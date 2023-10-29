В чём истинный смысл Песни Песней царя Соломона, которую 2000 лет читатели Библии обходят стороной

Библейская книга откровенно любовного и даже неприличного содержания?

Книгу Песнь Песней также именуют Песнями Соломона.

Музыкант играет перед царём Соломоном. Иллюстрация ко вступительному стиху Песни Песней, Махзор Ротшильдов, Рукопись на пергаменте. Флоренция, Италия, 1492 год.

Царь Соломон зашифровал в своей Песне Песней множество иносказательных символов.

Что пишет Библия о любви мужчины и женщины

Таким библейского царя Соломона изобразили в кино.

Как интерпретируют Песнь Песней раввины и христиане

Книга царя Соломона Песнь Песней входит в канон.

Отношения Бога с израильским народом всегда были особенными, ибо они народ избранный.

Альтернативные и светские толкования

Толкуют Песнь Песней царя Соломона по-разному, но на самом деле она повествует об отношениях Иисуса Христа и его невесты-Церкви.