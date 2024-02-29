Какого цвета выбрать обои

Рассказываем, какого цвета обои выбрать для спальни, зала и детской, чтобы они сочетались с мебелью, создавали нужное вам настроение и украсили ваше гнездышко.







Выбор обоев — это вопрос личных предпочтений: что нравится одному, вызовет ужас или скуку у другого. Но все же стоит учитывать некоторые нюансы: например, влияние цвета на психику человека, назначение комнаты, тренды в дизайне, освещенность и пр. Об этом мы с вами и хотим поговорить.



Понаблюдайте за освещенностью комнаты в течение дня

Определитесь, какую атмосферу вы хотите создать

Поищите вдохновение в интернете

Не забывайте про имеющуюся мебель и предметы отделки

Учитывайте особенности декора стен, которые влияют на психику

Какой цвет обоев выбрать для спальни

Какой цвет обоев выбрать для детской

Какой цвет обоев выбрать для зала

Перед тем, как бежать в магазин, обратите внимание на то, как меняется помещение, в которой вы планируете поклеить обои, на протяжении суток. Комнаты на южной стороне обычно более светлые, на северной — более темные. Возможно, у вас есть балкон, деревья или высотка за окном, которые не пускают солнце в дом, а значит, стоит подумать, хотите ли вы сделать помещение светлее, или вам и так вполне комфортно.Как вы хотите ощущать себя в комнате? Будто вы в теплом и уютном гнезде? Тогда вам стоит выбирать сдержанные оттенки бежевого, кремового, желтого, оранжевого, коричневого. Вам хочется чего-то изысканного, освежающего, бодрящего и чуть строгого? Задумайтесь о холодных цветах: голубом, синем, сером, фиолетовом. Чтобы привнести уют, можно разбавить их мебелью и текстилем теплых оттенков, которые будут гармонично сочетаться с цветом стен.Если вам нравится атмосфера «берлоги», когда пространство будто мягко окутывает, обнимает вас, то ваш вариант — темные цвета. Они создают некоторую интимность, особенно в сочетании с приглушенным освещением.Поищите в Pinterest «дизайн интерьера спальни», «яркая гостиная», «уютная спальня» на русском и английском языке, сохраняйте те фотографии, которые нашли у вас отклик, делайте подборки, а потом через некоторое время окиньте свою коллекцию взглядом еще раз: вы заметите, к чему именно тянется душа, какие элементы, цвета повторяются, что именно цепляет взор.Кухонные фасады, фартук, столешницы, диваны, кровати, напольное покрытие — это те элементы интерьера, которые не меняют годами, и если у вас таких планов нет, нужно продумать сочетаемость обоев с ними, чтобы гармония не была нарушена. Если у вас пустая квартира — будет проще.Вертикальные полосы на обоях зрительно делают помещение вы, а горизонтальные — шире;Темные цвета уменьшают пространство, светлые как бы раздвигают стены;Если выбираете обои с крупным узором, убедитесь, что мебель и другие крупные элементы у вас однотонные или с небольшим неброским узором, иначе, без всяких преувеличений, у домочадцев может болеть голова.Спальня — место, где мы восстанавливаем силы, поэтому ее лучше выдерживать в спокойных тонах. Идеально подойдут текстуры под натуральные материалы, например, под лен, приглушенные цвета — кирпичный, терракотовый, охра, цвет сырой глины, коричневый — «земляные» цвета не раздражают и действуют умиротворяюще. Освежают спальню светло-зеленый в сочетании с бледно-желтым или белым, ненавязчивый синий или голубой в сочетании с серым, белым, молочным.Дизайнеры нередко предлагают сделать акцентную стену или даже две: одну — позади кровати, другую — напротив. Их оформляют одинаково или в одном стиле: например, один и тот же узор, более яркий или темный цвет (черный, синий, антрацит, темно-серый). Декор может быть золотым, медным, серебряным. Оставшиеся стены делают более светлыми и однотонными или с неброским, едва заметным узором. В тренде обои под дерево и пробку природных оттенков или чуть более яркие. Такие можно использовать не только в спальне, но и в детской, гостиной.Для спален с окнами на север или запад лучше выбирать светлые обои или обои в теплых или даже умеренно ярких тонах, чтобы, проснувшись утром, вы не испытывали тоску от недостатка света. Избегайте ярких, возбуждающих цветов: красного, оранжевого, насыщенного желтого, бирюзового розового — они не способствуют расслаблению.Детские комнаты часто делают яркими, клеят обои с животными, мультяшными героями и не только. Но детям как никому другому важен полноценный сон, отдых, ведь они получают много впечатлений за день. Чтобы расслабить психику малыша, покупайте обои без броских крупных принтов, нежные, спокойные.Школьники должны иметь возможность повесить на стены фотографии или постеры, карты, и лучше, если фон для них будет нейтральным, чтобы не создавалось ощущение хаоса, перегруженности и беспорядка. Но в этом возрасте уже стоит учитывать мнение самого ребенка, особенно если он — подросток.Вот здесь есть, где разгуляться. Для самой большой и солнечной комнаты почти не существует ограничений: растительные и абстрактные принты, дамасские узоры для гостиной, выдержанной в классическом стиле, фрески, цветочные мотивы, градиенты, микс гладких и фактурных полотен, имитация дерева и однотонные обои — выбирайте то, что вам нравится.Интерьер зала в стиле лофт или хай-тек можно оформить черными и серыми обоями (имитация структуры бетона, например), которые все же, лучше комбинировать с более светлыми обоями. Кстати, микс черного и белого сочетается с мебелью любого цвета.Актуален стиль Хэмптон, создающий атмосферу приморского городка. Его фавориты — песочный, выбеленный синий, белый. Идеально впишутся сюда обои с морским узором. Белый цвет идеален для любителей скандинавских интерьеров, а стиль Прованс — это оливковый, желтый и лавандовый цвета. В зале можно смело использовать яркий солнечный желтый, эффектный красный, насыщенный зеленый или его разбавленные оттенки — фисташковый, оливковый. Прекрасное решение — сделать акцентную монохромную стену бордового, темно-зеленого цвета.