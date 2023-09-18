Почему 11 известнейших звезд Голливуда до сих пор не имеют золотой статуэтки «Оскар»

«Оскар» — одна из самых престижных и известных кинопремий в мире. Это планка до которой мечтают дотянуться все без исключения люди искусства кино, а в особенности актёры и актрисы. Именно поэтому каждый год с замиранием сердца ждут номинанты вскрытия заветных конвертов с именами победителей. И очень огорчаются, когда заветная статуэтка оказывается в чужих руках. Наша публикация об известных, популярных и обожаемых публикой артистах, которые пока так и остаются номинантами. А некоторые из них - многократно.
По традиции ежегодно Американская киноакадемия Голливуда определяет лучших из лучших, которые становятся обладателями не просто денежной премии и золотой статуэтки, они становятся символом успеха, признания и высшего профессионализма. При этом "за бортом" неизменно остаются "неудачники", которые ради своих ролей проходят полное перевоплощение, работают над своим актерским мастерством, сливаются воедино со своими персонажами на экране не менее чем оскароносные "счастливчики". Они также получают похвалу критиков и любовь миллионов фанатов за свою работу, но, увы, не признание Американской киноакадемии. Поэтому так и хочется спросить у киноакадемиков: Почему же так несправедливо?
Гленн Клоуз (8 номинаций)
Звезда Голливуда Гленн Клоуз (1947г.р.) — американская актриса, певица и продюсер. Она обладательница всевозможных премий, в том числе "Эмми" (3 премии), «Тони» (3 премии), "Золотой глобус"(3 премии) и Премии Гильдии актеров (2 премии), а также звезды ее имени на знаменитом Голливудском бульваре. Тем не менее, вожделенный «Оскар» обошёл актрису стороной, причем 8 раз.
Гленн Клоуз — американская актриса, певица, продюсер, 8-кратная номинантка на премию «Оскар».
Гленн является рекордсменкой среди актрис, имея наибольшее количество номинаций на «Оскар» без побед за актёрскую работу. Лучшая женская роль: "Роковое влечение" (1988), "Опасные связи" (1989), "Таинственный Альберт Ноббс" (2012), "Жена" (2019). Лучшая женская роль второго плана "Мир по Гарпу" (1983), "Большое разочарование" (1984), "Самородок" (1985), "Элегия Хиллбилли" (2021).
На счету 74-летней Гленн Клоуз около 70 ролей как на большом экране, так и в сериалах, а также на театральной сцене. И среди них несколько десятков блистательных ролей, в том числе в фильмах "Роковое влечение", "Опасные связи", "Изнанка судьбы", а чего только стоит её образ Стервеллы Де Виль в "101 далматинце"... Однако в последние годы актриса в основном работает на телевидении. Она сыграла в телесериалах «Щит», а с 2007 по 2012 годы снималась в телевизионной драме «Схватка». Одна из последних её работ: «Тегеран» (2020-2022) — израильский телесериал, шпионский триллер, созданный режиссёром Моше Зондером для общественного телеканала Kan 11.
Похоже, что Гленн Клоуз, так и останется в истории кинопремии «Оскар» лишь 8-кратной номинанткой. Хотя история помнит случай, как британскому актёру театра и кино Питеру О'Тулу, также установившему антирекорд в 8 номинаций, «Оскар» в 2003 году все же вручили, правда, "Почётный", как человеку, чьи яркие таланты позволили истории кино обрести одну из самых выдающихся личностей. Так, что у Гленн есть надежда. Слабая, но все же...
Брэдли Купер (6 номинаций)
Брэдли Чарльз Купер (1975 г.р.) — американский актёр, продюсер, режиссёр и певец. Лауреат премий BAFTA, «Спутник», «Грэмми», премии Гильдии киноактёров США, а также 6-кратный номинант на «Оскар», 4-кратный номинант на «Золотой глобус» и номинант на «Тони».
Брэдли Купер — американский актёр, продюсер, режиссёр и певец, 2-кратный номинант на премию «Оскар».
Тот факт, что у Брэдли Купера нет в арсенале ни одной статуэтки «Оскар», огорчает не только актера, но и его поклонников. В 2013 году его номинировали на лучшую мужскую роль за работу в фильме "Мой парень — псих", в 2014 году он попал в номинацию Лучший актер второго плана за роль в кинокартине "Афера по-американски". И в 2015 году он снова был среди номинантов на лучшую мужскую роль, благодаря фильму "Снайпер". Казалось бы, ещё совсем немного... но не случилось.
В 2019 году Брэдли Купер снова надеялся получить «Оскар». Его роль в фильме "Звезда родилась" покорила сердца многих, а фильм стал одним из самых популярных в текущем году. В 2020-м фильм "Джокер", спродюсированный Купером, был выдвинут на «Оскар» в номинации Лучший фильм. В 2022 году фильм "Аллея кошмаров", также оказался в номинации, но к сожалению, в очередной раз без победы.
Нынешний режиссёрский проект Купера - «Бернстайн», байопик о жизни композитора Леонарда Бернстайна, находится еще в разработке на сервисе Netflix. Купер выступил в качестве его продюсера и сосценариста, а также исполнил роль Бернстайна. Поклонники с нетерпением ждут премьеры и заслуженных кинонаград в 2024 году.
Эми Адамс (6 номинаций)
Очаровательная Эми Лу Адамс (1974 г.р.) - американская актриса итальянского происхождения. Эми является обладательницей премии Американской Гильдии киноактёров и двух премий «Золотой глобус», а также 6-кратной номинанткой на премию «Оскар» и 7-кратной номинанткой на премию BAFTA.
Эми Адамс - американская актриса итальянского происхождения, 6-кратная номинантка на премию «Оскар».
Талантливая актриса была номинирована на Оскар целых шесть раз, пять из которых Эми Адамс сражалась в номинации Лучшая женская роль второго плана: "Июньский жук" (2006), "Сомнение" (2009), "Боец" (2011), "Мастер" (2013), "Власть" (2019) и один - в номинации лучшая актриса за роль в киноленте "Афера по-американски" (2014). В последние годы практически каждая актёрская работа Эми с восторгом обсуждается и зрителями, и критиками, поскольку её роли отличаются своей новизной и неординарностью, хотя заветную статуэтку актрисе пока так и не принесли.
Однако надо отдать актрисе должное - неудачи не мешают ей продолжать ещё с большей самоотдачей работать над разноплановыми и интересными проектами, которые в конечном итоге всё же должны принести ей долгожданную победу. Так с большим нетерпением киноманы ждут премьеры фильма «Ночная сучка» (Nightbitch), снятой в жанре чёрной комедии режиссёром Мариэлем Хеллером. Фильм выйдет в прокат летом 2023 года. Для этой роли Эми Лу Адамс пожертвовала своей изящной фигурой. Чтобы изобразить героиню, недавно ставшую матерью и переживающую послеродовую депрессию, Эми резко набрала более 15 килограммов...
Том Круз (4 номинации)
Том Круз Мапотер IV (1962 г.р.) — американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер. Трёхкратный обладатель премии и 4-кратный номинант на «Золотой глобус», обладатель премии премии Сатурн и 4-кратный номинант на премию «Оскар».
Том Круз — американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер, 4-кратный номинант на премию «Оскар».
Он впервые был номинирован как лучший актер еще в далеком 1990 году за работу в фильме "Рожденный 4 июля". Спустя семь лет актеру снова удалось оказаться среди номинантов премии за фильм "Джерри Магуайер". В третий раз номинацию на Оскар Круз уже получил в качестве актера второго плана в ленте "Магнолия" в 1999 году, но актёр, к разочарованию поклонников, снова остался только номинантом. Вместе с тем, подавляющее большинство зрителей и критиков считают роль в драме «Магнолия» (1999), отмеченную множеством других наград, вершиной актёрского мастерства Тома Круза. И наконец, в 2022 году номинацией на лучший кинофильм была отмечена работа "Топ Ган: Мэверик", в котором Круз выступил уже продюсером. Но и здесь номинация осталась только номинацией.
В копилке Тома Круза около 100 ролей. За свою карьеру он часто экспериментировал с образами и стилями, но постоянно возвращался к жанру экшена, триллера и боевика. В прошлом году Том Круз выступил продюсером и актёром главной роли в будущем шпионском боевике "Миссия невыполнима: Смертельная расплата", который основан на телесериале «Миссия невыполнима» режиссёра Брюса Геллера. Премьера предположительно должна состояться летом 2024 года.
Джонни Депп (3 номинациии)
Джон Кристофер (Джонни) Депп II (1963 г.р.) — американский актёр, кинорежиссёр, музыкант, сценарист и продюсер. Актер является обладателем многочисленных кинонаград и премий, в том числе премии «Золотой глобус», премии Гильдии киноактёров США, почётной премии «Сезар», а также 3-кратным номинантом на премию «Оскар», 9-кратным номинантом на премию «Золотой глобус», 2-кратным номинантом на премию BAFTA, номинантом на премию «Золотая пальмовая ветвь» Каннского кинофестиваля. А ещё в послужном списке актёра числятся четыре номинации на антипремию «Золотая малина».
Джонни Депп — американский актёр, кинорежиссёр, музыкант, сценарист и продюсер, 2-кратный номинант на премию «Оскар».
Кинофильмы с участием Деппа в мировом прокате собрали более 11 миллиардов долларов США. Наиболее успешными коммерческими проектами с участием Деппа являются ленты: «Пираты Карибского моря» (более $3,7 млрд), «Алиса в Стране чудес» (более $1 млрд), «Чарли и шоколадная фабрика» ($474 млн) и «Турист» ($278 млн).
Свою первую номинацию на Оскар в 2004 году Депп получил за роль Джека Воробья с кинофильма "Пираты Карибского моря". Другие номинации на лучшую мужскую роль были в 2005 и 2008 годах за фильмы "Волшебная страна" и "Суини Тодд: парикмахер-демон с Флит-стрит", соответственно.
Некоторые поклонники и критики считают, что актеру удаются преимущественно комические и чудаковатые персонажи. Но это не всегда так. В прошлом году Джонни Депп принял участие в проекте исторического фильма, находящегося еще в производстве, под рабочим названием "Фаворитка". Подробности сюжета фильма держатся в тайне, однако известно, что в центре истории - отношения французского короля Людовика XV с фавориткой Жанной Дюбарри. Известно также, что Депп снялся в главной роли. Премьера уже не за горами. В мае мы увидим насколько актёр сумел вжиться в новую роль. И есть ли у неё шанс принести Джонни Деппу «Оскар».
Скарлетт Йоханссон (2 номинации)
Скарлетт Йоханссон (1984 г.р.) - американская актриса датско-белорусского происхождения. Обладательница многочисленных наград — в том числе «Тони» и BAFTA, а также номинаций на 2 премии «Оскар», на 3 номинации награды Американской Гильдии киноактёров и 5 номинаций на премию «Золотой глобус».
Скарлетт Йоханссон - американская актриса датско-белорусского происхождения, 2-кратная номинантка на премию «Оскар».
Скарлетт - самая высокооплачиваемая актриса 2018-19 годов, она многократно входила в список «Forbes Celebrity 100». Фильмы с участием звезды Голливуда собрали около $15 млрд по всему миру. За свою карьеру Йоханссон была дважды номинирована на премию «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме "Брачная история" (2020) и за лучшую женскую роль второго плана в ленте "Кролик Джоджо" (2020), но, к большому сожалению поклонников, заветная статуэтка уходила в руки других актрис. Зато Скарлетт четырежды становилась лауреатом премии Young Artist Awards («Молодой актёр») в номинации Лучшая молодая актриса. Эта награда вручается за мастерство молодым исполнителям в кино, телевидении и театре, которые часто находятся в тени своих старших, более известных коллег. Дебютировала актриса в 1994 году, когда ей было 10 лет. А в 14 она стала обладательницей премии «Молодой актёр» в номинации Лучшая молодая актриса.
Буквально в первой половине лета 2023 года в прокат выйдут два фильма с её участием. И это «Город астероидов» — комедийно-драматический романтический фильм режиссёра Уэса Андерсона, а также «Проект «Артемида» - художественный фильм режиссёра Грега Берланти по сценарию Роуз Гилрой, где в главной роли снялась Скарлетт Йоханссон. События фильма отражают 1968 год во время высадки Нила Армстронга на Луну.
Райан Гослинг (2 номинации)
Райан Томас Гослинг (1980 г.р.)- канадский актёр, музыкант, лауреат различных наград, в том числе премии «Золотой глобус» за Лучшую мужскую роль в жанре музыкальной комедии, 2 премии «Спутник» за Лучшую мужскую роль. Райан также имеет две номинации на премию Оскар за фильмы "Полу-Нельсон" (2007) и "Ла-ла Ленд" (2017) и одну номинацию на премию BAFTA.
Райан Томас Гослинг - канадский актёр и музыкант, 2-кратный номинант на премию «Оскар».
Артист широко известен в независимом кино, он также немало снимался в блокбастерах различных жанров. Вот некоторые из них: "Дневник памяти", "Перелом", "Бегущий по лезвию 2049", "Драйв", "Первый человек" и др. Гослинг за свою актерскую карьеру собрал в мировом прокате около 2 миллиардов долларов.
Сейчас Райан участвует в кинопроекте Греты Гервиг и Ноа Баумбаха - «Барби». Лента относится к жанру романтической комедии и основана на серии игрушек Барби от компании Mattel. Актёрский ансамбль возглавляют Марго Робби и Райан Гослинг, исполняющие роли Барби и Кена соответственно. Премьера «Барби» запланирована на конец июля 2023 года.
Марго Робби (2 номинации)
Неожиданно ворвавшаяся в мир кинематографа более десяти лет тому назад, австралийская актриса и кинопродюсер Марго Элис Робби (1990 г.р.) сразу же достаточно громко заявила о себе. Белокурая дива - 2-кратная номинантка на премию «Оскар», 5-кратная номинантка на премию BAFTA, 5-кратная номинантка на премию Гильдии киноактёров США, 3-кратная номинантка на премию «Золотой глобус» и 7-кратная номинантка на премию «Critics' Choice Movie Award» («Выбор критиков»), из которых одержала две победы.
Марго Робби - австралийская актриса и кинопродюсер, 2-кратная номинантка на премию «Оскар».
Марго Робби – одна из самых перспективных молодых актрис Голливуда. Когда ей не было еще и 30, она успела сняться в фильмах Скорсезе и Тарантино и получить две номинации на «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме "Тоня против всех" (2017) и за лучшую женскую роль второго плана в ленте "Скандал" (2020). Снимаясь в разноплановых ролях, Робби не застряла в амплуа роскошной соблазнительницы, а показала себя многогранной и одаренной исполнительницей. Каждой своей работой Марго доказывает, что она действительно талантливая актриса. О ней стали больше говорить после роли Харли Квинн в фильме "Отряд самоубийц", но ее игра в других кинолентах , таких как "Однажды в Голливуде", "Две королевы", "Фокус", "Вавилон"- увлекает не меньше.
Хотелось бы отметить, что Марго и в данное время у голливудских режиссеров нарасхват. Буквально в первой половине лета 2023 года в прокат выйдут два фильма с её участием. И это «Город астероидов» — комедийно-драматический романтический фильм режиссёра Уэса Андерсона, а также вышеупомянутая романтическая комедия "Барби", где актриса снялась вместе с Райаном Гослингом в главных ролях. И может быть в этот раз им обоим улыбнется удача.
Сальма Хайек (1 номинация)
Сальма Хайек (1966 г.р.)— мексикано-американская актриса, кинорежиссёр и продюсер. Сальма также становилась лауреатом премии Гильдии продюсеров Америки и лауреат премии «Эмми» за режиссуру ТВ-фильма «Чудо Мальдонадо». Помимо этого, мексиканская актриса названа «самой сексуальной знаменитостью» и внесена в список «25 самых умных людей на телевидении».
Сальма Хайек - мексикано-американская актриса, кинорежиссёр и продюсер, номинантка на премию «Оскар».
За свою актёрскую карьеру Хайек снялась в более чем 50 фильмах и сериалах. Она первая мексиканка, которая была номинирована на премию «Оскар» за лучшую женскую роль (2003). Хотя игра Сальмы всегда завораживала магнетизмов красавицы-мексиканки. Так было во "Фриде" в 2002 году, так есть и сейчас, спустя 20 лет. Она не перестает нас удивлять. После премьеры 2023 года "Супер Майк: Последний танец" многие посмотрели на актрису, сыгравшую роль богатой светской львицы, по-новому. Превосходная физическая форма, 56-летней Сальмы Хайек просто потрясла зрителей. И именно поэтому поклонники сексуальной и страстной мексиканки уверенны, что в этот раз она близко к заветной цели, как никогда.
Киану Ривз
Киану Ривз (1964 г.р.) - канадский актёр, кинорежиссёр, кинопродюсер и музыкант. Киану является 3-кратным обладателем премии и 9-кратным номинантом "Кинонаграды канала MTV", а также многочисленных премий в сфере кино. Однако у канадца по иронии судьбы нет вообще ни одной номинации на «Оскар».
Киану Ривз - канадский актёр, кинорежиссёр, кинопродюсер и музыкант. Обладатель 9-ти номинаций на антипремию «Золотая малина».
Зато звезда Голливуда, как это абсурдно не звучит, является одним из «лидеров» в номинации на антипремию «Золотая малина». Их у актёра - девять, в том числе и номинация в категории «Худший неудачник за первые 25 лет». Поклонники творчества актёра недоумевают: за что так киноакадемия предвзято относится к их кумиру. Хотя, к слову сказать, рекордсменом пресловутой «Золотой малины» является любимец женщин - Кевин Костнер, получивший целых 13 номинаций.
Впрочем, Ривза такой расклад не очень огорчает, ведь его безумно любит публика, причем не только за актерское мастерство, но и за его простоту и искренность. Безумная популярность пришла к актеру, когда вышла трилогия "Матрица" в начале 2000-х. Кроме этого в арсенале актёра есть такие успешные фильмы, как "Адвокат дьявола", "Сладкий ноябрь", "Опасные связи" и др.
А в марте этого года состоялась премьера нового остросюжетного боевика "Джон Уик 4" из серии о бывшем наёмном убийце, образ которого воплотил Киану Ривз. Параллельно велась работа над пятым по счёту фильмом франшизы «Джон Уик» под названием "Балерина". Его премьера предположительно состоится в июне 2024 года.
Эмили Блант
Эмили Оливия Лаура Блант (1983г.р.) — американская актриса британского происхождения. Ее актерскую игру отмечали разными наградами, в том числе и премией «Золотой глобус» (2007), премией Гильдии киноактёров США (2019), премией «Сатурна» (2012), а также множеством номинаций в различных версиях. Но, к сожалению, у актрисы нет даже номинации на премию Оскар.
Эмили Блант — американская актриса британского происхождения.
За последние годы Эмили стала одной из самых популярных и высокооплачиваемых актрис Голливуда. Ее игру зачастую хвалят как критики, так и почитатели. В этом сезоне актриса снялась в биографическом фильме с элементами триллера - «Оппенгеймер», в котором рассказывается о создателе атомной бомбы, супругу которого сыграла Блант. А также в криминально-драматическом фильме "Продавцы боли", где актриса также снялась в главной роли. Премьерный показ предположительно назначен на июль 2023 года.
Нам очень хочется надеяться на то, что на следующей 96-й церемонии награждении премией «Оскар» многие из вышеперечисленных звёзд Голливуда непременно добавят в свою копилку наград заветную статуэтку «Оскар». Ведь для этого есть все предпосылки. Как видим, все звёзды трудятся, не покладая рук.
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