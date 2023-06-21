Средневековый фэшн-блогер 40 лет рассказывал об одежде: Как выглядел первый модный журнал

Модные блоги – это вовсе не изобретение наших дней. Впервые эту идею реализовали еще очень давно, в XVI веке, причем автором была не женщина. Немецкий бухгалтер, служивший у влиятельных банкиров, был просто одержим красивой одеждой. В те времена еще не было возможности сделать селфи и разместить его в Инстаграм, поэтому средневековый модник был вынужден нанимать художников, которые тщательно фиксировали его наряды. 137 таких зарисовок с подробными описаниями составили труд «Klaidungsbüchlin». Эту «книжечку» сегодня считают первым изданием о моде или прототипом личного фэшн-блога.
Маттеус Шварц происходил из среднего сословья – в его роду были виноторговцы и плотники. Юноша стал учеником торговца в Милане и Венеции, где освоил приемы бухгалтерского учета. Вернувшись в родной Аугсбург, Маттеус сумел найти очень хорошее место, он стал бухгалтером торгового дома Фуггеров, одного из крупнейших в Германии. Судя по всему, платили за работу ему неплохо, так что молодой человек получил возможность отдаться всепоглощающей страсти – модной и красивой одежде.
Маттеус Шварц в 15 лет и только что окончивший школу
Шварц гордился своим вкусом и умением подбирать костюмы в соответствии с ситуацией. Он тщательно следил за новинками и тратил на свой гардероб круглые суммы. Наряжаясь все более изысканно, Шварц был вынужден проявлять осмотрительность, ведь в XVI веке одежда указывала на статус владельца и конкретные элементы или украшение могли носить только дворяне. Эти правила были тщательно записаны в законах, поэтому модник-не аристократ выкручивался как мог: например, делал рукава в два раза шире, чтобы компенсировать отсутствие чулок с рисунком.
Примерно в 25 лет Шварц задумался о том, чтобы сохранить свое несравненное изящество для потомков и рассказать о нем людям. Он действительно обожал хвастаться новыми нарядами и считал этот грех позволительным для себя. Земляки, вероятно, завидовали, но за глаза посмеивались над Шварцем и придумали ему прозвище - Der Kleidernarr (Помешанный на одежде). Однако модник шел к смелой цели – он задумал составить полную летопись своих нарядов, начиная с младенчества, и фиксировать их в дальнейшем. Этот труд занял у него сорок лет и в результате действительно охватил всю жизнь, превратившись в модное жизнеописание. Первый в мире блогер был упорным и настойчивым, и в конце концов добился впечатляющих успехов.
Маттеус Шварц демонстрирует костюм в миланском вкусе / Маттеус Шварц в костюме в стиле ландскнехтов
Начиная с 1520 года Маттеус Шварц заказывал художникам точные акварельные картинки на пергаменте, изображавшие его в модном платье. Молодой аугсбургский художник Нарцисс Реннер стал постоянным участником этого смелого «проекта». Он выполнил «художественную реконструкцию» юных лет своего заказчика и сделал много современных ему зарисовок. Эта работа выполнялась неторопливо и основательно: каждый рисунок создавался под бдительным контролем Шварца, а затем «блогер» делал подробное описание события, ставшего поводом для наряда, ткани, из которой он был сшит, и точное летоисчисление собственной жизни, когда данный наряд был продемонстрирован на людях. Выглядело это примерно так: «1 октября 1522 года, мне 25 ¾ года и 9 дней. Одежда из черного дамаста и атласа…»
В результате книга, задуманная как восхваление собственных успехов, стала полной и точной энциклопедией моды середины XVI века. Интересно еще и то, что на период жизни Шварца пришлась смена костюмных эпох – пестрые и пышные наряды итальянского Возрождения постепенно на страницах «Klaidungsbüchlin» меняются на более строгие. В моду входит черный цвет, ведь наступает эпоха протестантов и инквизиции, да и черный краситель крайне дорог, поэтому венецианским купцам выгодно «продвигать» на рынке менее броски и такие практичные темные вещи.
Тройной портрет Маттеуса Шварца в испанских рубашках / Маттеус Шварц в 63 года
Надо сказать, что первый в мире «блогер» был просто по-бухгалтерски точным: например, когда он не смог выбрать между прекрасными испанскими рубашками и купил все три, посетовав на дороговизну, то художник изобразил его на одном рисунке три раза – надо ведь донести до потомков все варианты. Но кроме того, Шварц отличался еще и правдивостью, доходящей до самокритичности. Когда в 29 лет он набрал лишний вес, то распорядился зафиксировать себя на двух картинках обнаженным, чтобы иметь необходимую мотивацию для выдерживания диеты - очень современный подход к проблеме.
Маттеус Шварц в головном уборе c перьями 10 мая 1521 года / Маттеус Шварц в 29 лет
Были в этой истории и настоящие победы. Так, в 1521 году средневековый модник буквально «перепрыгнул через голову», чтобы во всей красе встретить императора Священной Римской империи Карла V, когда тот должен был посетить Аугсбург. Шварц придумал нарядиться для такого важного события в наряд ландскнехта и украсил шляпу пышными белыми и красными страусовыми перьями. Колор наряда соответствовал геральдическим цветам Австрии, поэтому император не только приметил в толпе «модного блогера», но и осыпал его милостями. Позднее Шварц даже получил дворянство – считается, именно благодаря тому, что первым придумал носить перья, атрибут военных, «в мирной жизни». Он стал общепризнанным автором «перьевой моды», которая, в принципе, не изжила себя и до наших дней.
Портреты четы Шварцев кисти Х. Амбергера, 1542 год
«Книга одежд», созданная Шварцем за сорок лет, стала уникальным историческим документом своей эпохи. Ее оригинал хранится в музее герцога Антона Ульриха в Брауншвейге, а две средневековые копии - в Национальных библиотеках Парижа и Ганновера. О судьбе «первого блогера» известно немного. Он прожил всю жизнь в родном Аугсбурге, работая на один торговый дом. У него была жена и дети, которые, кажется, страсть своего отца к модным подвигам не унаследовали.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии