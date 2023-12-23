Что едят на новогодние праздники в разных уголках мира

Что у нас с вами красуется на новогоднем столе, всем известно — любимый оливье, селедочка под шубой, холодец… Но давайте отвлечемся от привычных нам гастрономических удовольствий и заглянем на кухни других стран, чтобы узнать, с какой едой ассоциируются зимние праздники, например, в Японии или Италии.
Как знать — может, захочется дополнить свой новогодний стол каким-нибудь новым блюдом?
Япония — лапша соба
Скандинавские страны — марципановый торт Крансекаге
Болгария — баница (пирог из слоеного теста с яйцом и сыром; на Новый год внутрь иногда кладут талисманы)
Греция — пирог Василопита
Польша — маринованная сельдь (в Скандинавии ее тоже любят есть на праздники)
Германия — марципановые свинки (считается, что они приносят счастье)
Ирландия — содовый хлеб
Южная Америка — «Скачущий Джон» (блюдо из риса, лука, капусты, гороха и бекона)
Финляндия — ветчина
Франция — рождественское полено
Чехия — запеченный карп
Италия — котекино (домашняя свиная колбаса) с чечевицей
Испания — праздничный хлеб Роскон де рейес с цукатами или фруктами
Корея — суп ттоккук с рисовыми лепешками
Нидерланды — олибол (шарики теста во фритюре)
Мексика — тамале (блюдо из кукурузной муки, завернутое в листья; а в качестве начинки — мясо, овощи или сыр)
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