето на Нептуне длится 40 лет, но температура там −200 градусов по Цельсию.
10. Загадочные сигналы, которые принимал телескоп в Австралии и которые не давали покоя астрономам 17 лет, издавала их микроволновка.
11. Если вы проживете 70 лет, то проживете 10 лет понедельников.
12. Земля более гладкая, чем шар для боулинга. Высокие горы и глубокие океанские впадины составляют лишь 1/5000 окружности Земли.
13. Озоновая дыра уменьшается.
14. Из всех живых существ на Земле только человек платит деньги, чтобы жить.
15. «Мурашки», которые начинают бегать по коже при прослушивании хорошей песни, — это результат выброса дофамина в предвкушении кульминационного момента композиции.
16. Самый высокий в мире водопад Анхель находится в Венесуэле. Его общая высота — 1 километр 54 метра.
17. В Швеции школьникам платят $187 за то, что они посещают школу.
18. В 1962 году в Танзании случилась эпидемия смеха. Ею были охвачены более 1000 человек, и продолжалась она около 18 месяцев.
19. Если вы подозреваете, что некто исподтишка наблюдает за вами, зевните. Если он действительно смотрит, то тоже зевнёт.
20. У игры «тетрис» есть конец.
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