Назад в СССР: детские игрушки советских детей, с которыми взрослела вся страна

Детство – один из важнейших периодов в жизни каждого человека, а игрушки – это важная часть его воспитания и обучения. Без правильных игрушек развитие ребенка может быть нарушено. Поэтому в Советском Союзе уделяли большое внимание тому, чем занимаются дети. В итоге многие из этих игрушек стали символом целой эпохи. Наверняка все еще есть те, кто вспоминает с теплотой любимую куклу или конструктор.
1. «Конструктор»
Тяжелое детство, конструктор из металла. |Фото: skylots.org.
Это гениально, но металлический конструктор в СССР так и назывался – «конструктор». Назвать данное чудо советской промышленности игрушкой будет несколько сложно. «Хардкорный» советский «Лего» из металла был прекрасным тренажером для рук и фантазии ребенка. Образец того, какой должны быть правильная игрушка.
2. Игрушечная железная дорога
Игрушка - мечта. ¦Фото: yandex.ua.
Такая игрушка была мечтой каждого советского мальчишки. На сборку всех конструкций из набора могло уйти около часа. Удивительно, но в вагонах советского игрушечного поезда даже свет горел. Какое внимание к деталям, не то, что сейчас. Отдельного восхищения заслуживает сцепка вагонов, которая могла происходить без участия человека.
3. Танки, самолеты, корабли
В СССР таких игрушек делали огромное множество. |Фото: drive2.ru.
В то время, как для девочек делались в СССР куклы, для мальчиков создавались многочисленные игрушечные транспортные средства. Большая их часть, так или иначе, касалась «самых мужских» профессий. Мальчишки играли с самолетами, танками и кораблями.
4. «Пятнашки»
Суровые советские игры. |Фото: i-games.com.ua.
Игрушка должны быть не просто способом развлечения. Игрушка должна что-то развивать. Такого жесткого убеждения придерживались конструкторы советских времен и надо признать – были правы. Ярким примером серьезной игрушки является головоломка «Пятнашки». Лично у меня не получается собрать до сих пор.
5. Наборы для девочек
Для будущей хозяюшки. |Фото: m.fishki.net.
Девочек, как будущих хозяек, в Советском Союзе готовили к взрослой жизни с малых лет. Специально для этого продавались специальные детские кухонные наборы с игрушечной посудой. Для девочек постарше были даже игрушечные швейные машинки и коляски.
6. Юла
Нажимай и играй. |Фото: nerehta.info.
А вы знаете о том, что волчок является простейшим примером такого прибора, как гироскоп, который входит в абсолютное большинство навигационных приборов? Впрочем, даже без этого «юла» остается действительно гениальной игрушкой. И при этом очень простой.
7. Солдатики и куклы
Очень старые солдатики. ¦Фото: simferopol.au.ru.
О такой мечтала каждая девочка. |Фото: 999.md.
Мальчики играли с солдатками, а девочки с куклами. И тех, и других в Советском Союзе хватало. Разнообразие игрушек было достаточно большим. Это те две детские вещи, которые неизбежно появлялись в каждом доме.
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