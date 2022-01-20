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Вымершие виды, которые поражают

Вымершие виды, которые поражают

Особенности климата в различные геологические эпохи способствовали бурному развитию той или растительности и появлению определенных видов животных. Так, условия юрского периода как нельзя лучше подошли для жизни динозавров. Они расселились по всей суше и в водной среде на всех континентах планеты. Доминировали динозавры в мезозойскую эру, а благодаря многочисленным фильмам приобрели широчайшую известность.


Но помимо них история эволюции знает и другие виды, которые со временем также исчезли. Многие из них имели гигантские размеры, поражающие воображение. Мы разыскали 10 самых невероятных вымерших видов, живших когда-то на Земле, которые напоминают, скорее, чудовищ из самых жутких ночных кошмаров.

Вымершие виды, которые поражают

Мегатерий


Вымерший род гигантских ленивцев жил в плиоцене и плейстоцене на территории Южной и частично Северной Америки от 2 млн. до 8000 лет назад. Вес животного мог достигать до 4 тонн. В высоту они почти вдвое были больше слона, а длина их составляла почти 6 метров. Передвигались они в основном на задних лапах. Строение их зубов говорит о том, что они были травоядными, однако у некоторых ученых есть основания полагать, что ленивцы не пренебрегали падалью и крупными животными.

Вымершие виды, которые поражают

Гигантопитеки


Это род человекообразных обезьян, который существовал в позднем миоцене, плиоцене и плейстоцене.
Их останки были найдены на территории современных Индии, Китая и Вьетнама. Предположительно, их рост составлял от 3 до 4 метров и весили они до 550 кг. Основу их рациона составлял бамбук.

Вымершие виды, которые поражают

Дунклеостей


Род панцирных рыб отряда артродир класса плакодерм жил 415—360 млн. лет назад, в девонском периоде. Это были крупнейшие морские хищники своей эпохи. Ученым так и не удалось определить точные размеры рыбы. Предположительно, их голова превышала один метр, а длина всего тела составляла не менее 6 метров и могла достигать 20 метров. Зубы рыбе заменяли мощные костные пластины, развивавшие давление в 55 МПа, что сопоставимо с укусом крокодила.

Вымершие виды, которые поражают

Фороракосовые


С палеоцена до плиоцена 62—2 млн. лет назад одним из обитателей Южной Америки было семейство хищных нелетающих птиц отряда журавлеобразных. Высота птиц составляла минимум 1 метр, максимум — 3. Птицы имели мощный клюв и вели хищный образ жизни. Питались они в основном мясом убитых ими животных и падалью.

Вымершие виды, которые поражают

Мегалания


Крупнейшая из всех известных науке наземных ящериц обитала на Земле в плейстоценовую эпоху, начиная с 1,6 млн назад и заканчивая примерно 40 000 лет назад. Вид был распространен на территории Австралии. Длина ящера составляла от 4,5 до 9 м, а вес достигал от 331 до 2200 кг. Ящерицы селились в разреженных лесах и травянистых саваннах и питались млекопитающими.

Вымершие виды, которые поражают

Орел Хааста


Это самая крупная птица исторической эпохи. Весила она 10, а то и все 14 кг. Более крупными были самки. Размах их крыльев достигал до 2,6 метров. Основной средой обитания орла являлся Южный остров в Новой Зеландии. Питались они преимущественно птицами моа, а также другими крупными видами нелетающих птиц.

Вымершие виды, которые поражают

Короткомордый медведь


Гигантский вид из семейства медвежьих населял планету в конце плейстоцена, около 44 000 и 12 500 лет назад. Обитало животное в Северной Америке. Судя по останкам, высота медведя в холке составляла до 1,8 метров, а вес около 600 кг, крупные же особи могли достигать 1100 кг. Медведь охотился на крупных животных вроде бизонов, лошадей и оленей.

Вымершие виды, которые поражают

Дейнозух


Около 80-73 млн. лет назад самым опасным обитателем отдельных водоемов был «ужасный крокодил» — вымерший род аллигаторовых. Он был доминирующим сверххищником в прибрежных районах восточной части Северной Америки. Более 14-15 метров в длину, весом свыше 12 тонн — по своим габаритам дейнозух в несколько раз превосходил современного крокодила. Таких размеров и крепких зубов ему было вполне достаточно, чтобы убить большого динозавра и гигантскую морскую черепаху.

Вымершие виды, которые поражают

Титанобоа


Близкий родственник удава, обитавший в районе Колумбии 58-60 млн. лет назад, весил более тонны и достигал 13 метров в длину. Жертву змея убивала своим телом, обвиваясь вокруг нее и затягивая плотно кольца.

Вымершие виды, которые поражают

Мегалодон


Даже 28 млн. лет назад, во времена позднего олигоцена до плейстоцена, одним из самых опасных хищников на планете была акула. Ее размеры составляли до 16 метров в длину, а весила она 47 тонн. Предполагается, что сила укуса достигала около 10,8 тонн. В отличие от других видов, мегалодон был распространен повсеместно. Основу его рациона составляли крупные рыбы и китообразные.

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