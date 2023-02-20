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Применение луковой шелухи при подготовке семян

Для того чтобы подготовить семена для выращивания рассады недостаточно просто поместить их в землю. Очень важно правильно подготовить семена к посеву, обеззаразить их, и дать им большое количество витаминов и минеральных веществ для активного роста и развития.
Вместо того, чтобы покупать стимуляторы роста и различные антибактериальные средства, подготовьте семена к посадке с помощью луковой шелухи.

Применение луковой шелухи при подготовке семян

Это бесплатное средство поможет обеззаразить посадочный материал и выступит в качестве прекрасного стимулятора роста.
Такое действие обусловлено тем, что в луковой шелухе содержится огромное количество витаминов и минеральных веществ, в том числе витамины А, Е, С, никотиновая кислота, витамины группы В, калий, кальций, фтор и цинк.
Преимуществом луковой шелухи является и то, что она содержит фловоноиды — вещества которые укрепляют иммунитет семян и растений. Таким образом, бесплатная луковая шелуха станет чудесной заменой покупным стимуляторам роста.
Замочить семена в луковой шелухе можно двумя способами. Для первого способа просто поместите небольшое количество измельченной луковой шелухи на ватный диск, где замачиваются семена. Шелуху в этом случае следует оставить на сутки.

Применение луковой шелухи при подготовке семян

Для второго способа необходимо приготовить луковый настой. Для этого шелуха от одной луковицы заливается водой. Через два дня поместите в настой семена, завернутые в марлю, на 8-12 часов.
Благодаря луковой шелухе рассада будет крепкой и здоровой, что позволит получить богатый урожай овощей и ягод.

Применение луковой шелухи при подготовке семян

О том, как подготовить семена для выращивания рассады с помощью луковой шелухи, смотрите на видео:


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