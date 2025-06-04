Животные в фотографиях

Жизнь самых интересных животных из разных уголков мира.
Лови рыбу! Пражский зоопарк, 11 июля. (Фото Aaron Chown): Веселый крокодильчик из Чикаго. (Фото City of Chicago): Найденыш. Маленькая цапля из Калифорнии, 17 июля 2019. Дерево упало в центре города. (Фото Haven Daley): Почувствуйте разницу. У берегов графства Корнуолл (Великобритания) при погружении в прибрежные воды дайверам удалось запечатлеть огромных размеров медузу.. Мууу! Новозеландская корова, 17 июля 2019. (Фото Phil Walter): Ежегодная перепись лебедей королевы. (Фото Toby Melville): Специалисты по охране природы обнаружили только что вылупившуюся двуглавую черепашку на острове Мабул Малайского архипелага. Ученые утверждают, что ни разу не встречали такой особи среди 13 тысяч родившихся в научном центре черепах. Морской биолог Дэвид Макканн рассказал, что каждая голова дышит и реагирует на окружающую среду отдельно. «Это удивительно. Похоже, что правая голова контролирует передний правый ласт, а левая ― передний левый. При этом они способны гармонично координировать движения, чтобы передвигаться и плавать». Будущие цари зверей, пока еще застенчивые. Чехия. (Фото David W. Cerny): Сова с серьезными намерениями. (Фото Charlotte Graham): Белка и сорока кормятся среди пурпурных крокусов в Бате, Великобритания. (Фото Ben Birchall): Одно животное везде грязь найдет. Кстати, свиньи — одни из самых чистоплотных животных. (Фото Sumaya Hisham): Я иду к тебе. Пума прыгает с дерева вниз. (Фто Rick Fischer): Это самая большая в мире черепаха, если что. Живет на Сейшельских Островах. У мальчика есть необычный друг — крокодил, которого он кормит. Коста-Рика, 16 июля 2019. (Фото Juan Carlos Ulate): Суматранский слон. Портрет. (Фото Chaideer Mahyuddin): Красивый и редкий кот. Черный леопард в Кении. (Фото BURRARD-LUCAS PHOTOGRAPHY): Грустный неаполитанский мастиф на выставке собак. (Фото Andrew Kelly): Как правило, от укусов ядовитых змей страдают жители бедных сельскохозяйственных регионов. Они уносят больше жизней, чем любая другая из забытых тропических болезней, которые входят в список Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Ежегодно укусам ядовитых змей подвергаются около 2 700 000 человек. Для 100 000 из них укусы становится смертельными, а еще у 400 000 они приводят к пожизненным увечьям и инвалидности. Британский музыкант Пол Бартон (Paul Barton) оказался в Таиланде благодаря своей жене, местной жительнице и любительнице природы. Супруги заинтересовались одним из реабилитационных центров для слонов — Elephants World, где содержатся больные животные, которых раньше жестоко эксплуатировали их владельцы — погонщики и дровосеки. Теперь звери доживают свой век в комфортных условиях. Их непростая судьба тронула Пола; он попросил у администрации разрешения на проведение живого концерта для старого и слепого слона. Одобрение было получено; Пол привез фортепиано и сыграл для зверя Бетховена. Никто не знал, какая реакция может последовать, но результат превзошел все ожидания. Услышав звуки музыки, слон прервал трапезу и начал прислушиваться. По всем внешним признакам, ситуация доставляла ему удовольствие.
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