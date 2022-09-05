С нами не соскучишься!

8 159 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Худеем правильно: 20 вариантов белкового ужина


Худеем правильно: 20 вариантов белкового ужина

Худеем правильно: 20 вариантов белкового ужина

Ни в коем случае нельзя отказываться от ужина, даже сидя на диете. Для похудения очень вредно делать большие перерывы между приёмами пищи. Из-за них замедляется обмен веществ, нарушается пищеварение и восстановить всё это будет невероятно сложно. Предлагаем 20 правильных ужинов, которые помогут похудеть, не моря себя голодом.

Омлет из белков

Омлет из белков

 

1. Из взбитых белков яиц и молока готовится омлет, который можно дополнить свежим помидором или отварной зелёной фасолью. Всё зависит от сезона.

2. На гриле запекается куриное филе, которое предварительно маринуется в смеси лимонного сока с разнообразными специями. К нему подают салат из зелёных овощей.
Рыба на пару

Рыба на пару

 

3. На пару готовится любая нежирная рыба. К ней подаётся овощной салат.
Филе кролика

Филе кролика

 

4. В фольге запекается филе кролика, которое подаётся потом со свежим помидором.
Бурый рис с морепродуктами

Бурый рис с морепродуктами

 

5. Бурый рис отваривается с морепродуктами, подаётся с салатом из овощей.
Суп на курином бульоне без картофеля и круп

Суп на курином бульоне без картофеля и круп

 

6. Суп на курином бульоне без картофеля и круп.
Запечённое куриное филе

Запечённое куриное филе

 

7. Запечённое в фольге куриное филе, предварительно замаринованное в любимых специях.
Творог с корицей

Творог с корицей

 

8. Нежирный творог (150г), посыпанный щепоткой корицы.
Творог с зеленью

Творог с зеленью

 

9. Нежирный творог (150г) с мелко порезанным укропом, зелёным луком и чесноком.

Рыбные или куриные котлеты на пару

Рыбные или куриные котлеты на пару

 

10. Рыбные или куриные котлеты, приготовленные на пару или в духовке.
Омлет с творогом

Омлет с творогом

 

11. Омлет, приготовленный из творога (100г) и яичных белков (2 шт.). По желанию можно добавить зелёную фасоль, зелень.
Тунец в собственном соку

Тунец в собственном соку

 

12. Тунец в собственном соку с салатом из овощей.
Минтай с фасолью

Минтай с фасолью

 

13. Отварные минтай и фасоль.
Тушеная острая фасоль с говяжьим фаршем

Тушеная острая фасоль с говяжьим фаршем

 

14. Тушеная острая фасоль с говяжьим фаршем.
Тушеная телятина с овощами

Тушеная телятина с овощами

 

15. Тушеная телятина с овощами.
Индейка с овощами

Индейка с овощами

 

16. Запечённое в фольге мясо индейки с овощным салатом.
Салат из зелени и моцареллы.

Салат из зелени и моцареллы.

 

17. Салат из зелени и моцареллы.
Салат из отварного куриного филе, яблока и сельдерея

Салат из отварного куриного филе, яблока и сельдерея

 

18. Салат из отварного куриного филе и сельдерея.
Рыба, запечённая с овощами.

Рыба, запечённая с овощами.

 

19. Рыба, запечённая с овощами.
Шашлычки из курицы в остром маринаде

Шашлычки из курицы в остром маринаде

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Худеем правильно: 20 вариантов белкового ужина

И не забудьте:
Худеем правильно: 20 вариантов белкового ужинаПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх