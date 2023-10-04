С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 370 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай
    Посуду лучше ваще не мыть, а то мыло на тарелке гораздо вреднее, чем грязь от хавки. Да и руки у нас кривые, не можем...Ошибки при мытье ...
  • Виктор Александров
    Ало, гараж! Кто такой «косплей-модель»? Кто такой «хостес»? Кто такой «реалити-шоу»? … Уже принят закон о защите русс...Над ней насмехали...
  • ММ
    "прежде чем поддаться соблазну и опустошить всю банку с инжиром." - как удобно, инжир растет в банках! "Побочные эффе...Неожиданные побоч...

10 звёзд шоу-бизнеса, которые официально страдают психическими расстройствами


10 звёзд шоу-бизнеса, которые официально страдают психическими расстройствами

Люди творческих профессий обладают повышенной чувствительностью к внешним раздражителям, которая приводит к различным психическим расстройствам. Известные музыканты, певцы и актёры страдают от психозов и депрессий, синдрома навязчивых состояний и даже шизофрении. При этом западные звёзды не стесняются открыто заявлять о своих проблемах, а наши знаменитости нередко считают свою проблему постыдной.

Бритни Спирс


Бритни Спирс. / Фото: www.24smi.org

Бритни Спирс. / Фото: www.24smi.org

 

Певица в начале апреля 2019 года в очередной раз обратилась за помощью врачей и отправилась проходить курс лечения в психиатрической клинике. Бритни Спирс страдает от биполярного расстройства и в 2007 году уже находилась в психиатрическом отделении Медицинского центра Лос-Анджелеса. Тогда певица оказалась в клинике из-за болезненного расставания с мужем, а сейчас обострение заболевания наступило из-за проблем со здоровьем отца Бритни Спирс, который перенёс две сложнейшие операции.

Лолита Милявская


Лолита Милявская. / Фото: www.glavred.info

Лолита Шлюха. / Фото: www.glavred.info

 

Известная исполнительница впервые обратилась в психиатрическую клинику после развода с Александром Цекало. В то время она пыталась притупить боль, употребляя алкоголь и наркотики, однако это привело лишь к усугублению проблем. Тогда врачам долго пришлось выводить певицу из тяжелейшей депрессии. Позже Лолита Милявская неоднократно обращалась к специалистам для лечения психического расстройства, которое было связано с личными проблемами, стрессом и переутомлением.

 

Мел Гибсон


Мел Гибсон. / Фото: www.sm-news.ru

Мел Гибсон. / Фото: www.sm-news.ru

 

Знаменитый актёр долгие годы борется с маниакально-депрессивным психозом. Голливудская звезда нередко проявлял немотивированную агрессию, а после бракоразводного процесса с Оксаной Григорьевой обратился за помощью к психиатру. Болезнь требует постоянного приёма специальных препаратов, но Мел Гибсон часто пренебрегает рекомендациями врачей, демонстрируя внезапные вспышки гнева и неумение держать себя в руках.

Виктор Сухоруков


Виктор Сухоруков. / Фото: www.russianweek.ca

Виктор Сухоруков. / Фото: www.russianweek.ca

 

Актёр, прославившийся благодаря роли киллера по кличке «Татарин» в культовом фильме «Брат», в конце 1990-х годов проходил лечение в клинике имени Бехтерева. В психиатрическую больницу Виктор Сухоруков попал в состоянии тяжелейшего металкогольного психоза. Лечение было длительным и сложным, а после выхода из клиники актёр дал себе слово больше никогда не употреблять спиртные напитки. Уже больше 20 лет Виктор Сухоруков придерживается данного обещания.

Джоан Роулинг


 
Джоан Роулинг. / Фото: www.thetimes.co.uk

Джоан Роулинг. / Фото: www.thetimes.co.uk

 

Одна из самых популярных на сегодня писательниц считает, что нельзя скрывать свои проблемы. Именно поэтому Джоан Роулинг всегда открыто говорила о своих затяжных депрессиях и мыслях о суициде. Впрочем, именно особенности психики создательницы Гарри Поттера позволили ей придумать дементоров, которые способны лишить человека его сущности, питаясь светлыми человеческими эмоциями.

Василий Степанов


Василий Степанов. / Фото: www.hab.kp.ru

Василий Степанов. / Фото: www.hab.kp.ru

 

Актёр, сыгравший Максима Каммерера в «Обитаемом острове», страдает от маниакальной депрессии. Злую шутку с Василием Степановым сыграла как раз его невероятная популярность после съёмок у Фёдора Бондарчука. После «Обитаемого острова» наступил период забвения и послуживший поводом для развития заболевания. Поначалу никто и представить себе не мог, что актёр столь тяжело будет переживать период невостребованности. Он мог сутками не вставать с постели, а от желания покончить с собой его постоянно пытались уберечь родные. В апреле 2017 года актёр выпал из окна третьего этажа, сломав руку и ногу. Позже Василий Степанов объяснил свое падение попыткой достать кошку.

Кэтрин Зета-Джонс


Кэтрин Зета-Джонс. / Фото: www.fanaru.com

Кэтрин Зета-Джонс. / Фото: www.fanaru.com

 

Маниакально-депрессивный психоз актрисы, по её словам, стал следствием тяжелейшего нервного напряжения, которое испытала она в борьбе за здоровье супруга Майкла Дугласа. Им удалось победить онкологическое заболевание мужа, однако Кэтрин Зета-Джонс была вынуждена обратиться за помощью к психиатру. Актриса считает: о психических заболеваниях нужно говорить во всеуслышание, дабы стимулировать людей обращаться к докторам.

Ирина Дубцова


Ирина Дубцова. / Фото: www.storinka.com.ua

Ирина Дубцова. / Фото: www.storinka.com.ua

 

Певица, поэтесса и композитор в 2010 году попала в психиатрическую клинику в состоянии затяжной депрессии и невроза. К такому печальному результату привели Ирину Дубцову попытки построить своё личное счастье с бизнесменом Тиграном Мальянцем, который в то время ещё официально состоял в браке. Супруга Тиграна сумела довести Ирину Дубцову до психического расстройства своими угрозами, звонками и скандалами. После того, как исполнительница несколько раз потеряла сознание, она обратилась за помощью к психиатрам. Вскоре после выписки из клиники отношения с бизнесменом Ирина Дубцова прекратила.

Анджелина Джоли


Анджелина Джоли. / Фото: www.nacion.com

Анджелина Джоли. / Фото: www.nacion.com

 

Одна из самых ярких и красивых актрис Голливуда с самого детства страдает дисморфофобией (непринятием собственной внешности). Расстройство привело к анорексии и попыткам покончить с собой. Анджелина Джоли даже пыталась нанять киллера, не надеясь на собственную смелость и решительность. В 2018 году актриса оказалась в клинике после потери сознания, вызванной очередным этапом похудения.
Анджелина Джоли. / Фото: www.spletnik.ru

Анджелина Джоли. / Фото: www.spletnik.ru

 

Помимо этого, голливудская звезда испытывает невероятный страх перед онкологией (канцерофобия). После смерти матери Джоли удалила грудные железы и яичники, чтобы исключить риск онкологии. Дополнительной нагрузкой на плечи хрупкой актрисы стало её желание спасти весь мир, которое проявляется в неуёмной общественной деятельности. Она все время рвётся кому-то помогать, пусть даже в ущерб собственным интересам и благополучию близких. Приехав из Африки, Анджелина Джоли какое-то время отказывалась есть, считая, что не имеет права на пищу в то время, как голодают дети. Все фобии актрисы привели к затяжной депрессии, потребовавшей помощи психиатров.

Наталья Назарова


Наталья Назарова. / Фото: www.kino-teatr.ru

Наталья Назарова. / Фото: www.kino-teatr.ru

 

Советская актриса, сыгравшая Люсю в фильме «Любимая женщина механика Гаврилова», Верочку в «Неоконченной пьесе для механического пианино» и ещё много прекрасных ролей в кино и театре, могла бы и сегодня продолжать творческую деятельность. Однако в 1989 году недалеко от собственного дома Наталья Назарова подверглась нападению неизвестного, вследствие чего получила серьёзную травму головы. Целый год ей пришлось находиться в больнице, так как удар по голове спровоцировал развитие шизофрении. Актриса не смогла больше работать из-за инвалидности и на протяжении вот уже почти 30 лет находится под наблюдением врачей.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





10 звёзд шоу-бизнеса, которые официально страдают психическими расстройствами

И не забудьте:
10 звёзд шоу-бизнеса, которые официально страдают психическими расстройствамиПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх