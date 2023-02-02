13 фактов о «Бумажном доме» - сериале, который покорил сердца жителей всего мира

Испанский сериал «Бумажный дом» долгое время являлся самым популярным сериалом NETFLIX всех времен. Завершающей части сериала в декабре этого года с нетерпением ждут зрители по всему миру и скорбят, что она должна стать последней. Материал расскажет о 13 неординарных фактах о данном телешоу, от которого сходит с ума весь мир.
1. Если бы его не выкупил NETFLIX, сериал закрылся бы после первого сезона
NETFLIX спас проект. / Фото: topserial.ru
Сериал был запущен в 2017 году испанским телеканалом. Премьерные эпизоды получили высокую оценку зрителей и критиков, но к концу первого сезона интерес к сериалу начал идти на спад. Всё шло к тому, что второй сезон бы не вышел никогда. Но так случилось, что именно в этот период NЕТFLIX принял решение и популяризации и продвижении неамериканских телешоу. Он выкупил международные права на показ сериала по всему миру. Испанское название «Бумажный дом» сменили для международного показа на «Ограбление». Реакция зрителей удивила не только создателей, но и руководство Netflix: сериал стал самым просматриваемым неанглоязычным сериалом за всю историю (и держал данную пальму первенства вплоть до осени 2021 года, когда «Игра в кальмара» побила рекорд «Бумажного дома» по просмотрам).
2. Название могло быть другим
Это изгои... / Фото: yandex.ru
Испанские телепроизводители изначально планировали назвать сериал «Изгои», чтобы подчеркнуть социальный статус каждого члена банды с именем-городом. Название поменяли тогда, когда определились, что местом ограбления станет Королевский монетный двор Испании, макет которого показали в виде бумажного дома в начале первого сезона.
3. Идею с именами-городами породил забавный случай
Вот уж воля случая! / Фото: all-t-shirts.ru
У идеи с именами-городами весьма занятное рождение. Однажды шоураннер Алекс Пина во время разработки концепции шоу пришел на работу в рубашке с надписью «Токио». Продюсер Хисус Кольмэнар внезапно решил, что такие имена отлично впишутся в сериал.
4. NETFLIX определил географию съёмок
NETFLIX значительно расширил географию съёмок. / Фото: pb.wtf
Все съёмки первого сезона проводились лишь на территории Мадрида, а бюджет шоу был достаточно скромным. Но с приходом Netflix как география сериала, так и его бюджет существенно расширились. И стало возможно снимать его по всему миру в зависимости от требований сюжета.
5. Бессон как вдохновитель образа Токио
Чёрт, да медальон же!!! Как мы сразу не догадались? А чёлка? А каре? А лицо? / Фото: twitter.com
Признайтесь честно, было ли у вас ощущение дежа-вю, когда вы впервые увидели Токио? Гуглили ли вы фильмографию актрисы и при этом не находили фильмов, в которых вы видели актрису ранее? Было, верно? А разгадка проста: внешность Токио детально скопирована с Матильды из культового фильма «Леон» Люка Бессона.
6. Маски Дали имеют особый смысл
Почему маски Дали? / Фото: elle.ru
Маски грабителей получили лицо Сальвадора Дали, и это не просто рандомный выбор телепроизводителей. По мнению создателей сериала, Дали был олицетворением безграничного воображения. А именно им обладает Профессор.
7. Краш Стивена Кинга и Неймара
Неймар в эпизоде сериала. / Фото: netflix.com
Шоу полюбилось не только простым зрителям, но и звездам, среди которых писатель Стивен Кинг и известный футболист Неймар. Дорогооплачиваемый футболист даже выпросил для себя эпизодическую роль монаха в третьем сезоне.
8. Нет, в Монетном дворе Испании снимать не разрешили
Эх, несговорчивые какие... / Фото: espanarusa.com
Руководство Монетного двора Испании не разрешило снимать сериал в своем помещении из соображений безопасности, несмотря на попытки авторов договориться. К счастью, позднее телепроизводители нашли более сговорчивый Национальный исследовательский центр, который в достаточной степени похож на здание Монетного двора.
9. Нет, настоящие станки для печати денег в съёмках не были задействованы
Газетный станок. / Фото: news.myseldon.com
Съемочная команда стремилась к достоверности ВО ВСЁМ. Но, разумеется, настоящий станок для печатания денег им никто не дал. Выход нашли: для шоу использовали оборудование для печати газет.
10. Дождь портил планы во время съёмок третьего сезона
Какой приятный дождь! / Фото: noticiasaominuto.com
Производственных сложностей сериал не избежал. Во время съемки великолепной сцены денежного дождя из евро над улицами Мадрида погода часто сменялась на дождливую, и команде приходилось высушивать улицы феном, чтобы продолжить работу. Это очень сильно истощило бюджет сериала, но, безусловно, стоило того.
11. Революционный подход к процессу написания сценария
Кто бы ожидал такого от Берлина! / Фото: twitter.com
Обычно сценарий всего сезона известен всей съёмочной группе до начала съёмок. Но в случае с «Бумажным домом» всё было не так! Эпизоды снимаются по порядку, а актеры получают сценарии только для конкретной серии незадолго до съемок, поэтому они чаще всего не знают, какая судьба ждет их персонажей дальше. Телепроизводители не прописывают сериал посезонно: сюжет прописывается прямо во время производства, чтобы у сценаристов всегда имелась возможность внедрить новые идеи, которые часто внезапно приходят в голову съемочной группы или даже исполнителей ролей. Так, например, в 1-2 сезонах Берлин предстаёт перед нами бесчувственным социопатом. А вот в 3-5 сезонах мы видим его совершенно другим: он любит, он сочувствует, и даже его ориентация уже отнюдь не столь однозначна.
12. Привлечение профессионалов разных сфер для съёмок сцен под водой
Сложные съёмки. / Фото: elle.ru
Чтобы снять сцену захвата подводного хранилища золотых слитков, съемочной группе пришлось построить съемочную площадку внутри специального резервуара, расположенного в Великобритании. Но была проблема с золотыми кирпичами, сделанными из пены. Они всплывали. Затем они начали разрушаться под давлением воды. Авторы сценария провели колоссальную работу, чтобы сделать его реалистичным: для устранения технических неполадок они наняли морского инженера, который помог с подводной сценой, а также нескольких металлургов, чтобы изучить самый простой способ расплавить золото и вывезти его из банка.
13. Заимствование приёма из культового фильма Тарантино
Добрый старина Москва. / Фото: freaky5.com
«Криминальное чтиво» - один из самых любимых фильмов киноманов от мала до велика. И в этом фильме есть интересный ход - непрямая ретроспектива. Эпизоды там даются не в прямом порядке. Многие персонажи умирают в начале фильма, но в финале мы видим их живыми. Так достигается иллюзия бесконечного хэппи-энда. То же самое делают создатели «Бумажного дома». Персонажи, которые умерли в 1-2 сезонах, будут «всегда живыми» за счёт огромного количества флэшбеков с ними в 3-5 сезонах.
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