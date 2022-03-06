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Прогулка по заводу «Опель», который по площади больше Монако

Прогулка по заводу

Штаб-квартира автопроизводителя «Адам Опель АГ» уже более 100 лет находится под Франкфуртом, в городе Рюссельсхайм. Завод расположился на территории, которая по площади больше чем Монако!

В Рюссельсхайме помимо менеджмента и дизайнерского бюро расположены линии производства флагмана «Инсигнии» и популярной «Астры». Помимо Рюссельсхайма, к опелевским производственным мощностям в Германии, относятся заводы в Бохуме, Кайзерслаутерне и Айзенахе.

Мне чудом удалось записаться на экскурсию по фабрике , посетить музей на территории завода и увидеть, как от А до Я создается Opel Insignia.

Прогулка по заводу

Прогулка по заводу

Прогулка по заводу

Отец Опеля – Опель Адам.

Прогулка по заводу

Прогулка по заводу

Съемка на территории завода запрещена, можно только в музее.

Прогулка по заводу

Прогулка по заводу

Прогулка по заводу

Обратите внимание – уже тогда существовал боковой свет.

Прогулка по заводу

Прогулка по заводу

Прогулка по заводу

Прогулка по заводу

Прогулка по заводу

Прогулка по заводу

Прогулка по заводу

Видео линии производства. Смотреть можно бесконечно, как на воду.



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