Применение луковой шелухи при подготовке семян

Для того чтобы подготовить семена для выращивания рассады недостаточно просто поместить их в землю. Очень важно правильно подготовить семена к посеву, обеззаразить их, и дать им большое количество витаминов и минеральных веществ для активного роста и развития.

Вместо того, чтобы покупать стимуляторы роста и различные антибактериальные средства, подготовьте семена к посадке с помощью луковой шелухи.







Это бесплатное средство поможет обеззаразить посадочный материал и выступит в качестве прекрасного стимулятора роста.

Такое действие обусловлено тем, что в луковой шелухе содержится огромное количество витаминов и минеральных веществ, в том числе витамины А, Е, С, никотиновая кислота, витамины группы В, калий, кальций, фтор и цинк.

Преимуществом луковой шелухи является и то, что она содержит фловоноиды — вещества которые укрепляют иммунитет семян и растений. Таким образом, бесплатная луковая шелуха станет чудесной заменой покупным стимуляторам роста.

Замочить семена в луковой шелухе можно двумя способами. Для первого способа просто поместите небольшое количество измельченной луковой шелухи на ватный диск, где замачиваются семена. Шелуху в этом случае следует оставить на сутки.







Для второго способа необходимо приготовить луковый настой. Для этого шелуха от одной луковицы заливается водой. Через два дня поместите в настой семена, завернутые в марлю, на 8-12 часов.

Благодаря луковой шелухе рассада будет крепкой и здоровой, что позволит получить богатый урожай овощей и ягод.







О том, как подготовить семена для выращивания рассады с помощью луковой шелухи, смотрите на видео:



