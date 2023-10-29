В чём истинный смысл Песни Песней царя Соломона, которую 2000 лет читатели Библии обходят стороной

Многие выражения из библейской Песни Песней, которую написал мудрый царь Соломон, знакомы каждому. Эти слова пишут на любовных открытках, на обручальных кольцах и прочей атрибутике влюблённых. Другое дело, что мало кто знает, откуда эти крылатые выражения взялись. Истоки самых романтичных высказываний, самых горячих признаний в любви, когда-либо придуманных человеком, лежат в одном библейском тексте - книге Песнь Песней. Более 2000 лет многие верующие аккуратно обходят её стороной, считая неприличной. В чём же истинный смысл слов самых спорных и откровенных текстов Библии?
Библейская книга откровенно любовного и даже неприличного содержания?
Книгу Песнь Песней также именуют Песнями Соломона.
Книгу Песнь Песней ещё именуют Песнями Соломона - это таинственнейшая и сокровеннейшая книга Священных Писаний. Её текст резко выделяется на фоне других библейских книг своим откровенным, иногда даже неприлично откровенным содержанием. Невероятно чувственная любовная лирика, описывающая сцены реальных и воображаемых свиданий двух влюблённых, способна поразить даже самое богатое воображение. Высокопарные эпитеты, коими автор откровенно описывает мужское и женское тело, могут заставить покраснеть самого искушённого читателя. Такие, совсем не ванильные, метафоры, как «пастись среди лилий» и «пить из сока моих гранатов» смотрятся не совсем обычно в контексте того, что книга, в которой это написано, называется не «Камасутра», а Библия.
Музыкант играет перед царём Соломоном. Иллюстрация ко вступительному стиху Песни Песней, Махзор Ротшильдов, Рукопись на пергаменте. Флоренция, Италия, 1492 год.
Именно из-за текстов столь откровенно чувственного содержания, иудеи и христиане с опаской относились ко включению Песни Песней в канон. Тут важно отметить, что для многих эти тексты — это произведение, посвящённое любви человека к человеку. Христиане и иудеи считают совершенно иначе. Это иносказательное произведение. В Песнях Соломона настолько много символов, что если углубиться в содержание, то истолкование потребует написания ещё одной книги.
Царь Соломон зашифровал в своей Песне Песней множество иносказательных символов.
Что пишет Библия о любви мужчины и женщины
В Библии есть много историй о любви между мужчиной и женщиной. Например, тексты о патриархе Иакове, который так любил свою Рахиль, что трудился целых четырнадцать лет, чтобы получить её в жёны. Многие библейские книги повествуют о любви и браке. Этот образ используется неоднократно и в Ветхом, и в Новом Заветах, когда описываются отношения Господа Бога к людям. Брак между мужчиной и женщиной приводится как аналогия особого завета между Богом и человеком.
Таким библейского царя Соломона изобразили в кино.
Не существует древних толкований Песни Песней ни раввинистических, ни христианских. Самые ранние толкования относятся к периоду раннего христианства (1 век нашей эры) и интерпретируются исключительно как иллюстрация любви Иисуса Христа к Церкви, то есть к людям, верующим в Его спасительную жертву на кресте. Абсолютная жертвенная любовь Бога к человечеству описана точно и ярко. Отсылки к книге Песни Песней есть в Откровении Иоанна, в книге Ездры, а также в посланиях апостолов.
Как интерпретируют Песнь Песней раввины и христиане
Учёные-раввины интерпретировали Песнь Песней как часть Пятикнижия, первого раздела еврейской Библии. Пятикнижие описывает сотворение мира и включает рассказы о предках израильтян и их эпическом исходе из Египта в Израиль. На протяжении нескольких книг Тора показывает, как евреи бегут из рабства, получают откровение от Бога на горе Синай, сорок лет блуждают по пустыне и, наконец, входят в землю обетованную.
Книга царя Соломона Песнь Песней входит в канон.
В древности раввины представляли это повествование как расширенную, интимную историю об отношениях Бога с израильским народом. Они старались избегать ярких эротических эпитетов Песни Песней, но широко использовали её язык и терминологию, чтобы изобразить отношения Бога с народом Израиля как нечто большее, чем просто договор.
Отношения Бога с израильским народом всегда были особенными, ибо они народ избранный.
Христианские учёные тоже старались избегать наиболее откровенных плотских аспектов этого поэтического произведения. Ранние христиане воспринимали Песнь Песней не как выражение любви Бога к Израилю, а как аллегорию любви Христа к своей «невесте», Церкви. Тут нужно отметить, что Церковь рассматривается не как система верований или здание, как многие привыкли. Истинная библейская Церковь — это собрание душ, верующих в Иисуса Христа. Все верующие христиане, вне зависимости от национальности и конфессии, составляют тело истинной Церкви, невесты Христовой.
Альтернативные и светские толкования
На протяжении всей истории появлялись и другие аллегорические прочтения. Ориген, например, христианский писатель 3 века, предположил, что Песнь Песней можно интерпретировать как стремление души к Богу. Подобно другим толкователям, Ориген связывал душу с главной героиней, а Господа Бога с её «возлюбленным». Другой христианский подход к Песне Песней заключался в том, что тексты описывали любовные отношения Бога с матерью Иисуса, Марией.
Толкуют Песнь Песней царя Соломона по-разному, но на самом деле она повествует об отношениях Иисуса Христа и его невесты-Церкви.
Средневековые мистики применяли разнообразные прочтения данных стихов. Их ассоциировали с божественным присутствием или Шехиной, которое часто считают женским началом. Сегодня эту книгу по-своему толкуют феминистки, подчёркивая силу, независимость и чувственность женского персонажа. Консервативные христиане рассматривают Песни Соломона в свете идеальных отношений между мужем и женой. В свою очередь, столь же идеальными должны быть отношения между Иисусом Христом и его «невестой».
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