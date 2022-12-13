Откуда у Гитлера взялись дети и сколько их было

Сегодня никто не берется отрицать наличие кровных детей у Адольфа Гитлера. Нет тайны в том, что он активничал среди поклонниц в молодые годы. Есть масса свидетельств тому, что одна из его ранних пассий родила мальчика, но его следы потеряны. Точно известно и то, что фюрер вступал с тесные множественные связи с женщинами во время пребывания на севере Франции. И если документальных подтверждений итогов его случайных похождений не осталось, то есть информация о паре десятков детей, рожденных целенаправленно.
Почему Гитлер завидовал Сталину
Фюрер признавался, что завидует Сталину.
Соратники фюрера неоднократно указывали на то, что его статус предусматривает обязательное потомство. Славная германская династия должна продолжаться, а наследник власти просто обязан быть прямым родственником вождя. Гитлер, абсолютно поглощенный делами государственными, долго рассуждал и прикидывал. Связать свою жизнь с одной женщиной, которая нарожает ему детей, Адольфу не виделось приемлемым. Он не спешил сковывать себя банальными семейными узами, видя свое призвание в куда более высоких измерениях. Но и отметать начисто мнение приближенных не стал. Историки утверждают, что Гитлер в прямом смысле слова завидовал Сталину, имевшему несколько отпрысков и при этом успевавшим нести основную лидерскую миссию.
Как выбирали суррогатных матерей
Фотоархивы полнятся трогательными фото Гитлера в окружении счастливых детей. /Фото: focus.ua
Устроившись на троне Третьего Рейха, Гитлер поставил вопрос о наследниках ребром. Сподвижники прониклись пожеланиями вождя и запустили сверхсекретный проект «Тор». По плану семя Гитлера должно было многократно использоваться в лабораторных условиях под тщательным наблюдением лучших репродуктологов Германии. На свет готовились появиться множество гениальных отпрысков Адольфа со скорректированным генетическим кодом. Дело в том, что в семье Гитлера превалировало кровосмешение, когда близкие родственники вступали в браки и рожали, порой, нездоровых детей. Зная о такой вероятности, фюрер поручил генетикам тщательно подходить к отбору суррогатных матерей.
Германия нуждалась только в здоровых «истинных арийцах». Для оплодотворения подходили немки и норвежки от 18 до 27 лет без проблем со здоровьем в нескольких поколениях. Вскоре лаборатория выдала на-гора 22 малыша. Белокурые арийцы появлялись на свет в спецроддомах, и материнская ласка за ними не закреплялась. Детям присваивали статус «усыновленный Гитлером», и с матерями они больше не виделись. Гиммлер, курировавший проект, планировал пополнить этой высокородной командой элитные подразделения немецкой армии. А пока детвора воспитывалась приемышами фюрера. Для уверенности в своей исключительности дети всегда имели перед глазами фото кровного отца. До совершеннолетия наследники Гитлера должны были содержаться в секретном отсеке экспериментальной организации «Лебенсборн». Но в 1945-м «ферму» арийского потомства пришлось эвакуировать, а детей, по свидетельствам нескольких очевидцев, раздать крестьянам из окрестностей. Понятное дело, что теоретически многие из них выжили и принесли миру не единственного гитлеровского внука.
Американский сын фюрера
Предположительно французский сын Гитлера Жан-Мари Лоре. /Фото: s.mediasole.ru
Не так давно в прессе появились откровения американского гражданина Вернера Шмедта, который назвался законнорожденным сыном Адольфа Гитлера. Кажется маловероятным, но у неожиданного отпрыска нашлись в семейном архиве фотоснимки его матери с фюрером. Обнародовал Вернер и собственное свидетельство о рождении, где в графе «родители» конспиративно обозначены одни инициалы «Г» и «Р», дата рождения – 23.02.1929.
Предположительно, родила Вернера Шмедта совсем юная племянница Гитлера Гели Раубаль - все в семейных традициях а-ля инбридинг. Есть свидетели пылкой страсти Адольфа к близкой родственнице, которую он не переставал боготворить даже после ее ранней смерти. По одной из версий Гели наложил на себя руки, но есть и более смелое мнение о том, что ее в приступе ревности убил сам же дядя-любовник. На тот момент Шмедту было всего 2 года, поэтому матери он не помнит, а воспитывался многочисленными нянями, предоставленными родным отцом. А вот Гитлера он помнит прекрасно и изобилует массой свидетельств о нраве батеньки и его привычках. По рассказам Вернера отец очень часто приезжал к нему с теплыми визитами и при любой возможности останавливался на ночлег в тех замках, где содержался мальчик. В целях безопасности ребенка регулярно перевозили с места на место. Если верить этим свидетельствам, то выходит, что, отдавая дикие и безжалостные приказы уничтожать миллионы людей и детей, к своему чаду Адольф относился крайне ласково и нежно.
Где воспитывали будущих матерей истинных арийцев.
Вернер вспоминал, как на десятилетний юбилей отец преподнес ему коня, в свою очередь подаренного Гитлеру самим Муссолини.
По заверениям господина Шмедта, последняя встреча с Адольфом состоялась в 1940 году. Тогда Гитлер сообщил сыну, что будет некоторое время отсутствовать, так как отправляется на фронт. Но когда он вернется с победой, то у ног мальчика окажется весь мир. «Скоро придет то время, когда я дам тебе все, что ты желаешь», – пообещал фюрер. Правда, слово свое, мягко говоря, не сдержал. И был в жизни Шмедта долгий период, когда ему приходилось скрывать свое происхождение ради сохранения своей же жизни.
Вернер Шмедт. /Фото: wiwo.de
Незадолго до падения рейха в 1944-м подростка перевезли во Францию, где по прибытии расстреляли няню и весь обслуживающий персонал. Во имя надежности. 7 лет Шмедт колесил по Европе, меняя дислокации, а весной 1951-го навсегда осел в Америке. Его новая жизнь складывалась весьма удачно. После окончания университета Вернер долго и успешно работал в престижной строительной компании, а к 1980-м основал собственный бизнес. Его как-то спросили, почему же он так долго скрывал свои кровные истоки? На что Шмедт ответил, что устал продолжать эту многолетнюю ложь. В доказательство собственных свидетельств пообещал в любой момент предоставить материал для любого генетического анализа.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии