Как обороть садовых муравьев без химии

Многие огородники и садоводы знают, что при всей своей кажущейся безобидности и даже пользе, муравьи могут нанести ощутимый вред вашему участку.



И вред этот не ограничивается поеданием ягод, овощей и бутонов цветов. Кроме этого, муравьи могут сильно повредить корни растений, но что самое неприятное — они разводят и оберегают тлю, ради ее сладкого нектара. И вот на вашем участке уже 2 вредителя.

Сегодня многие из нас привыкли в первую очередь обращаться к разнообразным химическим средствам для борьбы в том числе и с муравьями. Однако есть один очень простой, безопасный и при этом работающий способ борьбы с ними и без химии.



Вам потребуется:



фрукты;

борная кислота

Муравьи — сладкоежки, поэтому в принципе за основу этого рецепта можно взять любые сладкие фрукты. Также можно использовать и кожуру бананов, правда в этом случае лучше всего подойдет кожура очень спелых, даже уже потемневших бананов, так как именно в них больше всего сладости.







Банан нарезаем небольшими кусочками, например, в пакет и слегка припудриваем борной кислотой. Закрываем пакет и хорошо все перетряхиваем. Оставляем минимум на 30 мин, чтобы кислота впиталась внутрь кожуры банана.







Затем подготовленную кожуру раскладываем по местам обитания муравьев.

Дело в том, что просто так эти насекомые с огорода не уходят, для того, чтобы это случилось, вам нужно уничтожить матку. Если вы угостите муравьев этим лакомством, они обязательно поделятся им с королевой, которая в свою очередь со временем, когда борная кислота накопится в ее организме, от такого угощения погибнет, как и обычные рабочие муравьи.Плюс такого способа еще и в том, что и борная кислота, и банановая кожура нисколько не вредят вашему огороду, а даже наоборот являются хорошими удобрениями для растений.А ниже вы можете посмотреть подробное видео об этом простом способе борьбы с муравьями.