Черная жемчужина варьете Жозефина Бейкер: танцы в костюме из грозди бананов и полный джаз

*Черная Венера* варьете Жозефина Бейкер | Фото: photobucket.com и moustachemagazine.com
3 июня исполняется 110 лет со дня рождения Жозефины Бейкер – легендарной артистки 1920-х гг., танцовщицы, певицы и актрисы, американо-французской звезды варьете. «Черная Венера» вдохновляла Пикассо и Матисса, Александр Колдер под впечатлением от ее выступлений создавал свои проволочные скульптуры., – «полный джаз»: танцевала, прикрывшись лишь гроздью бананов, усыновила 12 детей разных национальностей, была шпионкой и участвовала в движении Сопротивления во времена Второй мировой.
*Черная Венера* варьете Жозефина Бейкер | Фото: wordpress.com
Горячий темперамент Жозефина унаследовала от своих предков: в ней текла африканская, индейская, еврейская и испанская кровь. Страсть к музыке проявилась в ней еще в детстве, в подростковом возрасте она уже знала все современные танцы. Способности девушки заметили и пригласили ее выступать в шоу-программе. Ее карьера началась с театра в Филадельфии, затем продолжилась в Нью-Йорке, где ее и заметил агент из парижского мюзик-холла, искавший чернокожих артистов для шоу «La Revue Nègre».
Черная жемчужина *Фоли Бержер* Жозефина Бейкер | Фото: megalyrics.ru и ep.xhamster.com
Во французских варьете Жозефина Бейкер произвела настоящий фурор. Ее танцы были очень смелыми и своеобразными: ей удавалось комизм соединять с эротикой. В «Фоли Бержер» она танцевала в одной набедренной повязке из тряпичных «бананов» и в других «дикарских» костюмах, что вызывало целые демонстрации как в поддержку, так и против чернокожей артистки. Из-за экстравагантных танцев ее выступления запретили в Вене, Праге, Будапеште и Мюнхене.
Александер Колдер. Серия проволочных скульптур *Жозефина Бейкер*, 1926-1928 гг. | Фото: liveinternet.ru
Александер Колдер. Серия проволочных скульптур *Жозефина Бейкер*, 1929 г. | Фото: liveinternet.ru
«Черное тело впервые показалось французам грациозным и прекрасным», – писали критики. Французские художники-авангардисты называли ее символом времени, для многих из них она стала музой: Поль Колин писал ее портреты и изображал на рекламных плакатах, она стала одной из тех артисток, которые вдохновили Анри Матисса на написание серии картин «Джаз», а Александра Колдера – на создание проволочных скульптур.
*Черная Венера* варьете Жозефина Бейкер | Фото: wordpress.com
Танцовщица, певица, актриса Жозефина Бейкер | Фото: kinomania.ru
Неоднократно сталкиваясь с расовой дискриминацией, Жозефина всю жизнь с ней боролась. Еще в 11 лет она стала свидетельницей массовой резни, устроенной в Сент-Луисе, поэтому активно выступала против расизма. Во времена Второй мировой войны артистка предложила свои услуги Шарлю де Голлю и принимала участие во французском Сопротивлении. Жозефина выступала перед солдатами и под прикрытием гастролей вела шпионскую деятельность. Ее даже произвели в лейтенанты и наградили медалями Сопротивления и Освобождения и орденом Почетного легиона.
Черная жемчужина *Фоли Бержер* Жозефина Бейкер | Фото: webpark.ru
Жозефина Бейкер | Фото: tumblr.com
«Черная жемчужина» «Фоли Бержер» была неутомима и в танцах, и в общественной деятельности, и в семейной жизни. Она не знала границ и запретов и совершала революции не только на сцене. Жозефина стала приемной матерью для 12 детей разных национальностей и вероисповеданий. Это было для нее практической реализацией ее мечты о мировом братстве.
*Черная Венера* варьете Жозефина Бейкер | Фото: pinster.ru
Танцовщица, певица, актриса Жозефина Бейкер | Фото: cdni.condenast.co.uk
И в зрелые годы Жозефина Бейкер продолжала выходить на сцену и удивлять публику. В 1975 г. в Париже провели шоу, посвященное 50-летию ее творческой деятельности. Чтобы посмотреть на легенду «Фоли Бержер», зрители раскупили билеты задолго до премьеры. Через несколько дней Жозефина отплясывала на столе и пела о том, что ей по-прежнему 17 лет, а наутро у нее случилось кровоизлияние в мозг. Через несколько дней она скончалась. Во Франции говорили, что жизнерадостная артистка «умерла от радости» и провожали ее в последний путь с почестями, предназначенными для политиков и монархов.
Жозефина Бейкер с приемными детьми | Фото: izuminki.com
*Черная Венера* варьете Жозефина Бейкер | Фото: wordpress.com
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