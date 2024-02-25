Как люди узнавали время без часов: дедовские методы, продавцы времени, ритм жизни

Точное время важно знать для ориентации в сутках, и это не проблема для современного человека. Раньше существовали дедовские методы, которые работают и поныне, несмотря на высокие технологии. Солнце, цветы, птицы и биологический «будильник» подсказывали не точное, но хотя бы приблизительное время. Это сподвигло на удивительный бизнес семью Бельвиль. Профессия продавцов точного времени закрепилась за ними на сотню лет. Но если подходить философски к понятию времени, то человек не живет в настоящем, есть только будущее и прошлое.
Солнце и тень – способ узнать время в старинные времена
Солнечные часы и определение времени по тени.
В старину люди также интересовались временем суток. Ориентиром чаще служило солнце и отбрасываемая тень от длинных предметов. Такой способ на несколько столетий был определением точного времени. Он может пригодиться всем, кто оказался без часов, даже в XXI веке.
Впервые о солнечных часах упоминается в XIII веке на территории Древнего Египта. Люди определили, что тень бывает разной длины, и связали это с отсчетом времени. Появились часы с квадратной площадкой под названием гномон. Далее солнечные часы усовершенствовались – площадка стала круглой, и на ней выпилили сечения в виде циферблата. Тень падала от установленной вертикальной пластины и указывала время.
Путник в любом месте может сориентироваться во времени, если использует этот простой метод. Нужна будет палка как центр отсчета. Падающая от нее тень указывает, сколько часов наступило. Ее необходимо измерить шагами. Узнать время можно, даже если под рукой нет палки. Достаточно запомнить точку, на которой человек стоит, и ту, где заканчивается тень. Останется отсчитать шагами длину, и время будет измерено в часах. О минутах в этом случае не говорится.
Одно важное условие для правильной «работы» солнечных часов – ясный день. Разрешается небольшая облачность, иначе придется искать другой способ.
Как люди в старину узнавали время по растениям и птицам: дедовский способ
Ко всему можно приспособиться, если быть любознательным. В старину обходились без часов, особенно простой народ. Но они знали время суток, потому что опыт дедов передавался из поколения в поколение.
В деревнях «традиционный будильник» - это петух. Он своим пением напомнит, что уже 3 часа ночи или 5-6 утра. Крикливые могут петь и в другое время. Нужно заметить время, и потом уже не смотреть на часы.
Цветочные часы.
Цветы – второй источник, который подскажет, который час на улице. Например, одуванчик и цикорий имеют похожий интервал цветения – раскрываются в 6 утра и закрываются в 5 часов вечера. Некоторые цветут ночью – ослинник, распускающийся в 21:00. В такое же время ночная фиалка раскрывает свои цветочки и распространяет на всю округу дурманящий аромат. С 13:00 многие цветки начинают закрываться.
О послеполуденном времени говорят петрорагия прорастающая, кульбаба щетинистая (не путать с одуванчиком) – в 14:00–15:00, через час закроется венечник ветвистый, в 17:00 – пазник крапчатый.
Птицы поют в определенное время, а по их пению можно узнавать время.
Птицы в лесу и садах поют в разное время. Как и у людей, их жизнь зависит от периода активности. Почему соловьиные трели слушают влюбленные? Потому что он поет ночью – с 13:00 и до утра. Воробей же спит долго, поэтому услышав его чириканье, можно понять, что уже примерно 5-6 утра.
Народные способы, по которым можно определить время суток, нужно подстраивать под каждый конкретный регион. Разница может быть 1-2 часа. Ведь на каждой территории разный световой день, влажность и другие факторы, влияющие на раскрытие цветков или «настроение» птиц. В дождливую и ветреную погоду этот способ не сработает.
Часы с водой, из свечи, песочные для определения времени
Водяные часы, показывающие время, за счет утечки воды по каплям. / Фото: stylishbag.ru
У римлян были водяные часы. Они измеряли таким способ ораторскую речь. Механизм состоял из двух сосудов. Из одного вода вытекала каплями в другой. Поэтому остаток в верхнем или накопление в нижнем показывали отрезок времени. С VI века клепсидры стали украшаться и дариться в подарок знатным вельможам. Использовали их до XVII века, но с уже довольно сложным механизмом – барабаном, с конусами, с сифонными устройствами. «Время течет» - выражение, которое появилось благодаря водяным часам.
Деления на свечи помогали ориентироваться во времени. / Фото: emilia-spanish.ru
Свечи в старину были одним из способов освещать помещения, но также по ним можно было определять время. Достаточно на свечу нанести деления, которые будут показывать полчаса или час. По мере сгорания часы «тают» в прямом смысле слова.
Песочные часы для определения небольшого отрезка времени. / Фото: pro-lekarstvo.ru
Песочные часы кажутся элементарным устройством. Но это на первый взгляд. Многое зависит от правильной толщины стекла и формы без изъянов. Песок должен быть с определенной степенью влажности, иначе не будет сыпаться. Такие часы использовали как способ измерить небольшой отрезок времени – от минуты до часа. Изредка можно найти песочные часы на 3 часа, а самыми большими были на 12 часов. Но со временем такие часы приходят в негодность, потому что песок повреждает стекло и просвет, в который сыпется. Это мешает узнавать правильное время.
Семейство Бельвиль оказывало услуги, продавая точное время своим согражданам
В эпоху появления первых часов они были доступны ограниченному количеству людей. Механизм требовал регулярного завода и настройки точного времени. Это можно было проверить по часам Гринвича, которые находились в обсерватории.
Семейство Бельвиль до 1940 года продавало клиентам точное время.
Джон Бельвиль жил в начале XIX века в Великобритании. Уже на то время существовала потребность людей в точном времени, поэтому он использовал ее, и стал за определенную плату разносить информацию. Это он делал с помощью карманного хронометра, который в точности показывал даже десятые доли секунды. Его изготовил английский часовщик Джон Арнольд, сначала часы предназначались для герцога Сассекского, а потом уже их приобрел Бельвиль. Они были в золотом корпусе, который Джон позже сменил на серебряный, переживая о сохранности.
Каждое утро мужчина сверялся с часами Гринвича в обсерватории, а потом шел к своим клиентам. Таких было примерно 200 человек, ведь некоторые профессии требовали точности.
После Джона продолжила деятельность его жена Мария Элизабет, а потом их дочь – Рут. Она каждый понедельник сверяла часы, как это делал отец, а потом на протяжении недели обходила клиентов, подписанных на данную услугу.
Технологии не стояли на месте, и в начале XX века людей уже трудно было удивить точным временем. Появились сначала телеграфы, а позже радиостанции, которые сообщали час на данный момент. Но Рут продолжала выполнять свою работу. Ее стали критиковать и называть отсталым от технологий человеком. Это появилось в газетах, но на удивление вместо травли Рут получила рекламу. Люди снова заинтересовались, и появился прежний спрос, который очень угас за последнее время.
Рут Бельвиль проработала продавцом времени до 86 лет, а дожила почти до 90. Ей сложно уже было преодолевать ежедневно 12 миль, поэтому доработав до 1940 года, оставила данную профессию. Исторические часы, по которым сверялось и продавалось время, были переданы в музей.
Биологические часы или собственный ритм жизни
Биологические часы человека.
Циркадный ритм – это научно подтвержденный факт, который есть у любого живого организма. Если не вдаваться в сложные биологические процессы, то человек ложится и встает в определенное время, которое у него выработалось или так устроен его организм.
Люди жаворонки и совы существуют из-за сбитого циркадного ритма в одну или другую сторону. Но стоит ввести строгий режим – и тогда все приходит в норму. Будильник не понадобится человеку, если он каждое утро встает в одно и то же время. Это касается и другой деятельности. В определенное время человек почувствует, что он голоден, например, если по традиции перекусывает в 11:00. Желудок напомнит, что пришло время поесть. Об окончании рабочего времени также подскажет внутреннее ощущение. Активность на рабочий промежуток исчерпывается, и организм требует отдыха.
Имеет ли время границы: человек всегда в прошлом или будущем
Время бывает прошлым и будущим.
Время быстротечно, так говорят часто люди, жалея о прошлом или надеясь на будущее, и думая, что живут в настоящем. Но это только кажется, ведь настоящего, оказывается, нет, если исходить из физического и временного факторов. Все, что человек сделал, увидел, уже произошло. Доли секунд нужно мозгу, чтобы обработать информацию, но это уже прошлое.
Будущее остается впереди. Но это снова фикция, потому что оно зиждется на мечтах и предположениях разума.
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