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Что едят на новогодние праздники в разных уголках мира

Что у нас с вами красуется на новогоднем столе, всем известно — любимый оливье, селедочка под шубой, холодец… Но давайте отвлечемся от привычных нам гастрономических удовольствий и заглянем на кухни других стран, чтобы узнать, с какой едой ассоциируются зимние праздники, например, в Японии или Италии.
Как знать — может, захочется дополнить свой новогодний стол каким-нибудь новым блюдом?

Япония — лапша соба




Скандинавские страны — марципановый торт Крансекаге




Болгария — баница (пирог из слоеного теста с яйцом и сыром; на Новый год внутрь иногда кладут талисманы)




Греция — пирог Василопита




Польша — маринованная сельдь (в Скандинавии ее тоже любят есть на праздники)




Германия — марципановые свинки (считается, что они приносят счастье)




Ирландия — содовый хлеб




Южная Америка — «Скачущий Джон» (блюдо из риса, лука, капусты, гороха и бекона)




Финляндия — ветчина




Франция — рождественское полено




Чехия — запеченный карп




Италия — котекино (домашняя свиная колбаса) с чечевицей




Испания — праздничный хлеб Роскон де рейес с цукатами или фруктами




Корея — суп ттоккук с рисовыми лепешками




Нидерланды — олибол (шарики теста во фритюре)




Мексика — тамале (блюдо из кукурузной муки, завернутое в листья; а в качестве начинки — мясо, овощи или сыр)




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