12 пищевых трендов 2020-го: чем нужно питаться, чтобы быть модным

С каждым годом пищевые тренды и тенденции меняются, привнося что-то новое, интересное и оригинальное на кухню каждого человека.

Чем же порадует 2020 год, что интересного появится и какие продукты мы сможем увидеть, и чего можно смело ожидать в мире кулинарии?

1. Грибы

Грибы всегда будут в тему.

Универсальный продукт, который мало того, что вписывается в любое меню питания, так ещё и невероятно полезен. С помощью грибов можно легко насытить свой организм, а также позаботиться о лишних килограммах. Кроме того, грибы можно готовить по-разному – тушить, жарить, консервировать, включать их в салаты и гарниры, добавлять в супы или же попросту наслаждаться ими как отдельным блюдом.

2. Копчености

Не отказываем себе в копченостях.

Продукты, приготовленные на гриле или на открытом огне, с корочкой и дымком – неизменный лидер любых пищевых топов. И речь идёт не только о мясе и об овощах. Сегодня можно попробовать даже копченые чаи, масло, виски со вкусом дыма, различные десерты и многое другое, что определенно разнообразит привычное меню.

3. Хлеб

Пробуем новые виды хлеба.

Жареный, высушенный или тостовый хлеб является несомненным хитом этого года.

4. Анчоусы

Сегодня набирает популярности производство полезного и разнообразного хлеба с различными дополнительными ингредиентами и вкусами. Для ценителей доступен как тыквенный хлеб, так и кукурузный, а также органический и несколько видов чёрного и белого.

Анчоусы теперь буквально везде.

Маленькие, компактные и пикантные, анчоусы становятся во главе каждого стола. Сегодня мировые шеф-повары начинают повсеместно добавлять их в свои блюда, вне зависимости от их наполнения. Так, теперь полакомиться анчоусами можно вместе с сытной курицей, салатом, а также использовать их в качестве пасты на перекус.

5. Азиатская еда

Главный тренд - японские оладушки.

Кухня азиатских народов, в том числе Японии и Тайваня, всегда была в центре внимания, однако в этом году наберёт новых оборотов. Так, особой популярностью будут пользоваться не только наши классические суши и роллы, но и другие блюда. К примеру, пышные японские оладушки с шариком мороженого, а также азиатский чай улун, который теперь можно отыскать практически в каждом магазине.

6. Меньше сахара

Минимум сахара - максимум пользы.

На радость современным сладкоежкам, крупные компании начинают более ответственно подходить к вопросу создания своих продуктов. Так, теперь на полках можно увидеть шоколад с меньшим содержанием сахара и с большим количеством какао, появляются десерты, которые не содержат сахарозаменителей, а также других, не менее калорийных веществ. Современные сладкие бренды начинают активно использовать альтернативу натуральному сахару, а именно – стевию, сукралозу и другие.

7. Полезная и правильная пища

Полезная еда всегда в моде.

Здоровая пища – популярный тренд последних лет, который будет актуален и в этом году. Органические продукты, здоровые и сбалансированные рецепты, экологическое производство овощей, правильное потребление и минимизация отходов – всё это будет популярно в 2020. А потому следует тщательнее относиться к своему рациону и отдавать предпочтение исключительно полезным продуктам.

8. Больше коллагена

Добавляем коллаген.

Не секрет, что коллаген зачастую добавляют в косметические продукты, не только азиатские, но и европейские. Однако теперь, к началу 2020 года, спрос на это вещество значительно возрос. Так, коллаген в пище представлен в виде порошка, который можно встретить в десертах, выпечке, а также напитках. Кроме того, коллаген является частым гостем в блюдах с рыбой и мясом, птицей, а также с морепродуктами. С помощью коллагена не только улучшается внешний вид нашего тела, но и запускается более быстрый процесс пищеварения, что позитивно сказывается на весе и состоянии желудка.

9. Региональная пища

Продукты из регионов.

Речь идёт об исследовании непосредственно маленьких регионов, в которых производится тот или иной продукт. Так, теперь даже крупные страны распадаются на маленькие регионы: Япония – на Уджи и Каганаву, где вылавливают лучшую рыбу, Италия – на Тоскану и Сицилию с их вином и многое другое.

10. Альтернативные продукты

Растительное молоко как альтернатива коровьему.

Практически каждый продукт сегодня можно заменить чем-то ещё. Так, спрос на растительное, безлактозное и другое молоко стремительно растет и за последний год увеличился почти что в десять раз. Тоже самое можно сказать и про муку, где пшеница отходит на второй план, уступая кукурузе, миндалю, бананам и другим ингредиентам. Это поможет не только разнообразить свои блюда, но и сделать их более оригинальными и полезными.

11. Исторические рецепты

Вспоминаем бабушкины рецепты.

В этом году особенно актуальными будут рецепты наших бабушек и дедушек, а также более древних их варианты. Исконно европейские, русские и американские, все они будут постепенно воскрешать интересные вариации современных блюд, добавлять новые ингредиенты и раскрывать свои хитрости. Исторически сложившиеся кулинарные особенности каждого региона тоже будут учитываться и тщательно воспроизводиться на кухне.

12. Обновление детского меню

Полезные блюда для детей.

И, конечно же, в этом году ожидается, что детское меню изменится в корне. Так, 2020 обещает привнести разнообразия в питание нашего маленького поколения, добавить мировых вкусов и интересных ингредиентов. Пюре из батата, паста из нута, лососевые стики вместо фастфуда, натуральное мороженое, а не сорбент – это и многое другое станет доступным в этом году.

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