Зачем класть в рот карандаш, или 9 полезных советов на все случаи жизни

Ожоги, порезы, синяки, головная боль — все это нередко случается с любым человеком. Современная медицина творит чудеса, излечивая многие несерьезные нарушения здоровья в максимально короткие сроки. Но что делать, если под рукой нет ни мази, ни лекарств? В таком случае можно попробовать советы, которые проверены опытным путем и точно помогут чувствовать себя лучше.
1. Первая реакция при ожоге
Как ни странно, но ожог нужно мазать зубной пастой. /Фото: beautytipps-agenturbelmediag.netdna-ssl.com
Если быстро среагировать, то случайно полученный ожог можно легко успокоить. На поврежденную кожу нужно нанести немного зубной пасты, оставить на пару минут, а потом стереть ватным диском. Паста оказывает успокаивающий и охлаждающий эффект, поэтому след от ожога станет почти незаметным, а потом быстро пройдет.
2. Первая помощь при занозе
Рюмка спасает от занозы.
Если в руке застряла заноза, есть очень простой способ ее достать. К месту на коже, где торчит маленький острый кусочек дерева, нужно приложить рюмку или стакан и плотно прижать. За счет созданного вакуума кровь постепенно будет выталкивать инородную частицу, и занозу можно будет с легкостью достать без дополнительного вмешательства острых предметов.
3. Быстрое лечение синяков
Оптимальное решение частой проблемы кроется в бутылке яблочного уксуса. /Фото: i.pinimg.com
В самом неподходящем заметном месте обнаружился неприятный синяк синего цвета? Чтобы не пришлось надевать более закрытую одежду и прятать синее пятно, можно использовать проверенное народное средство. К пострадавшему месту прикладываем ватный тампон, смоченный в яблочном уксусе, и закрепляем пластырем или другим фиксатором. Такой компресс нужно оставить на 3-4 часа. После того, как он будет снят, неприятный синий цвет трансформируется в менее заметный желтый, и синяк намного быстрее пройдет.
4. Избавление от головной боли
Головная боль может застигнуть врасплох, но есть проверенное средство. /Фото: blogellas.com
Улучшить свое самочувствие при мигрени можно даже без специальных лекарств. Для этого нужно опустить ладони и ступни в теплую воду, а на шею и нижнюю часть головы положить пакетик с замороженными продуктами, который найдется в морозильной камере, или лед, обернутый в полотенце. Голову при этом нужно наклонить вниз, удобнее всего сохранять такое положение будет сидя. Кровяное давление в области головы понизится, за счет чего боль сразу начнет стихать.
5. Улучшение слуха
Первая помощь при образовании пробки из ушной серы. /Фото: lor.guru
Казалось бы, незначительные факторы могут привести к образованию в ухе пробки из ушной серы. К таким относится неправильная гигиена, высокий холестерин, постоянная повышенная влажность, сильное загрязнение уха пылью по профессиональным причинам. Обычно в таком случае врач назначает специальные капли, которые помогают размягчить и вывести ушную пробку. Однако современная нетрадиционная медицина предлагает попробовать специальные восковые свечи, которые содержат растительные экстракты и эфирные масла. Свеча вставляется в ухо и поджигается. От нагрева полезные компоненты попадают в ухо. Метод, конечно, интересный, но в случае проблем со слухом лучше обратиться к врачу.
6. Лечение зубной боли
Специальная смесь быстро поможет от острой зубной боли. /Фото: stamil.com.ua
Если внезапно разболелся зуб, а под рукой нет никаких подходящих медицинских средств — нужно воспользоваться народным рецептом. Смешать по чайной ложке соды, молотого перца и воды, тщательно перемешать и полученную пасту, с помощью ватного тампона, приложить к зубу или десне на 2 минуты. Потом убрать и прополоскать водой — боль как рукой снимет!
7. После тяжелого трудового дня
Чтобы улучшить свое самочувствие при сильной усталости, нужно подержать карандаш во рту. /Фото: f12.pmo.ee
После длинного рабочего дня за компьютером или над многочисленными бумажками самочувствие оставляет желать лучшего. Все мышцы напряжены, голова болит и забита отстраненными мыслями. Чтобы быстро расслабиться и забыть о работе, нужно положить в рот карандаш и немного его подержать. Это поможет расслабить лицевые мышцы и улучшить настроение.
8. Повреждение на рабочем месте
Главное не терять головы, и решение найдется. /Фото: krasnoyarsk-news.net
Даже на безопасной, казалось бы, работе никто не застрахован от случайных падений, порезов или травм. Если под рукой нет пластыря и средств первой медицинской помощи, а нужно промыть и закрыть рану, можно использовать подручные канцелярские предметы. Чистым платком, смоченным в воде, закрываем открытую ранку, а по краям закрепляем компресс скотчем, именно он выручит в трудную минуту.
9. Лед для первой помощи
Специальный лед, который долго не тает. /Фото: vtemu.by
Такую заготовку лучше сделать в каждом доме. При многих травмах лучшим способом оказать первую помощь считается пакет со льдом. Но лед имеет свойство быстро размораживаться и течь. Чтобы усовершенствовать это «лекарство», нужно заморозить пакет со льдом не просто из воды, а из ее смеси со спиртом и моющим средством. Такая жидкость, заледенев, будет размораживаться намного дольше.
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