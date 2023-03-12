30 фактов о кокосовом масле — самом чистом и полезном масле в мире

В последнее время о кокосовом масле говорят на всех углах: его полезные свойства поражают! Публикуем для своих читателей факты о кокосовом масле, а также варианты его применения.



Кокосовое масло — самое чистое масло в мире, состоящее из специфических жирных кислот, которые расщепляются иначе, чем другие жиры, и полнстью усваиваются организмом. Приобрести этот продукт можно в аптеке или заказать в Интернете.



При пониженной температуре воздуха масло затвердевает, а привести его в жидкое состояние можно, опустив баночку в емкость с теплой водой. Свойства продукта при этом не изменятся.









Кокосовое масло для красоты

Кокосовое масло для кулинарии

Кокосовое масло для здоровья

Кокосовое масло для ухода за домом