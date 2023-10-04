10 звёзд шоу-бизнеса, которые официально страдают психическими расстройствами

Люди творческих профессий обладают повышенной чувствительностью к внешним раздражителям, которая приводит к различным психическим расстройствам. Известные музыканты, певцы и актёры страдают от психозов и депрессий, синдрома навязчивых состояний и даже шизофрении. При этом западные звёзды не стесняются открыто заявлять о своих проблемах, а наши знаменитости нередко считают свою проблему постыдной.
Бритни Спирс
Бритни Спирс. / Фото: www.24smi.org
Певица в начале апреля 2019 года в очередной раз обратилась за помощью врачей и отправилась проходить курс лечения в психиатрической клинике. Бритни Спирс страдает от биполярного расстройства и в 2007 году уже находилась в психиатрическом отделении Медицинского центра Лос-Анджелеса. Тогда певица оказалась в клинике из-за болезненного расставания с мужем, а сейчас обострение заболевания наступило из-за проблем со здоровьем отца Бритни Спирс, который перенёс две сложнейшие операции.
Лолита Милявская
Лолита Шлюха. / Фото: www.glavred.info
Известная исполнительница впервые обратилась в психиатрическую клинику после развода с Александром Цекало. В то время она пыталась притупить боль, употребляя алкоголь и наркотики, однако это привело лишь к усугублению проблем. Тогда врачам долго пришлось выводить певицу из тяжелейшей депрессии. Позже Лолита Милявская неоднократно обращалась к специалистам для лечения психического расстройства, которое было связано с личными проблемами, стрессом и переутомлением.
Мел Гибсон
Мел Гибсон. / Фото: www.sm-news.ru
Знаменитый актёр долгие годы борется с маниакально-депрессивным психозом. Голливудская звезда нередко проявлял немотивированную агрессию, а после бракоразводного процесса с Оксаной Григорьевой обратился за помощью к психиатру. Болезнь требует постоянного приёма специальных препаратов, но Мел Гибсон часто пренебрегает рекомендациями врачей, демонстрируя внезапные вспышки гнева и неумение держать себя в руках.
Виктор Сухоруков
Виктор Сухоруков. / Фото: www.russianweek.ca
Актёр, прославившийся благодаря роли киллера по кличке «Татарин» в культовом фильме «Брат», в конце 1990-х годов проходил лечение в клинике имени Бехтерева. В психиатрическую больницу Виктор Сухоруков попал в состоянии тяжелейшего металкогольного психоза. Лечение было длительным и сложным, а после выхода из клиники актёр дал себе слово больше никогда не употреблять спиртные напитки. Уже больше 20 лет Виктор Сухоруков придерживается данного обещания.
Джоан Роулинг
Джоан Роулинг. / Фото: www.thetimes.co.uk
Одна из самых популярных на сегодня писательниц считает, что нельзя скрывать свои проблемы. Именно поэтому Джоан Роулинг всегда открыто говорила о своих затяжных депрессиях и мыслях о суициде. Впрочем, именно особенности психики создательницы Гарри Поттера позволили ей придумать дементоров, которые способны лишить человека его сущности, питаясь светлыми человеческими эмоциями.
Василий Степанов
Василий Степанов. / Фото: www.hab.kp.ru
Актёр, сыгравший Максима Каммерера в «Обитаемом острове», страдает от маниакальной депрессии. Злую шутку с Василием Степановым сыграла как раз его невероятная популярность после съёмок у Фёдора Бондарчука. После «Обитаемого острова» наступил период забвения и послуживший поводом для развития заболевания. Поначалу никто и представить себе не мог, что актёр столь тяжело будет переживать период невостребованности. Он мог сутками не вставать с постели, а от желания покончить с собой его постоянно пытались уберечь родные. В апреле 2017 года актёр выпал из окна третьего этажа, сломав руку и ногу. Позже Василий Степанов объяснил свое падение попыткой достать кошку.
Кэтрин Зета-Джонс
Кэтрин Зета-Джонс. / Фото: www.fanaru.com
Маниакально-депрессивный психоз актрисы, по её словам, стал следствием тяжелейшего нервного напряжения, которое испытала она в борьбе за здоровье супруга Майкла Дугласа. Им удалось победить онкологическое заболевание мужа, однако Кэтрин Зета-Джонс была вынуждена обратиться за помощью к психиатру. Актриса считает: о психических заболеваниях нужно говорить во всеуслышание, дабы стимулировать людей обращаться к докторам.
Ирина Дубцова
Ирина Дубцова. / Фото: www.storinka.com.ua
Певица, поэтесса и композитор в 2010 году попала в психиатрическую клинику в состоянии затяжной депрессии и невроза. К такому печальному результату привели Ирину Дубцову попытки построить своё личное счастье с бизнесменом Тиграном Мальянцем, который в то время ещё официально состоял в браке. Супруга Тиграна сумела довести Ирину Дубцову до психического расстройства своими угрозами, звонками и скандалами. После того, как исполнительница несколько раз потеряла сознание, она обратилась за помощью к психиатрам. Вскоре после выписки из клиники отношения с бизнесменом Ирина Дубцова прекратила.
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли. / Фото: www.nacion.com
Одна из самых ярких и красивых актрис Голливуда с самого детства страдает дисморфофобией (непринятием собственной внешности). Расстройство привело к анорексии и попыткам покончить с собой. Анджелина Джоли даже пыталась нанять киллера, не надеясь на собственную смелость и решительность. В 2018 году актриса оказалась в клинике после потери сознания, вызванной очередным этапом похудения.
Анджелина Джоли. / Фото: www.spletnik.ru
Помимо этого, голливудская звезда испытывает невероятный страх перед онкологией (канцерофобия). После смерти матери Джоли удалила грудные железы и яичники, чтобы исключить риск онкологии. Дополнительной нагрузкой на плечи хрупкой актрисы стало её желание спасти весь мир, которое проявляется в неуёмной общественной деятельности. Она все время рвётся кому-то помогать, пусть даже в ущерб собственным интересам и благополучию близких. Приехав из Африки, Анджелина Джоли какое-то время отказывалась есть, считая, что не имеет права на пищу в то время, как голодают дети. Все фобии актрисы привели к затяжной депрессии, потребовавшей помощи психиатров.
Наталья Назарова
Наталья Назарова. / Фото: www.kino-teatr.ru
Советская актриса, сыгравшая Люсю в фильме «Любимая женщина механика Гаврилова», Верочку в «Неоконченной пьесе для механического пианино» и ещё много прекрасных ролей в кино и театре, могла бы и сегодня продолжать творческую деятельность. Однако в 1989 году недалеко от собственного дома Наталья Назарова подверглась нападению неизвестного, вследствие чего получила серьёзную травму головы. Целый год ей пришлось находиться в больнице, так как удар по голове спровоцировал развитие шизофрении. Актриса не смогла больше работать из-за инвалидности и на протяжении вот уже почти 30 лет находится под наблюдением врачей.
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