Прогулка по заводу «Опель», который по площади больше Монако
Штаб-квартира автопроизводителя «Адам Опель АГ» уже более 100 лет находится под Франкфуртом, в городе Рюссельсхайм. Завод расположился на территории, которая по площади больше чем Монако!
В Рюссельсхайме помимо менеджмента и дизайнерского бюро расположены линии производства флагмана «Инсигнии» и популярной «Астры». Помимо Рюссельсхайма, к опелевским производственным мощностям в Германии, относятся заводы в Бохуме, Кайзерслаутерне и Айзенахе.
Мне чудом удалось записаться на экскурсию по фабрике , посетить музей на территории завода и увидеть, как от А до Я создается Opel Insignia.
Отец Опеля – Опель Адам.
Съемка на территории завода запрещена, можно только в музее.
Обратите внимание – уже тогда существовал боковой свет.
Видео линии производства. Смотреть можно бесконечно, как на воду.
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