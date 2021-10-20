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Назад в СССР: детские игрушки советских детей, с которыми взрослела вся страна


Назад в СССР: детские игрушки советских детей, с которыми взрослела вся страна

Детство – один из важнейших периодов в жизни каждого человека, а игрушки – это важная часть его воспитания и обучения. Без правильных игрушек развитие ребенка может быть нарушено. Поэтому в Советском Союзе уделяли большое внимание тому, чем занимаются дети. В итоге многие из этих игрушек стали символом целой эпохи. Наверняка все еще есть те, кто вспоминает с теплотой любимую куклу или конструктор.

1. «Конструктор»


Тяжелое детство, конструктор из металла. |Фото: skylots.org.

Тяжелое детство, конструктор из металла. |Фото: skylots.org.

 

Это гениально, но металлический конструктор в СССР так и назывался – «конструктор». Назвать данное чудо советской промышленности игрушкой будет несколько сложно. «Хардкорный» советский «Лего» из металла был прекрасным тренажером для рук и фантазии ребенка. Образец того, какой должны быть правильная игрушка.

2. Игрушечная железная дорога


Игрушка - мечта. ¦Фото: yandex.ua.

Игрушка - мечта. ¦Фото: yandex.ua.

 

Такая игрушка была мечтой каждого советского мальчишки. На сборку всех конструкций из набора могло уйти около часа. Удивительно, но в вагонах советского игрушечного поезда даже свет горел. Какое внимание к деталям, не то, что сейчас. Отдельного восхищения заслуживает сцепка вагонов, которая могла происходить без участия человека.

3. Танки, самолеты, корабли


В СССР таких игрушек делали огромное множество. |Фото: drive2.ru.

В СССР таких игрушек делали огромное множество.
|Фото: drive2.ru.

 

В то время, как для девочек делались в СССР куклы, для мальчиков создавались многочисленные игрушечные транспортные средства. Большая их часть, так или иначе, касалась «самых мужских» профессий. Мальчишки играли с самолетами, танками и кораблями.

4. «Пятнашки»


Суровые советские игры. |Фото: i-games.com.ua.

Суровые советские игры. |Фото: i-games.com.ua.

 

Игрушка должны быть не просто способом развлечения. Игрушка должна что-то развивать. Такого жесткого убеждения придерживались конструкторы советских времен и надо признать – были правы. Ярким примером серьезной игрушки является головоломка «Пятнашки». Лично у меня не получается собрать до сих пор.

5. Наборы для девочек


Для будущей хозяюшки. |Фото: m.fishki.net.

Для будущей хозяюшки. |Фото: m.fishki.net.

 

Девочек, как будущих хозяек, в Советском Союзе готовили к взрослой жизни с малых лет. Специально для этого продавались специальные детские кухонные наборы с игрушечной посудой. Для девочек постарше были даже игрушечные швейные машинки и коляски.

6. Юла


Нажимай и играй. |Фото: nerehta.info.

Нажимай и играй. |Фото: nerehta.info.

 

А вы знаете о том, что волчок является простейшим примером такого прибора, как гироскоп, который входит в абсолютное большинство навигационных приборов? Впрочем, даже без этого «юла» остается действительно гениальной игрушкой. И при этом очень простой.

7. Солдатики и куклы


Очень старые солдатики. ¦Фото: simferopol.au.ru.

Очень старые солдатики. ¦Фото: simferopol.au.ru.

 
О такой мечтала каждая девочка. |Фото: 999.md.

О такой мечтала каждая девочка. |Фото: 999.md.

 

Мальчики играли с солдатками, а девочки с куклами. И тех, и других в Советском Союзе хватало. Разнообразие игрушек было достаточно большим. Это те две детские вещи, которые неизбежно появлялись в каждом доме.

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Назад в СССР: детские игрушки советских детей, с которыми взрослела вся страна

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Назад в СССР: детские игрушки советских детей, с которыми взрослела вся странаПодписаться на мой Instagram
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