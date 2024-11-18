10 малоизвестных и страшных фактов о «чёрной смерти» - болезни, выкосившей пол-Европы

Черная Смерть унесла жизни 60 миллионов человек.
Чума – страшная болезнь, которую называли в народе «чёрная смерть» - в Средневековье стала настоящей пандемией, которая охватила не только Европу, но и некоторые части Азии и Африки, в результате чего погибло огромное количество людей (около 60 миллионов человек).
Сразу уточним, что о временах, когда на нашей планете бушевала «Чёрная смерть», письменных источников дошло крайне мало. Поэтому вокруг чумы существует огромное количество мифов и слухов, порой сильно преувеличенных.
1. Чума и церковь
В пандемии была обвинена церковь.
Католическая церковь была одной из самых влиятельных организаций в мире в течение достаточно долгого времени, поэтому не удивительно, что о ней существует много теорий заговора и церковь становилась "козлом отпущения" во многих ситуациях.
Есть мнение, что якобы устаревшие и ненаучные мышление и действия церкви содействовали активному распространиться болезни и в целом привели к росту числа смертельных случаев. На данный момент основная теория утверждает, что чума распространялась благодаря блохам, которые переносили в основном крысы.
Из-за католических суеверий изначально в распространении чумы обвинили кошек. Это привело к их массовому истреблению, что в свою очередь вызвало бурное размножение крыс. Они-то и стали причиной распространения чумы.
Но скептики считают, что крысы не могли способствовать такому активному распространению болезни.
2. Перенаселение, нечистоты, мухи...
Отсутствие гигиены и санитарии.
Некоторые люди не любят вспоминать об этой совсем неромантичной части средневековой истории. Исследователи же считают: одной из главных причин пандемии чумы стал тот факт, что люди не уделяли никакого внимания гигиене.
И дело даже не в том, что люди не мылись, а в том, что не существовало современной инфраструктуры, в частности канализации, постоянного вывоза мусора, холодильного оборудования и т. д. В качестве примера можно привести Бристоль, второй по величине город в Великобритании на момент, когда в Европе разразилась чума. Город был перенаселен и в нем повсюду были открытые канавы с отходами людей и другими нечистотами, переполнявшими их. Мясо и рыбу оставляли прямо на открытом воздухе, и продукты засиживали мухи. о чистоте воды никто не заботился. В этих условиях жили не только бедные, но и богатые.
3. Чума родом из Азии?
Роль крыс сильно преувеличена.
Есть мнение, что причиной вспышки чумы стали не крысы, а появившаяся в Азии бактерия «чумная палочка», которая появилась из-за изменений климата в этом регионе. К тому же там были прекрасные условия как для распространения болезнетворных бактерий, так и для размножения блох. И этот факт как раз таки подтверждает теорию о причастности к распространению болезни крыс.
4. Чума и ВИЧ
Генетические мутации.
После пандемии чумы, которая убила миллионы людей, было ещё несколько вспышек этой болезни в разное время. Спастись удалось, пожалуй, только тем, кто жил далеко от крупных городов, соблюдал правила гигиены. А у кого-то уверены учёные, выработался иммунитет.
Примерно такая же ситуация происходит сегодня и со СПИДом. Учёные обнаружили, что есть люди, иммунные к этой болезни. Некоторые исследователи считают, что эта мутация, вероятно, произошла из - за борьбы организма человека с эпидемией чумы в Европе. Понимание механизма этой редкой мутации, безусловно, может помочь в лечении или профилактике ВИЧ.
5. Черная смерть и детский стишок
Круг вокруг Рози.
На Западе популярен детский стишок "Круг вокруг Рози". Хотя это может быть просто невинная песня для детей, которые любят ее, некоторые взрослые убеждены, что происхождение песни очень мрачное. Они уверены, что в "Круге вокруг Рози" речь на самом деле идет о Черной смерти в Европе. В песенке упоминаются мешочки с букетами цветов, а во время разгула чумы мешочки с сильно пахнущими травами носили больные, чтобы скрыть неприятный запах, исходящий от них.
Зола, о которой также идет речь в песне, является довольно очевидной ссылкой на умерших людей, которых сжигали. Тем не менее, нет никаких доказательств того, что стихотворение имеет что-то общее с чумой. Есть несколько его разновидностей, самые ранние из которых появились в 1800-х годах. А это было сотни лет спустя после чумы.
6. Чума ускорила наступление Ренессанса
Чума изменила экономику Европы.
Хотя Черная смерть была невероятной трагедией в истории человечества и привела к миллионам смертей, есть у этого события, как ни странно, и позитивные моменты для общества.
Дело в том, что в те годы Европа страдала от перенаселения и, как следствие, от безработицы. После того, как миллионы людей стали жертвами чумы, эти проблемы решились сами собой. К тому же возросла заработная плата. Мастера стали на вес золота. Таким образом, некоторые учёные утверждают, что чума была одним из факторов, способствующих наступлению эпохи Ренессанса.
7. Чума и сегодня уносит жизни
Чума может убить в течение нескольких дней.
Некоторые люди считают, что чума канула в лету. Но есть на Земле места, где эта болезнь продолжает убивать людей. Чумная палочка никуда не исчезла и по-прежнему появляется и сегодня, даже в Северной Америке – континенте, на котором чума в средние века была не известной.
Люди по-прежнему умирают от чумы, особенно в бедных странах. Несоблюдение правил гигиены и отсутствие лекарств приводят к тому, что болезнь может убить человека буквально за несколько дней.
8. "Плохой воздух"
Теория миазмов и научное невежество.
Научная теория миазмов в отношении болезней довольно стара. Учитывая, что во время вспышки чумы в Европе наука находилась в зачаточном состоянии, многие эксперты того времени считали, что болезнь распространяется через "плохой воздух". Учитывая запахи нечистот, текущих реками по улицам, вонь разлагающихся тел, которые не успевали хоронить, неудивительно, что зловонный воздух считался ответственным за распространение заболевания.
Эта теория миазмов привела к тому, что отчаявшиеся люди в то время начали убирать грязь с улиц, чтобы избежать плохого воздуха и помочь предотвратить болезнь. Хотя это на самом деле были хорошие меры, но к эпидемии не имели никакого отношения.
9. Понятие "карантин"
Идея карантина и Черная смерть.
Идея карантина не появилась с Черной смертью; практика разделения больных и здоровых людей существовала в течение длительного времени. Во многих культурах по всему миру люди давно поняли, что если помещать здоровых людей рядом с больными, то это часто приводило к тому, что здоровые заболевали. На самом деле, даже Библия предлагает держать больных проказой подальше от здоровых людей, чтобы те не заразились.
Тем не менее, фактический термин "карантин" гораздо более новый и на самом деле косвенно имеет отношение к чуме. Во время повторных вспышек Черной смерти по всей Европе в некоторых странах больных людей высылали жить в поле, пока они не поправятся или не умрут. В других же выделяли небольшой участок для больных людей, или просто запирали их дома.
Период изоляции, как правило, длился около 30 дней. Это может чрезмерным, но в то время мало знали о микробах. В конце концов, по неизвестным причинам, количество времени для изоляции больных увеличили до 40 дней
10. Вирус или бактерия
Yersinia pestis.
Большинство людей уверены, что Черная смерть была вызвана бактерией под названием "чумная палочка" (Yersinia pestis), которая инфицировала людей бубонной чумой. Названа болезнь была так из - за ужасных бубонов, которые появлялись на теле. Тем не менее, некоторые исследователи предположили, что эта бактерия на самом деле может и не быть виновницей глобальной пандемии, которая прокатилась по трем континентам много веков назад.
Ряд ученых потратили годы на эксгумацию тех, кто умер от чумы и исследования их останков. Они заявили, что чума распространялась слишком быстро, гораздо быстрее современных штаммов чумы. Некоторые ученые убеждены, что это была совсем другая болезнь, которая вела себя скорее как вирус.
Возможно, это было что - то более похожее на Эболу, чем на современные версии чумной палочки. Ученые также недавно обнаружили существование двух неизвестных штаммов Yersinia Pestis, которые присутствовали в останках погибших от чумы.
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