13 фактов о «Бумажном доме» - сериале, который покорил сердца жителей всего мира

1. Если бы его не выкупил NETFLIX, сериал закрылся бы после первого сезона

NETFLIX спас проект. / Фото: topserial.ru

2. Название могло быть другим

Это изгои... / Фото: yandex.ru

3. Идею с именами-городами породил забавный случай

Вот уж воля случая! / Фото: all-t-shirts.ru

4. NETFLIX определил географию съёмок

NETFLIX значительно расширил географию съёмок. / Фото: pb.wtf

5. Бессон как вдохновитель образа Токио

Чёрт, да медальон же!!! Как мы сразу не догадались? А чёлка? А каре? А лицо? / Фото: twitter.com

6. Маски Дали имеют особый смысл

Почему маски Дали? / Фото: elle.ru

7. Краш Стивена Кинга и Неймара

Неймар в эпизоде сериала. / Фото: netflix.com

8. Нет, в Монетном дворе Испании снимать не разрешили

Эх, несговорчивые какие... / Фото: espanarusa.com

9. Нет, настоящие станки для печати денег в съёмках не были задействованы

Газетный станок. / Фото: news.myseldon.com

10. Дождь портил планы во время съёмок третьего сезона

Какой приятный дождь! / Фото: noticiasaominuto.com

11. Революционный подход к процессу написания сценария

Кто бы ожидал такого от Берлина! / Фото: twitter.com

12. Привлечение профессионалов разных сфер для съёмок сцен под водой

Сложные съёмки. / Фото: elle.ru

13. Заимствование приёма из культового фильма Тарантино

Добрый старина Москва. / Фото: freaky5.com