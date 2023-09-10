10 секретов для простой уборки

Если вы до сих думаете, что навести идеальный порядок в квартире может только клининговая служба, которая использует дорогие профессиональные средства, тогда мы идем к вам.







Мы знаем секреты, которые помогают убраться в доме быстро и качественно, используя только подручные средства. Заинтригованы? Тогда скорее читайте нашу статью.



1. Как почистить столовые приборы до блеска?

2. Как быстро отмыть пригоревшую кастрюлю?

3. Чем оттереть слайм от одежды?

4. Как отстирать кухонные полотенца?

5. Чем очистить сантехнику от известкового налета?

6. Чем отмыть зеленку с поверхностей?

7. Как сделать полотенца мягкими?

8. Чем заделать скол на ламинате?

9. Как быстро отмыть вентилятор от пыли?

10. Как почистить слив в ванной?

Положите приборы на фольгу и залейте кипятком.Многие хозяйки придерживаются мнения, что добиться идеального блеска столовых приборов можно только с помощью хорошей посудомоечной машины и качественного моющего средства. Но что делать, если на кухне пока нет такой помощницы? Предлагаем попробовать очистить ложки, вилки и ножи смесью соды и уксуса. Также понадобится секретный «ингредиент – фольга.Налейте в кастрюлю пару стаканов воды, поставьте на плиту и доведите до кипения. Добавьте фольгу, нарезанную на кусочки, 100 миллилитров уксуса и две чайных ложки соды. После этого положите столовые приборы в кастрюлю и прокипятите пять минут. По истечении времени дайте им остыть, а затем хорошо промойте в проточной воде и вытрите насухо.Нагар хорошо отмывает сода и средство для посуды.Признавайтесь, у кого периодически пригорает каша или молоко? Уверены, с такой проблемой время от времени сталкиваются все хозяйки, и потом возникает вопрос, как устранить нагар, чтобы от него не осталось ни единого следа. Обычно эта процедура долгая, муторная и нет гарантии, что кастрюля будет как новая. Но если использовать два секретных ингредиента, все пройдет легко и быстро.Итак, в пригоревшую кастрюлю нужно добавить немного воды, моющее средство для посуды и соду, после чего поставить ее на плиту и прокипятить. Через несколько минут вы заметите, что нагар отходит сам, а вам нужно только протереть посуду губкой и смыть все проточной водой. Обратите внимание, что лучше всего средство работает со свежими загрязнениями, поэтому не затягивайте с чисткой.Против слайма используйте уксус.Сейчас слаймы невероятно популярны. Дети их обожают, и даже просят родителей купить специальные наборы для самостоятельного изготовления игрушек. Однако слаймы не такие безобидные, как кажутся на первый взгляд. Особенно если их следы остаются на одежде, коврах, мебели. К счастью, вывести пятна помогает обычный уксус. Смочите им ватный диск и протрите место, испачканное слаймом. После этой процедуры от легко отклеится и пятна не останется.Грязным кухонным полотенцам можно вернуть привлекательный вид.Кухонные полотенца – вечная головная боль каждой хозяйки. А все потому, что они остаются чистыми максимум пару часов. Стоит лишь раз протереть столешницу, бортики мойки или посуду, как уже появляются пятна. А в каком состоянии текстиль находится после готовки…Самое время хвататься за голову.Предлагаем не рубить с плеча и не выбрасывать грязные полотенца в мусорное ведро. Сначала попробуйте их отстирать с помощью одного эффективного средства. Смешайте в тазу гель для стирки, средство для мытья посуды и две столовых ложки растительного масла, добавьте кипяток и замочите полотенца на несколько часов. После этого отправьте текстиль в стиральную машину, установив привычный режим стирки. От пятен не останется и следа, даже застарелых.Натрите кран половинкой лимонаЕсли известковые разводы небольшие и образовались недавно, устранить их поможет обычный лимон. Возьмите половинку цитрусового, протрите им смеситель и оставьте на полчаса – этого времени хватит для того, чтобы загрязнения растворились. По истечении времени смойте лимонный сок проточной водой и насухо протрите поверхность мягкой тряпкой.Кстати, лимон можно использовать не только для того, чтобы избавиться от известкового налета. Также он придает блеск сантехническим изделиям. Натрите смеситель цитрусовым и наслаждайтесь потрясающим результатом!Зеленку поможет убрать муравьиный спиртЗеленка – это качественный и недорогой антисептик, который есть в каждом доме. Он отлично обеззараживает раны, предотвращает появление инфекций, не допускает нагноения. Однако если вы ненароком капнули зеленкой на одежду, стол, пол, будьте готовы к тому, что буквально за несколько минут она намертво въестся в материал.Эффективно бороться с такими пятнами помогает обычный муравьиный спирт, который продается в аптеке буквально за копейки. Смочите им ватный диск и тщательно протрите загрязненный участок. Кстати, спиртом получится оттереть не только зеленку, поэтому можете сразу приобрести несколько флаконов – лишними они точно не будут.Для мягкости полотенец используйте соду и уксус.Наверняка вы замечали, что в гостиницах и квартирах, которые сдают посуточно, обычно очень мягкие полотенца даже после многократного использования. Можно предположить, что весь секрет в профессиональных химчистках, однако на самом деле такого эффекта можно легко достичь и дома, нужно лишь знать несколько секретов.Во-первых, для стирки полотенец гораздо лучше подходят гели и капсулы, а вот порошки плохо вымываются из ткани и делают ее жесткой. Во-вторых, в отделение для кондиционера нужно добавлять раствор уксуса – они отлично смягчает материал. А в-третьих, в барабан стиральной машины следует класть столовую ложку соды, особенно если хотите добиться белоснежности.Поможет лак для ногтей.Несмотря на всю свою красоту и эстетическую привлекательность, ламинат является не слишком практичным. Так, он боится влаги и является не слишком устойчивым к механическим повреждениям. Достаточно уронить на пол что-то тяжелое, например, стеклянную вазу, и на поверхности сразу появится скол. Если вы столкнулись с этой проблемой, не расстраивайтесь – ее можно решить с помощью обычного лака для ногтей. Выберите тот, который максимально подходит по цвету, и покройте скол в несколько слоев. Конечно, это временное решение (в идеале лучше бы поменять доску), однако дефект уже будет не так сильно бросаться в глаза.Накройте вентилятор пакетом.Погода сейчас максимально непредсказуемая. В какие-то города уже пришла осень, а в каких-то столбик термометра продолжает подниматься до +35. Если у вас все еще лето, и вы ищете способ, как спастись от жары, не отказывайтесь от помощи старого доброго вентилятора. Только для начала протрите его от пыли, чтобы она не разлеталась по всей квартире. Рассказываем, как это сделать просто и быстро, не разбирая устройство по кусочкам.Возьмите средство для мытья стекол, побрызгайте им на лопасти и решетку вентилятора, наденьте сверху плотный пакет (мусорный отлично подойдет) и включите на несколько минут. За это время вся пыль соберется в пакет и вам останется только снять и выбросить его.Трубочку нужно предварительно «обработать» .Забитый слив в ванной комнате – это, скорее, закономерность, а не исключение из правил. И основным источником загрязнений обычно являются волосы. Чтобы легко устранить засор, не прибегая к помощи специальных инструментов, возьмите простую трубочку для напитков. Сделайте на ней много маленьких надрезов с одной и с другой стороны, чтобы получилась «елочка» (это удобно делать маникюрными ножницами), а затем опустите трубочку в слив и «соберите» волосы.