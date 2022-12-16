Как избавиться от головной боли без таблеток

Все мы сталкивались с ситуацией, когда мы по уши в работе или в учебе, и тут, в нашу жизнь вмешивается головная боль. И ладно, если в сумке завалялась пара таблеток от головной боли, а если нет? Теперь мы знаем, что делать, и спешим вам рассказать! Акупрессура поможет вам избавиться от боли без использования медикаментов.







Акупрессура — это особый вид массажа, который совмещает в себе акупунктуру и рефлексотерапию. Этот метод уже подтвердил свою эффективность и его освоение не требует серьезной подготовкиВо-первых, постарайтесь немного расслабиться. Не переживайте, что потеряете слишком много времени — эта процедура не займет несколько минут. Вам нужно просто найти на своем теле 6 описанных ниже точек и помассировать их круговыми движениями, слегка надавливая. В большинстве случаев достаточно 5-10 минут, чтобы головная боль полностью исчезла.



Точка Интан

Точки Зан Чжу

Точки Ин Сян

Точки Тянь-цзун

Точки Шуай Гу

Точки Хэ-Гу