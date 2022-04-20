15 профессий, которые идеально подойдут настоящим циникам

Цинизм или реальность?
Традиционно считается, что репутация той или иной профессий может быть подпорчена недобросовестными сотрудниками. Но есть и такие профессии, которые, по мнению большинства людей, являются «подлыми». Впрочем, если руководствоваться словами классика о том, что «все профессии нужны, все профессии важны», можно сказать, что каждая из эти профессии может стать прекрасным выбором для людей определённого склада.
1. Телемаркетер
Потенциальная жертва телемаркетеров.
Телемаркетеры - продавцы, которые работают с клиентом по телефону - сами по себе являются jxtym надоедливыми. А самые худшие представители этой профессии — те, которые уговаривают что-то купить пожилых доверчивых людей.
2. Врач продающий БАДы
Врачи продающие БАДы.
Врачи используют свои полномочия и доверие пациентов, чтобы продавать «пищевые добавки». Многие добавки или бесполезны, или откровенно вредны. А когда их рекламируют врачи, это выглядит особо цинично.
3. Медиум
Медиумы.
Медиумы наживаются на горе людей. Для них в порядке вещей взять деньги у людей, которые считают, что им удалось поговорить со своем умершим родственником. Нужно ли что-то добавлять...
4. Сайентолог-рекрутер
Рекрутеры-сайентологи.
Сначала они убеждают, что только сайентологи могут жить полноценной жизнью. Затем выясняется, что нужно постоянно жертвовать деньги, да и жилье было бы неплохо отдать.
5. Телепроповедник
Телепроповедники.
Религия - это, безусловно, личный выбор каждого. Однако слушать о том, что истинно верующих (а не упорно работающих) Бог сделает богатыми, по крайней мере смешно.
6. Попрошайка
Профессиональные попрошайки.
Естественно, речь не идет о настоящих бездомных. Но в этом мире достаточно людей, которые притворяются бедными.
7. Торговец людьми
Торговцы людьми.
Неважно, те ли это, кто предоставляет услуги по «работе за границей» или те, кто продает людей в рабство. В любом случае, это отвратительно. И кстати, уголовно наказуемо.
8. Сетевой маркетолог
Многоуровневые маркетологи.
Сетевые маркетологи делают деньги на том, что на платной основе приводит в организацию других людей. Те в свою очередь приводят других людей, которые тратят свои деньги. И так до бесконечности.
9. Коллектор от медицины
Медицинские коллекторы.
Это они «выколачивают долги» у пациентов после операций. К счастью, эта профессия не существует в большинстве стран.
10. Политик
Политики.
Не все политики дьяволы во плоти, но все, безусловно, циничны. Подавляющее большинство политиков демонстрирует обществу явно не лучшие человеческие качества.
11. МФО
Ростовщики.
Микрофинансовые организации - это «необходимое зло», которое необходимо в ряде ситуаций. Но это все-таки зло, с этим согласится кто угодно.
12. Продавец нелепых вещей
Продавцы нелепых вещей.
Пожалуй, многие оказывались в ситуации, когда прямо в офис приходит человек, раскладывает товар и убеждает купить совершенно ненужную вещь. И ведь многие покупают! И ещё ладно, если в кошельке достаточно денег. А если же до зарплаты оставались сущие копейки, которые отдал навязчивому продавцу, в душе зарождается к нему настоящая ненависть.
13. Маркетолог
Маркетологи.
Маркетологи очень часто играют на незащищенности людей или используют откровенную ложь, чтобы повлиять на поведение.
14. Водитель эвакуатора
Водители эвакуаторов.
В последние годы был принят ряд законов, касающихся эвакуации машин. А до этого творился откровенный произвол.
15. Страховой брокер
Страховые брокеры.
Страховые брокеры находят малейшие зацепки, чтобы не выплачивать законную страховку. Страхование, безусловно, является полезным. Но необходимые суммы выплачивают далеко не всегда.
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