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Варианты тостов на завтрак

Большинство из нас на завтрак в лучшем случае предпочитает чашечку кофе и бутерброд с сыром или колбасой — за исключением тех, кто следит за чистотой своего питания и ест утром кашу.

А что если бы мы предложили вам 21 идею приготовления вкуснейших тостов на завтрак, которые зададут нужный тон вашему дню и подзарядят вас до самого обеда? Тогда-то вы точно забудете про привычные скучные бутерброды и станете завтракать не только полноценно, но и вкусно.

Варианты тостов на завтрак

Варианты тостов на завтрак
Ломтики авокадо + раскрошенная фета + зерна граната + оливковое масло
Варианты тостов на завтрак
Малина + ежевика + базилик + легкий сливочный сыр
Варианты тостов на завтрак
Мускусная дыня + измельченные грецкие орехи + агава + козий сыр
Варианты тостов на завтрак
Банан + арахисовое масло + семена чиа
Варианты тостов на завтрак
Тонко нарезанный сельдерей + изюм + арахисовое масло
Варианты тостов на завтрак
Тушеная фасоль + соус сальса + кориандр + жареное яйцо
Варианты тостов на завтрак
Клубника + козий сыр + соевые бобы + бальзамический уксус + морская соль
Варианты тостов на завтрак
Ломтики ананаса + творог + кешью
Варианты тостов на завтрак
Поджаренная капуста кале + омлет из одного яйца + тертый сыр
Варианты тостов на завтрак
Сушеный инжир + сыр рикотта + кунжут
Варианты тостов на завтрак
Ломтики манго + моцарелла + сок лайма + морская соль
Варианты тостов на завтрак
Пюре из авокадо + соевые бобы + ростки + лимонный сок
Варианты тостов на завтрак
Ломтики груши + сыр рикотта + мед
Варианты тостов на завтрак
Хумус + измельченный грецкий орех + зерна граната
Варианты тостов на завтрак
Пюре из нута + помидор + жареное яйцо
Варианты тостов на завтрак
Нарезанный финик + сыр фета + миндаль
Варианты тостов на завтрак
Нарезанные сливы + арахисовая паста + семена льна
Варианты тостов на завтрак
Яблоко + мед + голубой сыр
Варианты тостов на завтрак
Соус маринара + яйцо-пашот + пармезан + базилик
Варианты тостов на завтрак
Кимчи + сваренное вкрутую яйцо + черный кунжут
Варианты тостов на завтрак
Копченый лосось + огурец + легкий сливочный сыр + зеленый лук

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