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Мишель Клаватт — ошеломляющая блондинка, обожающая рыбную ловлю в бикини

У этой девушки довольно необычный вид, как для человека, увлекающегося рыбалкой. Мишель Клаватт «подсекла» море поклонников с помощью снимков впечатляющих уловов, сделанных ею в скудных купальниках.

Мишель Клаватт — ошеломляющая блондинка, обожающая рыбную ловлю в бикини

Мишель Клаватт — ошеломляющая блондинка, обожающая рыбную ловлю в бикини

27-летняя Мишель заставляет многих по-новому переосмыслить это хобби своими фотографиями, запечатлевшими её борьбу с гигантской рыбой на борту лодки во Флориде.

Мишель Клаватт — ошеломляющая блондинка, обожающая рыбную ловлю в бикини

Мишель Клаватт — ошеломляющая блондинка, обожающая рыбную ловлю в бикини

Мишель Клаватт — ошеломляющая блондинка, обожающая рыбную ловлю в бикини

Колорист волос Мишель ловит рыбу в свободное время с тех пор, как отец научил её этому в 6-летнем возрасте.

Мишель Клаватт — ошеломляющая блондинка, обожающая рыбную ловлю в бикини

Теперь она проводит с удочкой четыре дня в неделю, не забывая каждый раз поснимать себя с впечатляющими трофеями, чтобы затем опубликовать фотографии в Instagram.

Мишель Клаватт — ошеломляющая блондинка, обожающая рыбную ловлю в бикини

Мишель Клаватт — ошеломляющая блондинка, обожающая рыбную ловлю в бикини

Имея более 73 тысяч подписчиков, Мишель является одной из самых популярных женщин-рыболовов, вдохновляя других девушек проявить себя в тех видах спорта, где, как правило, доминируют мужчины.

Мишель Клаватт — ошеломляющая блондинка, обожающая рыбную ловлю в бикини

Мишель Клаватт — ошеломляющая блондинка, обожающая рыбную ловлю в бикини

Мишель Клаватт — ошеломляющая блондинка, обожающая рыбную ловлю в бикини

«Я рыбачу с 6-летнего возраста, — рассказывает Мишель. — Мой папа научил меня ловить рыбу. Мы ходили на каналы и озера позади нашего дома или недалеко от города, чтобы поймать сома, окуня и т.д.».

Мишель Клаватт — ошеломляющая блондинка, обожающая рыбную ловлю в бикини

Мишель Клаватт — ошеломляющая блондинка, обожающая рыбную ловлю в бикини

Мишель Клаватт — ошеломляющая блондинка, обожающая рыбную ловлю в бикини

«Мне нравится каждая сторона рыбалки. Выброс адреналина после вытаскивания большой рыбы на лодку, вероятно, является моей самой любимой частью этого увлечения».

Мишель Клаватт — ошеломляющая блондинка, обожающая рыбную ловлю в бикини

Мишель Клаватт — ошеломляющая блондинка, обожающая рыбную ловлю в бикини

«Мне очень нравится все, от оснастки приманок, поедания рыбы, которую я ловлю, и до того, чтобы просто быть на воде».



Мишель Клаватт — ошеломляющая блондинка, обожающая рыбную ловлю в бикини

Мишель Клаватт — ошеломляющая блондинка, обожающая рыбную ловлю в бикини

«Больше всего в рыбной ловле мне нравится то, что существует бесконечное количество знаний, которые можно получить. Всегда есть навык, который можно улучшить, или новый вид рыбы… и я получаю удовольствие, будучи в состоянии проверить их».

Мишель Клаватт — ошеломляющая блондинка, обожающая рыбную ловлю в бикини

«Рыбалка считается мужским занятием, но я думаю, что за последние пару лет социальные медиа открыли глаза всем женщинам-рыболовам и ещё больше воодушевили их ловить рыбу. Они видят другие дам на рыбалке, таких как я, и начинают чувствовать себя более уверенно».

Мишель Клаватт — ошеломляющая блондинка, обожающая рыбную ловлю в бикини

«Рыбалка считается мужским занятием, но я думаю, что за последние пару лет социальные медиа открыли глаза всем женщинам-рыболовам и ещё больше воодушевили их ловить рыбу. Они видят другие дам на рыбалке, таких как я, и начинают чувствовать себя более уверенно».

Мишель Клаватт — ошеломляющая блондинка, обожающая рыбную ловлю в бикини

«Я стараюсь не позволять комментариев от мужчин, обращенных ко мне. Я вполне способна сама разобраться со своими приманками, завязать узлы и ловить рыбу, которая весит больше, чем я.»

Мишель Клаватт — ошеломляющая блондинка, обожающая рыбную ловлю в бикини

«Нет разницы, мужчина ты или женщина. У нас обоих есть руки, чтобы заниматься этим, так почему бы не делать это?».

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