Как мальчик из Африки, которого продали родители, стал индийским богачом: Малик Амбар

Проданный в рабство собственными родителями, Малик Амбар вновь и вновь переходил из рук в руки, пока не прибыл в Индию – страну, где ему выпал удивительный шанс на новую жизнь. Кончина его хозяина освободила Амбара, развязав ему руки. Не теряя времени зря и пользуясь случаем, он собрал армию местных жителей и других африканцев в качестве наёмников, верных и преданных ему. А в скором времени, Малик стал хозяином богатой земли, которой когда-то служил только для того, чтобы служить ей с большей преданностью, чем когда-либо.
Ранние годы
Малик Амбар.
Вако Чапу, позже известный как Малик Амбар, родился в 1548 году в окрестностях языческого региона Харар. Несмотря на то, что о его детстве мало что известно, тем не менее, учёные предполагают, что Чапу уже тогда был необычайно умным мальчиком, беззаботно взбирающимся на суровые сухие холмы своей родной земли – навык, который поможет ему в дальнейшей жизни. Но не всё было хорошо. Нищета и безысходная ситуация так сильно ударила по его родителям, что они были вынуждены продать собственного сына в рабство, чтобы выжить.
Карта индоокеанского маршрута работорговли. \ Фото: sorjomagazine.com.
Его жизнь в течение следующих нескольких лет была полна трудностей. Его постоянно перевозили через Индийский океан на жалких дау, по меньшей мере он трижды переходил из рук в руки среди цепочки работорговцев Индийского океана. По пути он был обращён в ислам - так что юный Чапу стал мрачным «Амбаром» - по-арабски янтарь, коричневый драгоценный камень.
Арабское дау, Аль-Васати один из авторов иллюстраций к рукописи «Макамат» аль-Харири. \ Фото: mobile.twitter.com.
Все изменилось, когда Амбар прибыл в Багдад. Мир Касим аль-Багдади, купивший его торговец, распознал искру в Амбаре. Вместо того, чтобы отправить молодого человека на чёрную работу, он решил дать ему образование. Его пребывание в Багдаде сыграет важную роль в будущих успехах Малика.
Из раба в хозяина
Мир Касим.
В 1575 году Мир Касим прибыл в Индию с торговой экспедицией, привезя с собой Амбара. Здесь он попался на глаза Ченгизу, премьер-министру деканского штата Ахмеднагар, который хотел его купить. Но Ченгиз был не просто индийским дворянином - на самом деле он был эфиопом, как Амбар.
Карта Империи Великих Моголов. \ Фото: pinterest.com.
Средневековый Декан был землёй обетованной. Богатства региона и борьба за контроль придали ему уникальную атмосферу военной меритократии, где любой мог подняться далеко за пределы своего положения. Многие сидди (бывшие африканские рабы) стали генералами или дворянами до Ченгиза и Амбара, и ещё многие сделают это после них. Живое доказательство этой невероятной социальной мобильности в его новом хозяине, должно быть, стало приятным сюрпризом для Амбара, который вскоре начал выделяться.
Рисунок пером и чернилами форта Ахмеднагар, около 1885 года. \ Фото: stringfixer.com.
В конце концов он стал для Ченгиза почти что сыном, который научился новым ценным навыкам управления государством и полководчества у него на службе. Когда Чингиз умер в 1580-х годах, Амбар, наконец, стал самостоятельным человеком, причём невероятно изобретательным. За короткое время ему удалось собрать других африканцев, а также арабов, чтобы сформировать компанию наёмников. Амбар покинул Ахмеднагар со своими людьми и некоторое время работал по найму по всему Декану. Его разношерстная банда выросла до полуторатысячной сильной армии под умелым руководством. Амбару был присвоен титул «Малик» – лорд или мастер за его военную и административную проницательность. В 1590–х годах он вернётся в Ахмеднагар, где возникла новая угроза - Империя Великих Моголов.
Изгнание и маратхи
Маратхский кавалерист лёгкой кавалерии, Генри Томас Олкен, 1828 год. \ Фото: google.com.
Ахмеднагар теперь находился под гегемонией Великих Моголов, многие дворяне продолжали оказывать сопротивление из внутренних районов страны. Среди них был Малик Амбар, к настоящему времени ветеран бесчисленных сражений, закалённый в горах Декана. Амбар продолжал набирать силу в изгнании, отчасти из-за увеличения числа эфиопов, прибывающих в Декан. Но всё больше и больше он начинал полагаться на местные таланты.
Доморощенный воинственный народ, маратхи, чрезвычайно смертоносные, как лёгкая кавалерия, они усовершенствовали искусство преследования вражеских войск и уничтожения их линий снабжения. Хотя султанаты недавно начали нанимать этих опытных всадников, их истинный потенциал был раскрыт только при Малике Амбаре.
Маратхи, возвращающиеся с охоты в форт Гвалиор, картина Эдвина Лорда Уикса, 1887 год. \ Фото: hmoob.in.
Амбар и маратхи, должно быть, нашли что-то общее. Они были людьми холмов, борющимися с суровой окружающей средой так же, как и с захватчиками. Амбар добьётся такой же преданности маратхи, как и у своих соплеменников-эфиопов. В свою очередь, он использовал мобильность маратхи и знание местной местности для разрушительного воздействия на империю Великих Моголов, как это сделали сами маратхи гораздо позже.
Восхождение Малика
Слева направо: Малик Амбар и его марионетка султан Муртаз Низам Шах II. \ Портрет Малика Амбара или его сына, 1610-1620 гг.
К 1600 году Малик сумел заполнить вакуум власти, оставшийся после могольского заточения султана Ахмеднагари. Но этот последний лоск нужно было сохранить, так как гордая знать никогда бы не приняла африканского короля. Проницательный абиссинец понял это и поэтому совершил блестящий политический маневр.
Ему удалось найти единственного оставшегося наследника Ахмеднагара в отдалённом городе Паранда. Он приступил к коронации Муртазы Низама Шаха II из Ахмеднагара, слабой марионетки, через которую можно было править. Когда султан Биджапура выразил сомнения, он выдал свою собственную дочь замуж за мальчика, тем самым одновременно успокоив султана и ещё больше привязав к его к себе.
Могила Малика Амбара в Хулдабаде. \ Фото: blogspot.com.
Но неприятности для Амбара на этом ещё не закончились. В течение десятилетия ему приходилось балансировать, с одной стороны, между воинственными моголами и, с другой стороны, внутренними проблемами. В 1603 году он столкнулся с восстанием недовольных генералов и заключил перемирие с моголами, чтобы сосредоточиться на новой проблеме. Восстание было подавлено, но Муртаза, правитель-марионетка, увидел, что у Амбара тоже есть враги.
В 1610 году Малик снова стал объектом придворных интриг. Султан увидел в этом возможность и сговорился избавиться от Малика. Но Амбар узнал о заговоре от своей дочери. Он приказал отравить заговорщиков до того, как они смогли действовать. Затем он посадил на трон пятилетнего сына Муртазы, который, естественно, стал гораздо более послушной марионеткой.
Административные работы
Малик Амбар строит Аурангабад, неизвестный автор. \ Фото: moacm.kr.
Обезопасив внутренний фронт, Малик перешёл в наступление. К 1611 году он отвоевал старую столицу Ахмеднагар и оттеснил моголов обратно к первоначальной границе. Это означало жизненно важную передышку, и Амбар разумно использовал её, сохранив более сорока фортов, которые служили оплотом против империи Великих Моголов. Затем он построил свою новую столицу прямо на границе с Моголами – город Хадки, или Аурангабад, как он известен сегодня. От его многокультурного населения и восхитительных памятников до крепких стен, Хадки, возможно, был величайшим символом жизни и амбиций его создателя. Всего за десять лет город превратился в оживлённый мегаполис. Но самой примечательной его особенностью были не дворцы или стены, а система водоснабжения Нахр (Нехер), которая возникла в результате целой жизни, проведённой в погоне за водой. Будь то в голодающей Эфиопии, пустынях Багдади или в бегстве от моголов в засушливых высокогорьях Декана, острая нехватка воды повлияла на опыт Амбара. Он приобрёл способность находить воду в самых неожиданных местах. Ранее Малик экспериментировал с проектированием водоснабжения для Даулатабада. Хотя Амбар покинул этот город, как и Туглук до него, этот опыт ещё больше отточил его навыки городского планирования.
Река Кхам Аурангабад 1860-е годы. \ Фото: fa.m.wikipedia.org.
К его грандиозным планам относились с презрением, но благодаря чистой решимости Малику это удалось. Благодаря сложной сети акведуков, каналов и водохранилищ ему удалось удовлетворить потребности сотен тысяч жителей города, изменив жизнь жителей Ахмеднагара благодаря Нахру, который сохранился до наших дней.
Помимо своего капитала, Амбар приступил к реализации нескольких других проектов. Относительный мир означал, что торговля свободно распространялась по всей стране. Это и его административные реформы позволили ему стать великим покровителем искусства и культуры. Были построены десятки новых дворцов, мечетей и объектов инфраструктуры, что принесло Ахмеднагару престиж и процветание. Но всё хорошее должно когда-нибудь заканчиваться. Неизбежно перемирие с Моголами было нарушено.
Война
Слева направо: Император Джахангир, 1615 год. \ Малик Амбар в расцвете сил, около 1620 года.
Примерно в 1615 году возобновились военные действия между Ахмеднагаром и империей Великих Моголов. Будучи, безусловно, аутсайдером, Малик должен был полагаться на свой тактический талант, чтобы победить своего превосходящего противника. Считавшийся пионером партизанской войны на Декане, Амбар приводил в замешательство моголов, привыкших к прямым сражениям. Он заманил врага на свою территорию. Затем со своими налётчиками из маратхи он уничтожил их линии снабжения. Большие армии Великих Моголов не могли жить за счёт земли в неумолимом Декане – по сути, Амбар обратил их численность против них. Таким образом, Малик полностью остановил экспансию Моголов на два десятилетия. Император Великих Моголов Джахангир считал Амбара своим заклятым врагом. Он неоднократно разражался гневными тирадами в его адрес и будучи полностью разочарованным абиссинцем, он фантазировал о победе над Амбаром. И вскором времени его мечты стали явью. Джахангир, или завоеватель мира (имя, которое он взял для себя), взошёл на престол в 1605 году, после смерти Акбара.
Джахангир, падишах Империи Великих Моголов.
После смерти мужа при сомнительных обстоятельствах Нур-Джахан вышла замуж за Джахангира в 1611 году. Она быстро стала реальной силой, стоящей за троном. Она единственная женщина-могол, у которой были монеты, отчеканены на её имя. Когда император был болен, она сама управляла двором. Когда он был нелепо захвачен в плен скромным генералом, она поехала в бой на слоне, чтобы освободить его. Именно с этой замечательной женщиной Малик столкнулся лицом к лицу.
Слева направо: Шах-Джахан I. \ Шах-Джахан с сыновьями Дара Шукохом, Шах Шуджой и Аурангзебом и его тесть Асаф-хан (справа).
Джахангиру выпала сомнительная честь иметь не одного, а двух своих сыновей, восставших против него. Первого сына он ослепил. Второе восстание произошло в 1622 году. Нур-Джахан пыталась устроить так, чтобы её собственный зять был объявлен наследником. Принц Хуррам, опасаясь влияния Нур-Джахан на своего слабого отца, выступил против них двоих. В течение следующих двух лет мятежный принц будет сражаться против своего отца. Малик был его ключевым союзником. Хотя Хуррам проиграл, Джахангир был вынужден простить его. Это проложило путь к его возможному наследованию трона Великих Моголов в качестве Шах–Джахана - человека, построившего Тадж-Махал.
Битва при Бхатвади
Карта битвы при Бхатвади. \ Фото: wikimedia.org.
Последнее испытание Малика должно было состояться в 1624 году. Моголы, возможно, раздражённые его участием в княжеском восстании, собрали большое войско. Более того, султан Биджапура, ранее союзник Амбара, вышел из коалиции Декана. Моголы соблазнили его обещанием разделить Ахмеднагар. Объединённая армия Моголов и Биджапура прибыла 10 сентября в город Бхатвади, где её ждал Малик. Воспользовавшись сильным дождём, он разрушил плотину близлежащего озера. В то время как он удерживал верхнюю землю, вражеская армия, расположившаяся лагерем в низинах, была полностью обездвижена в результате наводнения. Когда артиллерия Моголов и слоны застряли, Амбар предпринял ночные налёты на лагерь противника.
Деморализованные вражеские солдаты начали дезертировать. Наконец, Малик возглавил мощную кавалерийскую атаку, которая вынудила вражеские силы отступить. Благодаря этой великой победе Амбару удалось обеспечить независимость своего королевства на долгие годы. Это стало венцом его невероятной карьеры. Мощь великой империи Великих Моголов пыталась уничтожить его в течение двух десятилетий и потерпела полную неудачу. Но время Амбара подходило к концу.
Наследие
Сдача Удгира, ознаменовавшая формальный конец Ахмеднагара, 1656-57 гг.
Малик мирно скончался в 1626 году в возрасте 78 лет. Его сын сменил его на посту премьер-министра, но, к сожалению, он не смог заменить его. Шах Джахан, этот бывший союзник Амбара, окончательно аннексировал Ахмеднагар в 1636 году, положив конец четырём десятилетиям сопротивления.
Наследие Малика Амбара живёт и по сей день. Именно при нём маратхи впервые появились как военная и политическая сила. Он был наставником вождя маратхи Шахаджи Бхосале, чей легендарный сын Шиваджи основал империю маратхи. Маратхи будут теми, кто победит Империю Великих Моголов, в духе мести за Малика Амбара.
Его след можно найти по всему Аурангабаду, который остаётся ярким и разнообразным индийским городом, где проживает более миллиона индусов, мусульман, буддистов, джайнов, сикхов и христиан. Но, возможно, самое главное, Малик Амбар — это символ. Как самый известный представитель общины сидди Южной Азии (которая может предложить еще много историй из своей богатой истории, от неприступного морского королевства Джанджира до Сиди Бадра, короля-тирана Бенгалии), он символизирует невероятную многогранность человеческой расы.
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