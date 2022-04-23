Офшоры древности: как средневековые торговцы «бабло косили»

Меняла и его жена. Маринус ван Реймерсвале, 1539 год. | Фото: upload.wikimedia.org.

Офшоры Древнего мира

Финикийские торговцы разгружают товары в средиземноморском порту. | Фото: futurist.ru.

Караван судов. Фреска минойской цивилизации, о. Санторини (Греция). | Фото: degradacijaznanja.wordpress.com.

Монеты Древней Греции. | Фото: ancient.eu.

Древнегреческие амфоры в том виде, как они перевозились по морю. | Фото: ancient.eu.

Средневековая торговля

Портрет Георга Гизе, ганзейского купца из Данцига. Ганс Гольбейн, 1532 год. | Фото: en.wikipedia.org.

Основание Ганзейского союза. Фото: | en.wikipedia.org.

Средневековая ярмарка. | Фото: lordofthecraft.net

Пиратские офшоры

Пираты капитана Кидда на Мадагаскаре. | Фото: kulturologia.ru.

Офшоры Нового времени

Управляющие винной торговой гильдией. Фердинанд Боль, 1680 год. | Фото: en.wikipedia.org.

Одесский торговый порт. | Фото: focus.ua.

Реконструкция судна Голландской Ост-Индской компании Halve Maen. | Фото: youmedemblik.nl.

Испанские серебряные монеты и голландский золотой дукат. | Фото: munthunter.nl.