Как люди узнавали время без часов: дедовские методы, продавцы времени, ритм жизни

Солнце и тень – способ узнать время в старинные времена

Солнечные часы и определение времени по тени.

Как люди в старину узнавали время по растениям и птицам: дедовский способ

Цветочные часы.

Птицы поют в определенное время, а по их пению можно узнавать время.

Часы с водой, из свечи, песочные для определения времени

Водяные часы, показывающие время, за счет утечки воды по каплям. / Фото: stylishbag.ru

Деления на свечи помогали ориентироваться во времени. / Фото: emilia-spanish.ru

Песочные часы для определения небольшого отрезка времени. / Фото: pro-lekarstvo.ru

Семейство Бельвиль оказывало услуги, продавая точное время своим согражданам

Семейство Бельвиль до 1940 года продавало клиентам точное время.

Биологические часы или собственный ритм жизни

Биологические часы человека.

Имеет ли время границы: человек всегда в прошлом или будущем

Время бывает прошлым и будущим.