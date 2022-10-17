Мишель Клаватт — ошеломляющая блондинка, обожающая рыбную ловлю в бикини

У этой девушки довольно необычный вид, как для человека, увлекающегося рыбалкой. Мишель Клаватт «подсекла» море поклонников с помощью снимков впечатляющих уловов, сделанных ею в скудных купальниках.











27-летняя Мишель заставляет многих по-новому переосмыслить это хобби своими фотографиями, запечатлевшими её борьбу с гигантской рыбой на борту лодки во Флориде.















Колорист волос Мишель ловит рыбу в свободное время с тех пор, как отец научил её этому в 6-летнем возрасте.







Теперь она проводит с удочкой четыре дня в неделю, не забывая каждый раз поснимать себя с впечатляющими трофеями, чтобы затем опубликовать фотографии в Instagram.











Имея более 73 тысяч подписчиков, Мишель является одной из самых популярных женщин-рыболовов, вдохновляя других девушек проявить себя в тех видах спорта, где, как правило, доминируют мужчины.















«Я рыбачу с 6-летнего возраста, — рассказывает Мишель. — Мой папа научил меня ловить рыбу. Мы ходили на каналы и озера позади нашего дома или недалеко от города, чтобы поймать сома, окуня и т.д.».















«Мне нравится каждая сторона рыбалки. Выброс адреналина после вытаскивания большой рыбы на лодку, вероятно, является моей самой любимой частью этого увлечения».











«Мне очень нравится все, от оснастки приманок, поедания рыбы, которую я ловлю, и до того, чтобы просто быть на воде».

«Больше всего в рыбной ловле мне нравится то, что существует бесконечное количество знаний, которые можно получить. Всегда есть навык, который можно улучшить, или новый вид рыбы… и я получаю удовольствие, будучи в состоянии проверить их».«Рыбалка считается мужским занятием, но я думаю, что за последние пару лет социальные медиа открыли глаза всем женщинам-рыболовам и ещё больше воодушевили их ловить рыбу. Они видят другие дам на рыбалке, таких как я, и начинают чувствовать себя более уверенно».«Рыбалка считается мужским занятием, но я думаю, что за последние пару лет социальные медиа открыли глаза всем женщинам-рыболовам и ещё больше воодушевили их ловить рыбу. Они видят другие дам на рыбалке, таких как я , и начинают чувствовать себя более уверенно».«Я стараюсь не позволять комментариев от мужчин, обращенных ко мне. Я вполне способна сама разобраться со своими приманками, завязать узлы и ловить рыбу, которая весит больше, чем я.»«Нет разницы, мужчина ты или женщина. У нас обоих есть руки, чтобы заниматься этим, так почему бы не делать это?» . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)