«Горите в аду, лишние килограммы!» или несколько весьма странных и экстремальных способов похудения

Практически каждый из нас хочет сбросить лишние килограммы за короткий промежуток времени. Это нездоровое желание привести себя в форму быстро очень часто играет нехорошую шутку с многими людьми. Существует очень много различных диет, которые гарантируют быструю потерю веса за короткий промежуток времени.

1. Питание воздухом

2. Инсулин

3. Яблоки и кофе

4. «Спящая красавица»

5. Пчелиная пыльца

6. Мононуклеоз

7. Таблетки