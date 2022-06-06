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Как обороть садовых муравьев без химии

Многие огородники и садоводы знают, что при всей своей кажущейся безобидности и даже пользе, муравьи могут нанести ощутимый вред вашему участку.

И вред этот не ограничивается поеданием ягод, овощей и бутонов цветов. Кроме этого, муравьи могут сильно повредить корни растений, но что самое неприятное  — они разводят и оберегают тлю, ради ее сладкого нектара. И вот на вашем участке уже 2 вредителя.
Сегодня многие из нас привыкли в первую очередь обращаться к разнообразным химическим средствам для борьбы в том числе и с муравьями. Однако есть один очень простой, безопасный и при этом работающий способ борьбы с ними и без химии.

Вам потребуется:

фрукты;
борная кислота
Муравьи — сладкоежки, поэтому в принципе за основу этого рецепта можно взять любые сладкие фрукты. Также можно использовать и кожуру бананов, правда в этом случае лучше всего подойдет кожура очень спелых, даже уже потемневших бананов, так как именно в них больше всего сладости.

Как обороть садовых муравьев без химии

Банан нарезаем небольшими кусочками, например, в пакет и слегка припудриваем борной кислотой. Закрываем пакет и хорошо все перетряхиваем. Оставляем минимум на 30 мин, чтобы кислота впиталась внутрь кожуры банана.

Как обороть садовых муравьев без химии

Затем подготовленную кожуру раскладываем по местам обитания муравьев.

 Дело в том, что просто так эти насекомые с огорода не уходят, для того, чтобы это случилось, вам нужно уничтожить матку. Если вы угостите муравьев этим лакомством, они обязательно поделятся им с королевой, которая в свою очередь со временем, когда борная кислота накопится в ее организме, от такого угощения погибнет, как и обычные рабочие муравьи.

Как обороть садовых муравьев без химии

Плюс такого способа еще и в том, что и борная кислота, и банановая кожура нисколько не вредят вашему огороду, а даже наоборот являются хорошими удобрениями для растений.
А ниже вы можете посмотреть подробное видео об этом простом способе борьбы с муравьями.


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советыМуравьи
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