Женщины известных политиков, которые стали успешнее, чем их мужья и любовники

«За великим мужчиной стоит великая женщина» – популярная фраза, которая подтверждена огромным количеством исторических примеров. Во времена, когда женщины не могли делать политическую карьеру самостоятельно, но чувствовали в себе склонность к политике, они вставали возле мужчин и правили с ними или за них. История знает много примеров, когда женщина возле политика проявила себя более успешным политиком.
Главная противница Наполеона: Луиза, королева Пруссии
Когда Наполеон начал захватывать чужие земли или власть в чужих, остающихся номинально при прежних хозяевах, землях, быстро стало ясно, что границ у его жадности и амбиций нет. Хотя интересы Пруссии были уже напрямую задеты, её король не решался начать отстаивать их с оружием. Тогда войну фактически объявила его жена, молодая королева Луиза – она использовала всё своё политическое влияние для того, чтобы двор надавил на короля. Война началась. Она бы началась в любом случае – Наполеон неминуемо вторгся бы в Пруссию, но начать войну раньше, чем он планировал, было реальным шансом на том, что Пруссию удастся отстоять.
Наполеон, увы, продвигался по Пруссию с уже собранными им могучими войсками, как нагретый нож движется сквозь масло. Луиза вдохновляла пруссов на сопротивление, и Наполеон использовал все возможности пропаганды на то, чтобы пошатнуть именно её влияние. Когда же дело дошло до мирных переговоров, Наполеон пригласил на них не короля Пруссии, а королеву.
Картина Рудольфа Айхстадта.
Пруссия фактически оказалась под властью Наполеона, а Луизу с семьёй сослали. Тем не менее, под давлением общественного мнения, Наполеон через пару лет позволил королевской чете вернуться в Берлин. В день вступления королевы в её столицу Берлин взрывался криками радости, бурлил и кипел. На месте Луиза первым делом добилась в восстановлении одного из видных прусских дипломатов, которого Наполеон терпеть не мог и лишил его должности.
Увы, вскоре после этого она умерла от опухоли в сердце и лёгком. Но её смерть, казалось, только укрепила патриотизм пруссов. В конечном итоге пруссы присоединились к России и соучаствовали в низложении Наполеона с французского трона. После этого прусским королям удалось вернуть большую часть своих земель.
Девушка с невольничьего рынка: аль-Хайзуран
У многих сказочных персонажей были реальные прототипы, а то и несколько. Так, прототипом Шехерезады считают мать багдадского халифа, Харуна ар-Рашида (известного в России больше как Гаруна аль-Рашида). Она родилась в Йемене, в простой семье, и была похищена в пору юности бедуинами. Те продали её на невольничьем рынке. На удачу для похищенной её увидел багдадский принц, возвращавшийся с хаджа, и пожелал купить.
Аль-Хайзуран некоторое пробыла наложницей принца и сумела очаровать его умными речами. Она также не уставала учиться и самообразовываться. Когда принц стал халифом и мог делать всё, что хочет, он дал аль-Хайзуран волю и женился на ней. По всей видимости, он нередко советовался с женой, но её политическая звезда взошла после его смерти, при правлении её сына Харуна.
Акварель Белисарио Джойи.
Харун ар-Рашид был не слишком политически талантлив, но во всём доверял своей матери, которой талантов было не занимать. Она ловко управляла иранскими знатными родами, превратив их в своих союзниках во всех начинаниях. При ней в Багдаде появились библиотека и университет, за Багдадом были проведены оросительные каналы, в саму столицу халифата съезжались купцы, поэты, архитекторы, учёные люди. Таким образом, первая половина официального правления Харуна ар-Рашида знаменовалась необычайным расцветом.
После смерти матери ар-Рашид решил, что аристократы-советники слишком много о себе думают и что халиф не обязан выслушивать советы и упрёки. Он поссорился с теми знатными родами, которых так умело объединяла во благо Багдада его мать, и дошёл до кровавой резни, следствием которого стали бесконечные восстания. Второй этап правления Харуна ар-Рашида, самостоятельный, привёл к упадку и фактическому распаду халифата.
Время королев на российской почве: Ирина Годунова
После смерти Ивана Грозного престол перешёл к его сыну, двадцатисемилетнему царевичу Фёдору. Ещё когда был жив Иван Васильевич, сына Фёдора он наследником рассматривал в крайнем случае – этот, мол, для кельи родился, а не для престола… молчальник. До 1581 года проблемы с этим большой не было – наследовать должен был старший сын Иван, но он умер от, как теперь считают, лечения сифилиса ртутью. Следующие два-три года царь надеялся зачать замену единственному выжившему из его сыновей, но не сложилось. Царём стал именно Фёдор, а царицей – Ирина Годунова, сестра Бориса Годунова, знавшая Фёдора с детских лет, что для царских супружеских пар было необычно.
При Ирине нравы в царских палатах ощутимо поменялись. В это время в Европе как раз в расцвете было Время королев – в политику ворвалось сразу много женщин, включая правящую официально королеву Елизавету I. Елизавету Ирина держала за кумира. Состояла с ней в переписке. С большим энтузиазмом переписывалась и с царицей Кахетии Тинатин – общение этих цариц способствовала укреплению русско-кахетинских связей, которые немало тревожили Турцию. Переписывалась Ирина и с другими европейскими монархами, а также с видными церковными деятелями.
Анна Михалкова в роли Ирины Годуновой в сериале *Годуновы*.
Но перепиской (которая, кстати, сильно влияла на внешнеполитический имидж Руси) новое в поведении русской царицы не ограничивалась. На государственных документах возле подписи царя теперь стояла её подпись. Ирина положила много сил на то, чтобы появился отдельный московский патриархат, что политически было в те времена очень важно, и добилась цели. Она вместе с мужем рука об руку встречала иностранных послов вместо того, чтобы сидеть в тереме, и подсказывала ему во время царских приёмов, стоя позади трона, что отвечать…
Бояре несколько раз подступали к Фёдору, требуя укоротить жену или даже сослать её в монастырь. Но всегда кроткий, добродушный, блаженно улыбающийся царь неожиданно проявлял строптивость и волю, когда дело доходило до его любимой супруги. Низложить Ирину не удавалось до самой смерти царя.
После смерти мужа, под угрозой бунта московской черни, Ирина удалилась в монастырь. Наследника она так и не родила, так что были объявлены выборы царя. Уже будучи постриженной монахиней, Ирина использовала всё своё политическое влияние и дипломатическое искусство для того, чтобы возвести на престол брата Бориса. Возможно, она надеялась влиять на политику государства через него (как было, например, в Англии, где с королём Эдуардом Старшим фактически правила его сестра Этельфледа Мерсийская), но случилась совсем другая история.
Первая для Америки: Элеонора Рузвельт
Племянница одного американского президента и жена другого, Элеонора показала себя едва ли не более талантливым политиком, чем оба они, вместе взятая. И уж точно добилась большей популярности, чем её муж, своей общественной активностью. Когда в США провели большой опрос, который должен был выявить рейтинг четы Рузвельт, выяснилось, что её деятельность американцы оценивают положительно чаще, чем деятельность её мужа.
Во время Великой Депрессии, когда женщина в США ещё не могла быть самостоятельным политиком, тем не менее, Элеонора на правах жены Рузвельта постоянно инициировала общественные дискуссии, в которых склоняла мнение американцев к тому, что индивидуальная успешность, конечно, это хорошо, но в случае бедствий общество должно поддерживать людей, из которых состоит. В годы войны она стала заместителем министра обороны и подвигала США к открытию второго фронта в Европе, для чего, в том числе, содействовала приезду советских героев фронта, включая Людмилу Павличенко, для общения с американцами. Она также приложила много усилий для создания Организации Объединённых Наций, став одной из её основательниц. Именно поэтому штаб-квартира ООН располагается в Нью-Йорке.
В пятидесятых годах она продвигало много прогрессивных повесток, таких, как права женщин и чернокожих. При Кеннеди она была председательницей Президентского комитета по статусу женщин, и постоянно пользовалась большим влиянием в Демократической партии США. Мужа она пережила на семнадцать лет, и многие верят, что для своей страны она сделала больше.
Элеонора Рузвельт в начале своего замужества.
Текст: Лилит Мазикина
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