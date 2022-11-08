О чём плачет бог, изображённый на загадочных Вратах Солнца в древнем городе Тиауанако в Боливии

На южном берегу озера Титикака в Боливии, на высоте 4 тысячи метров стоит древнейший город Тиауанако. Некогда столица великой империи и развитой цивилизации, процветавшей со 2 по 10 век нашей эры. Это было одно из самых важных центров доколумбовой цивилизации в Америке, простиравшейся на территории современных Перу и Чили. Именно здесь, среди руин огромного святилища исследователи обнаружили загадочное мегалитическое сооружение, получившее название Врата Солнца. Что известно об этом таинственном месте и что оплакивает неведомое божество, изображённое там — далее в обзоре.
Загадка Тиауанако
Древний город Тиауанако.
Многие годы археологи пытались разгадать тайну непонятной постройки, которую легенда именует первым, что появилось на Земле после страшной катастрофы. Что известно учёным сегодня о месте, где в ровно в полдень, в день зимнего солнцестояния, проходит луч новорождённого Солнца? Легенды Анд описывают здешние места, как колыбель человечества. Согласно древним текстам, бог Виракоча создал всё сущее. Город Тиауанако был избран им как место творения. Когда-то здесь проживало больше 20 тысяч человек. Пик его процветания пришёлся на период с 5 по 9 век. Прекрасный город был возведён из впечатляюще огромных тёсаных камней. Здесь была сложная подземная система дренажа. Осталось слишком мало текстов, которые могли бы поведать учёным все тайны этого места. Учёные стараются разгадать их по оставшимся монолитным руинам и весьма скудным артефактам.
Археологические раскопки в Тиауанако, где были обнаружены Солнечные ворота.
Большинство археологов сходятся во мнении, что некогда Тиауанако являлся портовым городом. На озере Титикака были обнаружены сооружения, которые демонстрируют насколько резко менялся на протяжении всего времени существования города уровень моря. Здесь много впечатляющих построек и статуй. Городом это место можно назвать лишь с натяжкой. Это просто большая территория, которая разделена на три части. Каждая из них отличается от другой по своей величине. Это пустые дворы, обрамлённые развалинами древних зданий. К одному из этих дворов примыкает невысокая пирамида. Возраст этих развалин у археологов вызывает массу вопросов и жарких споров. Сначала, когда были обнаружены эти руины, их датировали 14000 годом до нашей эры. Более современные методы исследования показали, что они скорее всего относятся к периоду с 3 века до нашей эры по 1 век нашей эры.
Монолитные ворота Солнца в Тиауанако в Боливии, нарисованные Эфраимом Сквайером в 1877 году.
Как только не пытались разные псевдоучёные объяснить величие этой древней могущественной цивилизации! Сюда приплели и неведомых древних великанов и даже инопланетян.
Солнечные ворота Тиауанако
Впервые боливийский древний город Тиауанако был открыт Педро Сьеса де Леоном в середине 16 века. Монолитные Врата Солнца исследователи заново открыли в 19 веке. Разваленная гигантская арка лежала на земле. Их восстановили и они теперь имеют такой вид. Вырезаны ворота были из единого блока андезитового вулканического камня. Исследователи говорят, что этот монолит весит не менее 10 тонн. Где находились эти врата первоначально, никто не знает.
Фотография 1877 года Солнечных ворот Тиауанако в Боливии.
В чём было предназначение Солнечных врат Тиауанако
Этот вопрос с самого начала ставил в тупик всех учёных. Одни исследователи говорят, что письмена и рисунки, которые украшают этот памятник, имеют астрономическое значение. Существа, нарисованные на вратах, напоминают людей в прямоугольных шлемах. У них свёрнутые хвосты и крылья за спиной. Венчает врата изображение божества. Возможно, что это бог инков Виракоча или какой-то другой бог солнца. Лицо божества окружено солнечными лучами, по всей видимости он плачет. В каждой его руке по посоху.
Плачущий бог на Вратах Солнца.
Некоторые специалисты утверждают, что Солнечные врата служили календарём. Многие даже называют их Календарными вратами. Вполне похоже на это. Однако, если так, то согласно этого календаря, в году 290 дней, по 24 дня в каждом месяце. Есть и более радикальные теории. Они предполагают, что это был портал в другое измерение, возможно, в страну богов, а некоторые даже считают, что его создали (естественно) инопланетяне!
Посещение Солнечных ворот Тиауанако в Боливии
Отсюда начался мир согласно легендам Анд.
Все мифы и легенды Анд указывают на то, что Тиауанако — это избранное место на Земле, откуда Творец начал творить Землю. Сегодня среди руин этого великого города прошлого находится музей, который может посетить каждый, чтобы прикоснуться к его истории. Правда, здесь, на высоте, бывает очень холодно. Приезжать лучше рано утром — тогда можно сполна оценить всё его былое величие, от которого сегодня остались лишь слабые отголоски...
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