Никто не идеален: 7 знаменитостей, которые не постеснялись показать свои несовершенства поклонникам

7 «неидеальных» знаменитостей

1. Дрю Бэрримор

Седые волосы и «отросшие» брови случаются и со звёздными красотками

2. Певица Лорд

Лорд поделилась своими фотографиями «до» и «после» ретуши

3. Лена Данэм

Лена Данэм отказалась от ретуши даже для обложки журнала

4. Крисси Тейген

И у моделей есть растяжки

5. Эшли Грэм

Эшли Грэм – не из тех, кто стесняется

6. Тайра Бэнкс

Тайра Бэнкс и её слега маловатые джинсы

7. Зоуи Дешанель

Зоуи мила и без макияжа