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Заморские сырные яства, которые порадуют сыролюбов

Заморские сырные яства, которые порадуют сыролюбов

Универсальный язык мирового общения сегодня не музыка, не смех, не английский, и даже не эсперанто, а любовь к сыру, которая объединяет все нации и народности.

Почти для каждого человека сыр является неотъемлемой частью рациона. Одни считают, что сыр нельзя осквернять ни хлебом, ни колбасой, и необходимо есть просто так: одному и в темноте, другие используют сыр в рецептуре салатов и горячих блюд, третьи же страдают непереносимостью лактозы и лишены всех преимуществ сыра как ценного источника здоровья и ни с чем не сравнимого удовольствия.

Наша подборка из 23 вкуснейших сырных блюд со всего мира поможет разнообразить привычное меню.

Хачапури с сыром давно любимы не только в Грузии, где их умеет готовить каждая хозяйка, и приготовляются из дрожжевого теста, сулугуни или смеси сыров моцарелла и фета, сливочного масла и по одному яйцу в каждую порцию. Кушанье отличается формой лодочки, в середине которой находится сыр, свежее яйцо с масло.

Заморские сырные яства, которые порадуют сыролюбов

На территории Франции зарегистрировано более пятисот видов сыров, которые являются главным элементом французской гастрономии. Наименее известным блюдом, но не менее вкусным, является тягучее картофельное пюре с расплавленным сыром раклет, именуемое «алиго», для приготовления которого потребуется только картофель и сыр раклет.

Заморские сырные яства, которые порадуют сыролюбов

У каждой уважающей себя нации имеется своя версия макарон с сыром, в Австрии это кнёпфле, макароны для которого варятся прямо во время производства и чем-то напоминают тесто для пельменей, но отличаются более сливочным вкусом и более упругой текстурой. Эта разновидность пасты подается с эмментальским сыром или сыром грюйер и увенчана карамелизированным или жареным луком.

Заморские сырные яства, которые порадуют сыролюбов

Крок-мадам – горячий бутерброд родом из Франции на поджаренном мякишевом хлебе с ветчиной, соусом бешамель и сыром грюйер. От классического крок-месье его отличает наличие яйца, что и делает женскую ипостась более калорийной.

Заморские сырные яства, которые порадуют сыролюбов

Саганаки – одна из вкуснейших греческих закусок, представляющая собой национальный сыр фета в необычном для него жареном виде с панировкой или без. В ресторанах чаще всего подается с креветками в томатном соусе для создания эффекта самостоятельного блюда.

Заморские сырные яства, которые порадуют сыролюбов

Раклет – основа швейцарского зимнего рациона. Но это не просто сыр, а самодостаточное кушанье, вкус которого лишь подчеркивают сопутствующие продукты (жареное мясо, овощи и картофель), на которые стекает растопленный на специальной электрической раклетнице сыр.

Заморские сырные яства, которые порадуют сыролюбов

Знаменитый на Кипре сыр халуми лучше всего подходит для жарки и гриля, поскольку в жареном виде не растекается и не плавится, а приобретает аппетитную румяную корочку. Его едят с жареным или тушёным овощам, салатами и даже с арбузом, и, кончено же, халуми можно есть отдельно.

Заморские сырные яства, которые порадуют сыролюбов

Обацда – особая баварская закуска к пиву на основе перезревшего камамбера, подаваемая к брецелям в пивных садах.

Заморские сырные яства, которые порадуют сыролюбов

Лейпяюусто финляндский деликатес, в народе именуемый «финский скрипучий сыр», так как на ощупь кажется несколько резиновым. В процессе приготовления его запекают для придания золотисто-коричневого оттенка.

Заморские сырные яства, которые порадуют сыролюбов

Панцеротти – пирожки с сыром моцарелла и томатным соусом из дрожжевого теста, жареные во фритюре, родом из южной Италии. Это маленькая версия Кальцоне или закрытой пиццы, но производится из мягкого теста и жарится на сковороде, а не выпекается. Наиболее распространенной и традиционной является начинка из помидоров и моцареллы.

Заморские сырные яства, которые порадуют сыролюбов

Спагетти с сыром пармезан и гранулами чёрного молотого перцем являются одним из самых сильных традиционных римских блюд. Это, наверное, самый простой, быстрый и экономный рецепт итальянской кухни, если, конечно, процесс приготовления не происходит непосредственно внутри огромной головки сыра, как это делают в некоторых ресторанах.

Заморские сырные яства, которые порадуют сыролюбов

Нежный ароматный бразильский сырный хлеб «Пао ди Кеджо», в рецепте которого нет пшеницы, а присутствует только крахмал тапиоки и пармезан. Только на вид он как заварные булочки, на самом деле по вкусу и консистенции совсем не похож. По сути это мягкие тягучие сырные шарики только с хрустящей корочкой, и лёгкие, как пёрышки.

Заморские сырные яства, которые порадуют сыролюбов

Гордость польской кухни – вареники, в начинке которых основную роль играет рикотта или сладкий творог.

Заморские сырные яства, которые порадуют сыролюбов

Американская кухня немыслима без соусов, и один из них – пименто — состоит всего из трех ингредиентов: тертый сыр чеддер с майонезом и консервированным перцем пименто. Этот южноамериканский спред подается с крекерами или как заправка для овощей.

Заморские сырные яства, которые порадуют сыролюбов

Лабне — это крем-сыр, приготовленный из йогурта, встречается в Израиле и странах среднего востока на каждом шагу. Чаще всего из него делают шарики, которые обваливают в травах или специях и заливают оливковым маслом. Получается очень нежная и ароматная паста с нотками масел и специй.

Заморские сырные яства, которые порадуют сыролюбов

Проволета готовится из традиционного аргентинского сыра проволоне, который обжаривают на сковороде для подачи в расплавленном виде или запекают в фольге таким образом, что он остаются мягким внутри, а снаружи приобретает хрустящую корочку.

Заморские сырные яства, которые порадуют сыролюбов

ПутИн канадский, или квебекский – неофициально национальное блюдо из картофеля фри и творожного сыра, плавающий в подливке, чаще мясной. В переводе с французско-канадского слово означает «беспорядок», но беспорядок неописуемо вкусный.

Заморские сырные яства, которые порадуют сыролюбов

Уэльские сырные гренки, также известные как валлийские сырные гренки — пикантный сэндвич с очень большим количеством расплавленного сыра в вустерширском соусе с тёмным пивом и горчицей.

Заморские сырные яства, которые порадуют сыролюбов

Кесо Фундидо – всеми любимое блюдо в Мексике представляет собой горячий расплавленный сыр чиуауа или оахака и характерный мясной соус, состоящий из острых колбасок чоризо, помидоров, лука, перца чили и различных специй. При подаче блюдо иногда поджигают, но в любом случае сыр в нем все ещё должен «кипеть», то есть пузыриться. Это закуску принято подавать с мексиканскими тортильями.

Заморские сырные яства, которые порадуют сыролюбов

В Китае есть всё и в огромном количестве, кроме сыра. Единственный сыр, производящийся в Китае (не считая тофу и плавленых заморских сырков) – это сыр из козьего молока Рушан, который продается уличными торговцами в жареном виде, во фритюре, намотанным на палку, или с начинкой из варенья, сгущенкой и специями.

Заморские сырные яства, которые порадуют сыролюбов

В Германии жареный и запеченный камамбер часто подается с клюквенным соусом, кисло-сладкий с легкой горчинкой вкус которого идеально сочетается со вкусом сыра.

Заморские сырные яства, которые порадуют сыролюбов

Сэндвич Медианоче – популярный ночной перекус на Кубе. Состоит из швейцарского сыра, жареной свинины, ветчины, горчицы и огурчиков. А его отличие от сэндвича Кубано заключается в том, что для него используется сладковатый кубинский яичный хлеб.

Заморские сырные яства, которые порадуют сыролюбов

Сааг панир — это распространённое вегетарианское блюдо из индийского неплавкого сыра Панио и шпината, которые варят на медленном огне в сливках со специями.

Заморские сырные яства, которые порадуют сыролюбов

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