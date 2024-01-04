Интерьер, который приводит к депрессии

Рассказываем, как вы негативно влияете на свое психическое здоровье с помощью неприметных деталей в интерьере.







Давно не секрет, что окружить себя благоприятной атмосферой и комфортом можно, всего лишь используя теплое освещение в светлой комнате. Положительно повлиять на ваше психоэмоциональное состояние также могут элегантные синие акценты или натуральные материалы. Однако иногда дизайн интерьера обладает абсолютно противоположным эффектом — объясняем, как этого не допустить.



Цвета

Освещение

Беспорядок

Текстура и материал

Мебель

Углы

Общее пространство

Эксперты по дизайну убеждены, что палитра так называемых «депрессивных цветов» обязательно включает в себя ярко-желтый цвет. Оттенки, близкие к нему, уже через день заставят вас чувствовать себя загруженными и подавленными. При этом выбор в пользу черного или серого цвета не означает, что вы обязательно будете ощущать в комнате дискомфорт — такое возможно только в случае, если в помещении совсем отсутствуют световые акценты.Не менее важный фактор. Расположение и количество ламп в комнате, как и наличие естественных источников света, обычно принимается во внимание на одном из последних этапов ремонта — а зря. Плохое освещение поначалу будет вызывать постоянную боль в глазах, потом — головную боль, и в конце концов поднимет уровень тревожности, если вовремя не обратить на это внимание.Конечно, никто не говорит придерживаться исключительно минимализма, но обилие ненужных вещей с высокой вероятностью заставит вас хандрить из-за нежелания разбираться с бардаком. Вы определенно почувствуете себя эмоционально лучше в чистой комнате, где все стоит на своих местах — попробуйте и убедитесь сами.Обогащать жилое пространство, в котором вы будете проводить значительную часть времени, большим количеством пластика и синтетических материалов — сомнительная затея. Это поможет сэкономить финансы на оформлении комнаты, но из-за неприятных тактильных ощущений и отсутствия эстетики очень быстро вы почувствуете давящий со всех сторон негатив.Постарайтесь организовать пространство таким образом, чтобы в комнате можно было спокойно пройти, не чувствуя себя, как в лабиринте. Некоторые ошибочно выставляют много предметов интерьера рядом друг с другом, создавая визуальный дискомфорт и физические неудобства для себя. Из-за этого раздражение начнет все чаще присутствовать в вашем доме, а негатив будет только накапливаться.Интересная деталь интерьера, которую обычно никто не рассматривает всерьез. На самом деле, нашим мозгом острые углы не воспринимаются позитивно, поэтому могут вызывать лишние стресс и беспокойство. Мебель с мягкими краями сделает дизайн приятнее для глаз и не окажет негативного влияния на ваше психоэмоциональное состояние.Монохромные схемы или слишком простые текстуры с рекордной скоростью утомят вас своим видом и заставят чувствовать себя уныло. Добавьте в комнату картины любимых художников или живые растения: они не только заметно внешне преобразят помещение, но и помогут находиться в менее тревожной обстановке благодаря притоку кислорода.