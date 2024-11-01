Заморские сырные яства, которые порадуют сыролюбов
Универсальный язык мирового общения сегодня не музыка, не смех, не английский, и даже не эсперанто, а любовь к сыру, которая объединяет все нации и народности.
Почти для каждого человека сыр является неотъемлемой частью рациона. Одни считают, что сыр нельзя осквернять ни хлебом, ни колбасой, и необходимо есть просто так: одному и в темноте, другие используют сыр в рецептуре салатов и горячих блюд, третьи же страдают непереносимостью лактозы и лишены всех преимуществ сыра как ценного источника здоровья и ни с чем не сравнимого удовольствия.
Наша подборка из 23 вкуснейших сырных блюд со всего мира поможет разнообразить привычное меню.
Хачапури с сыром давно любимы не только в Грузии, где их умеет готовить каждая хозяйка, и приготовляются из дрожжевого теста, сулугуни или смеси сыров моцарелла и фета, сливочного масла и по одному яйцу в каждую порцию. Кушанье отличается формой лодочки, в середине которой находится сыр, свежее яйцо с масло.
На территории Франции зарегистрировано более пятисот видов сыров, которые являются главным элементом французской гастрономии. Наименее известным блюдом, но не менее вкусным, является тягучее картофельное пюре с расплавленным сыром раклет, именуемое «алиго», для приготовления которого потребуется только картофель и сыр раклет.
У каждой уважающей себя нации имеется своя версия макарон с сыром, в Австрии это кнёпфле, макароны для которого варятся прямо во время производства и чем-то напоминают тесто для пельменей, но отличаются более сливочным вкусом и более упругой текстурой. Эта разновидность пасты подается с эмментальским сыром или сыром грюйер и увенчана карамелизированным или жареным луком.
Крок-мадам – горячий бутерброд родом из Франции на поджаренном мякишевом хлебе с ветчиной, соусом бешамель и сыром грюйер. От классического крок-месье его отличает наличие яйца, что и делает женскую ипостась более калорийной.
Саганаки – одна из вкуснейших греческих закусок, представляющая собой национальный сыр фета в необычном для него жареном виде с панировкой или без. В ресторанах чаще всего подается с креветками в томатном соусе для создания эффекта самостоятельного блюда.
Раклет – основа швейцарского зимнего рациона. Но это не просто сыр, а самодостаточное кушанье, вкус которого лишь подчеркивают сопутствующие продукты (жареное мясо, овощи и картофель), на которые стекает растопленный на специальной электрической раклетнице сыр.
Знаменитый на Кипре сыр халуми лучше всего подходит для жарки и гриля, поскольку в жареном виде не растекается и не плавится, а приобретает аппетитную румяную корочку. Его едят с жареным или тушёным овощам, салатами и даже с арбузом, и, кончено же, халуми можно есть отдельно.
Обацда – особая баварская закуска к пиву на основе перезревшего камамбера, подаваемая к брецелям в пивных садах.
Лейпяюусто финляндский деликатес, в народе именуемый «финский скрипучий сыр», так как на ощупь кажется несколько резиновым. В процессе приготовления его запекают для придания золотисто-коричневого оттенка.
Панцеротти – пирожки с сыром моцарелла и томатным соусом из дрожжевого теста, жареные во фритюре, родом из южной Италии. Это маленькая версия Кальцоне или закрытой пиццы, но производится из мягкого теста и жарится на сковороде, а не выпекается. Наиболее распространенной и традиционной является начинка из помидоров и моцареллы.
Спагетти с сыром пармезан и гранулами чёрного молотого перцем являются одним из самых сильных традиционных римских блюд. Это, наверное, самый простой, быстрый и экономный рецепт итальянской кухни, если, конечно, процесс приготовления не происходит непосредственно внутри огромной головки сыра, как это делают в некоторых ресторанах.
Нежный ароматный бразильский сырный хлеб «Пао ди Кеджо», в рецепте которого нет пшеницы, а присутствует только крахмал тапиоки и пармезан. Только на вид он как заварные булочки, на самом деле по вкусу и консистенции совсем не похож. По сути это мягкие тягучие сырные шарики только с хрустящей корочкой, и лёгкие, как пёрышки.
Гордость польской кухни – вареники, в начинке которых основную роль играет рикотта или сладкий творог.
Американская кухня немыслима без соусов, и один из них – пименто — состоит всего из трех ингредиентов: тертый сыр чеддер с майонезом и консервированным перцем пименто. Этот южноамериканский спред подается с крекерами или как заправка для овощей.
Лабне — это крем-сыр, приготовленный из йогурта, встречается в Израиле и странах среднего востока на каждом шагу. Чаще всего из него делают шарики, которые обваливают в травах или специях и заливают оливковым маслом. Получается очень нежная и ароматная паста с нотками масел и специй.
Проволета готовится из традиционного аргентинского сыра проволоне, который обжаривают на сковороде для подачи в расплавленном виде или запекают в фольге таким образом, что он остаются мягким внутри, а снаружи приобретает хрустящую корочку.
ПутИн канадский, или квебекский – неофициально национальное блюдо из картофеля фри и творожного сыра, плавающий в подливке, чаще мясной. В переводе с французско-канадского слово означает «беспорядок», но беспорядок неописуемо вкусный.
Уэльские сырные гренки, также известные как валлийские сырные гренки — пикантный сэндвич с очень большим количеством расплавленного сыра в вустерширском соусе с тёмным пивом и горчицей.
Кесо Фундидо – всеми любимое блюдо в Мексике представляет собой горячий расплавленный сыр чиуауа или оахака и характерный мясной соус, состоящий из острых колбасок чоризо, помидоров, лука, перца чили и различных специй. При подаче блюдо иногда поджигают, но в любом случае сыр в нем все ещё должен «кипеть», то есть пузыриться. Это закуску принято подавать с мексиканскими тортильями.
В Китае есть всё и в огромном количестве, кроме сыра. Единственный сыр, производящийся в Китае (не считая тофу и плавленых заморских сырков) – это сыр из козьего молока Рушан, который продается уличными торговцами в жареном виде, во фритюре, намотанным на палку, или с начинкой из варенья, сгущенкой и специями.
В Германии жареный и запеченный камамбер часто подается с клюквенным соусом, кисло-сладкий с легкой горчинкой вкус которого идеально сочетается со вкусом сыра.
Сэндвич Медианоче – популярный ночной перекус на Кубе. Состоит из швейцарского сыра, жареной свинины, ветчины, горчицы и огурчиков. А его отличие от сэндвича Кубано заключается в том, что для него используется сладковатый кубинский яичный хлеб.
Сааг панир — это распространённое вегетарианское блюдо из индийского неплавкого сыра Панио и шпината, которые варят на медленном огне в сливках со специями.
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