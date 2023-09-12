Зачем класть в стиральную машину яичную скорлупу

Даже если у вас есть внушительная копилка бытовых лайфхаков, которые помогают сделать уборку, стирку и готовку проще, все равно иногда хочется внести какое-нибудь разнообразие. Предлагае мна заметку несколько приемов и проверить, достойны ли они занять место в списке ваших любимых хитростей.







1. Кофе от неприятного запаха

2. Жидкость для снятия лака от трудновыводимых пятен

3. Лед против пятен воска

4. Теннисный мяч, чтобы в подушке не сбивался наполнитель

5. Кипяток для поддержания температуры в термосе

6. Растительное масло от следов супер-клея

7. Банановая кожура для очистки воды

8. Яичная скорлупа для отбеливания вещей

Положите кофейные зерна в пластиковый контейнер.Бодрящий напиток часто используют для нейтрализации неприятного запаха в холодильнике, шкафу и даже унитазе. Мы же предлагаем воспользоваться его волшебными свойствами, чтобы привести в порядок пластиковые контейнеры.Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что эти емкости очень удобные как для сортировки, так и для хранения продуктов. Однако есть у них и существенные минусы: первый связан с тем, что пластик быстро меняет свой цвет, особенно если хранить в нем яркие продукты, вроде свеклы или моркови, а второй заключается в неприятном запахе, который появляется, если долго держать тару закрытой.Первую проблему поможет решить тщательное мытье, а вот вторую легче предотвратить. Как раз для этого и нужен кофе. Положите в каждый контейнер небольшое количество зерен и накройте крышкой. Они предотвратят появление посторонних ароматов, и вы сможете использовать тару без предварительной подготовки.Ацетон отлично борется со следами от йода.Сложные пятна остаются не только на одежде, мебели, коврах, но также на руках. Например, зеленка и йод настолько «прочно» въедаются в кожу, что отмыть ладони не получается ни с первого, ни со второго, ни даже с третьего раза. Конечно, можно пустить все на самотек и подождать, пока антисептики исчезнут самостоятельно, но обычно этот процесс занимает не меньше пары дней.Попробуйте вывести следы от йода и зеленки с помощью ацетона, который есть практически в каждой жидкости для снятия лака. Смочите им ватный диск и протрите загрязненные участки кожи. Понадобится совсем немного усилий, чтобы ладони вновь засияли чистотой.Приложите кубик льда к пятну от воскаРомантический ужин при свечах – отличная идея. Он помогает создать нужную атмосферу и приятно провести время со второй половинкой. Жаль, что на следующее утро приходится разбираться с его последствиями. Например, со следами воска, которые остались на новой скатерти. Не советуем сразу отправлять ее в стиральную машину – для начала нужно провести одну важную процедуру. Возьмите кубик льда и приложите к пятну на ткани. Через несколько минут соскребите воск ножом, а скатерть постирайте. Благодаря этой хитрости на материале не останется даже намека на присутствие воска.Теннисные мячики помогают избежать появления комков в подушках.Увы, подушки являются не меньшими пылесборниками, чем ковры или мягкие игрушки. Поэтому периодически их нужно стирать, чтобы не навредить своему здоровью и не спровоцировать появление кашля или аллергии. Но есть одна небольшая проблема – стандартная стирка в стиральной машине приведет к тому, что весь наполнитель в подушках соберется в комки, которые потом долго придется разбирать.Чтобы сэкономить время, силы, а главное – нервы – предлагаем прибегнуть к одному простому лайфхаку. Положите в барабан стиральной машины несколько теннисных мячиков и только потом запускайте цикл стирки. Они не позволят материалу внутри подушек скомкаться, а значит, вам не придется думать, как его расправить.Сначала обработать кипятком, потом — засыпать чайПришла осень, а значит, термос вновь входит в топ нужных вещей, особенно если вы часто устраиваете пикники, подолгу гуляете на улице или просто любите, чтобы под рукой всегда был горячий чай или кофе. Казалось бы, прибор предельно прост и понятен в работе, можно даже сказать, банален. Так как же можно сделать его более функциональным? Попробуйте сначала залить в колбу простой кипяток, подождать некоторое время, слить его и только после этого поместить в термос любимый напиток. В подготовленном девайсе жидкость будет держать первоначальную температуру почти сутки, поэтому вам не придется переживать, что чай или кофе быстро остынет.Смочите в растительном масле ватный диск.Где бы вы ни использовали супер-клей – в ремонте, в хенд-мейде, в дачных делах – все равно неизменно встает вопрос, как и чем убирать его следы с рук. Популярным средством является хозяйственное мыло, однако приходится потратить много времени и сил на то, чтобы пятна от супер-клея все-таки исчезли с кожи. Плюс оно сильно сушит руки, и потом обязательно нужно смазывать ладони увлажняющим кремом.Гораздо эффективнее и деликатнее работает обычное растительное масло. Нанесите небольшое количество на ватный диск и протрите кожу. Когда следов от супер-клея не останется, ополосните руки теплой водой, а лучше – помойте с жидким мылом.Банановая кожура работает как фильтр.Этот лайфхак будет весьма полезен в любой ситуации: дома, на даче, в походе, в офисе. Если вам срочно нужна чистая вода, но под рукой, как назло, есть только из-под крана, не торопитесь искать фильтр. Проблему поможет решить обычный банан, а точнее – его кожура. Шкурку необходимо поместить в емкость с водой и оставить примерно на четверть часа. За это время кожура успеет «простерилизовать» жидкость: обеззаразит ее и очистит от тяжелых металлов. Поэтому бананы станут не только отличным перекусом, но также пригодятся в качестве фильтра.Яичную скорлупу нужно завернуть в салфетку.Хорошие отбеливатели для одежды стоят недешево. Здесь есть два варианта: либо отрывать от сердца определенную сумму каждый раз, когда содержимое бутылки со средством заканчивается, либо использовать подручное средство, которое на деле оказывается не менее эффективным, чем профессиональная бытовая химия.Итак, вам нужно будет собрать скорлупу белых яиц, измельчить ее с помощью скалки или ступки и пересыпать в тканевый мешочек. Во время следующей стирки положите ее в барабан вместе с грязными вещами и запустите нужную программу. Вот увидите: серые и желтые пятна исчезнут, как по велению волшебной палочки! И это без профессионального отбеливания.