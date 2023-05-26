Проект расширения дома в Испании
Проект C&C от архитектурной фирмы ariasrecalde taller de arquitectura в Андалузии, Испания, представляет собой реконструкцию и расширение дома для молодой пары. Постройка, которую использовали в качестве второй резиденции родители заказчика, было решено перестроить для нужд новых хозяев. В рамках жёсткой экономии были проведены работы по расширению существующего жилого фонда, реконструкции некоторых объектов и фасада. Архитекторы установили окна с двойным остеклением, произвели изоляцию фасада минеральной ватой с водонепроницаемой мембраной и многое другое, чтобы уменьшить потребление энергии, расходуемое при термических потерях. Таким образом, результатом проекта стала новая резиденция, которая отвечает всем требованиям молодых людей. А стоимость проекта составила 165 тыс. евро.
Фотографии: Fernando Alda
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