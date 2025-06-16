Интернет на бумаге: как создавался проект глобального архива информации, и почему его быстро забыли

С нами не соскучишься!





Сегодня идея глобальной информационной сети стала нашей повседневностью, и всё благодаря возможностям Интернета. А ведь эта идея захватывала умы людей задолго до появления компьютера. И её даже попытались воплотить в жизнь, причём, как ни странно, в бумажном формате. Вот только сегодня о проекте Mundaneum практически никто не знает, а всё потому, что он был незакончен и забыт.

Сегодня идея глобальной информационной сети стала нашей повседневностью, и всё благодаря возможностям Интернета. А ведь эта идея захватывала умы людей задолго до появления компьютера. И её даже попытались воплотить в жизнь, причём, как ни странно, в бумажном формате. Вот только сегодня о проекте Mundaneum практически никто не знает, а всё потому, что он был незакончен и забыт.

Место, где предугадали создание Всемирной паутины. /Фото: brusselstimes.com

Бумажный интернет мог представлять собой колоссальную картотеку, и это решили воплотить в жизнь. /Фото: visitmons.co.uk

Поль Отле и Анри Лафонтен - борцы за мир и за всемирный доступ к информации. /Фото: ru.wikipedia.org

Процесс сбора информации в картотеку в рамках проекта Mundaneum. /Фото: mundaneum.org

Один из вариантов города знаний по проекту. /Фото: socks-studio.com

Отле и Лафонтен перед входом в дворец, где располагался Mundaneum. /Фото: ru.wikipedia.org

Тематический за по Испании в здании «Всемирного дворца». /Фото: wikipedia.org

Зал телеграфной связи, где обрабатывались информационные запросы. /Фото: vc.ru

Фото Поля Отле рядом с макетом «Города знаний». /Фото: ru.wikipedia.org

Современный музей проекта Mundaneum в городе Монсе, Бельгия. /Фото: visitwallonia.com, wikiрedia.org