Как мальчик из Африки, которого продали родители, стал индийским богачом: Малик Амбар

Ранние годы

Малик Амбар.







Карта индоокеанского маршрута работорговли. \ Фото: sorjomagazine.com.

Арабское дау, Аль-Васати один из авторов иллюстраций к рукописи «Макамат» аль-Харири. \ Фото: mobile.twitter.com.

Из раба в хозяина

Мир Касим.

Карта Империи Великих Моголов. \ Фото: pinterest.com.

Рисунок пером и чернилами форта Ахмеднагар, около 1885 года. \ Фото: stringfixer.com.

Изгнание и маратхи

Маратхский кавалерист лёгкой кавалерии, Генри Томас Олкен, 1828 год. \ Фото: google.com.

Маратхи, возвращающиеся с охоты в форт Гвалиор, картина Эдвина Лорда Уикса, 1887 год. \ Фото: hmoob.in.

Восхождение Малика

Слева направо: Малик Амбар и его марионетка султан Муртаз Низам Шах II. \ Портрет Малика Амбара или его сына, 1610-1620 гг.

Могила Малика Амбара в Хулдабаде. \ Фото: blogspot.com.

Административные работы

Малик Амбар строит Аурангабад, неизвестный автор. \ Фото: moacm.kr.

Река Кхам Аурангабад 1860-е годы. \ Фото: fa.m.wikipedia.org.











Война

Слева направо: Император Джахангир, 1615 год. \ Малик Амбар в расцвете сил, около 1620 года.

Джахангир, падишах Империи Великих Моголов.

Слева направо: Шах-Джахан I. \ Шах-Джахан с сыновьями Дара Шукохом, Шах Шуджой и Аурангзебом и его тесть Асаф-хан (справа).

Битва при Бхатвади

Карта битвы при Бхатвади. \ Фото: wikimedia.org.

Наследие

Сдача Удгира, ознаменовавшая формальный конец Ахмеднагара, 1656-57 гг.









