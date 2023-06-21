Средневековый фэшн-блогер 40 лет рассказывал об одежде: Как выглядел первый модный журнал







Маттеус Шварц в 15 лет и только что окончивший школу

Маттеус Шварц демонстрирует костюм в миланском вкусе / Маттеус Шварц в костюме в стиле ландскнехтов

Тройной портрет Маттеуса Шварца в испанских рубашках / Маттеус Шварц в 63 года

Маттеус Шварц в головном уборе c перьями 10 мая 1521 года / Маттеус Шварц в 29 лет

Портреты четы Шварцев кисти Х. Амбергера, 1542 год