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10 выдуманных достопримечательностей, к которым, невзирая ни на что, стремятся толпы туристов


Самые знаменитые фейковые достопримечательности мира (Балкон Джульетты и замок графа Дракулы).

Самые знаменитые фейковые достопримечательности мира (Балкон Джульетты и замок графа Дракулы).

 

В каждой стране можно найти места, о которых ходят легенды и куда стремятся толпы туристов. Но не все они имеют историческую ценность. Ведь их создали по мотивам любимых фильмов или сюжетов известных книг, и теперь все это преподносят, как достопримечательность, вводя в заблуждение доверчивых туристов. Мы подобрали самые известные места-пустышки.

1. Дом Шерлока Холмса в Лондоне (Великобритания)


Дом-музей вымышленного героя Шерлока Холмса на Бейкер-стрит №239, ведь №221-б не существует (Лондон, Великобритания).

Дом-музей вымышленного героя Шерлока Холмса на Бейкер-стрит №239, ведь №221-б не существует (Лондон, Великобритания).

 

В этом случае действует двойной обман, ведь всеми любимый и всемирно узнаваемый гений сыска Шерлок Холмс – вымышленный герой (причем все об этом знают!). А адреса его проживания в столице Великобритании вообще никогда не существовало. Но с завидной настойчивостью толпы туристов ежедневно стремятся попасть в дом на Бейкер-стрит... №239, на котором предприимчивый народ предусмотрительно прикрепил табличку с №221B. Хотя кинофильмы о гениальном сыщике режиссеры предпочитают снимать в совсем другом месте. Где и как происходили съемки всеми любимого кинофильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (режиссера Игоря Масленникова), вы сможете узнать из материалов на Novate.
ru.

2. Балкон Джульетты в Вероне (Италия)


Дом однофамильцев Капулетти и пристроенный балкон вначале прошлого века выдают за дом Джульетты (Верона, Венеция).

Дом однофамильцев Капулетти и пристроенный балкон вначале прошлого века выдают за дом Джульетты (Верона, Венеция).

 

Джульетты тоже не существовало, даже если и был прототип романтической героини, но где она жила и уж тем более, как со своим возлюбленным общалась на балконе, даже великое произведение Шекспира умалчивает. Ведь в оригинальном тексте юная девушка просила своего Ромео не клясться Луной, стоя на ... террасе. Столь известный монолог влюбленной Джульетты «переместили» на балкон кинорежиссеры, вот теперь именно этот образ и культивируют предприимчивые итальянцы, создав фальшивый дом и уж тем более балкон.

3. Замок Дракулы (Румыния)


Замок Бран представляют лже-замком бессмертного вампира графа Дракулы (Румыния).

Замок Бран представляют лже-замком бессмертного вампира графа Дракулы (Румыния).

 

Граф Дракула - самый раскрученный бренд, пожалуй, не только Румынии, но и всего мира, ведь мало найдется людей, которые бы не слышали о самом известном «кровопийце» всех времен и народов. Конечно же, если вы захотите посетить средневековый замок Бран, что в 30 км от городка Брашов, то ничего не потеряете, но знайте – никакого отношения ни он, ни сам граф Влад III Цепеш к зловещему логову бессмертного вампира не имеют. Естественно, нашлись оригиналы, которые превратили старинный замок в атмосферную туристическую достопримечательность, культивируя образ, созданный Брэмом Стокером в известнейшем готическом романе «Дракула».
Созданный для привлечения туристов Замок Дракулы и его знаменитый гроб (Румыния).

Созданный для привлечения туристов Замок Дракулы и его знаменитый гроб (Румыния).

 

Самое интересное, что туристы с восторгом делятся впечатлениями после посещения лже-достопримечательности: «Это абсолютно не важно, жил в замке Влад III Цепеш или мимо проезжал. Там все стилизовано под вампирскую тематику, в подвале собраны орудия пыток, а за дополнительную плату можно даже лечь в гроб Дракулы». И этим все сказано, лишь бы было интересно и щекотало нервы, а правда это или вымысел – уже неважно.

4. Могила Осириса и храм Изиды (Египет)


Храм Изиды перенесли на остров Агилкия (Египет).

Храм Изиды перенесли на остров Агилкия (Египет).

 

Уже много веков существует древняя легенда, которая гласит, что на острове Филе (Philae) находится настоящая могила Осириса – древнеегипетского бога загробного мира и храм Изиды – лунной богини, олицетворяющей женственность, материнство, магию, исцеление и силу. Остров Филе существует и по сей день, вот только культовых сооружений там давно уж нет.
Саркофаг могилы древнеегипетского бога загробного мира – Осириса (Остров Агилкия, Египет).

Саркофаг могилы древнеегипетского бога загробного мира – Осириса (Остров Агилкия, Египет).

 

Загадочные древние храмы, гробницы и алтари давно перенесли на близлежащий остров Агилкия. Хотя для этого были весьма веские причины – строительство Асуанской плотины, но сакральные места, при таком действии, потеряли свою магическую силу и могут лишь выступать, как обычный памятник архитектуры.

5. Стоунхендж на землях графства Уилтшир (Англия)


Стоунхендж потерял свою сакральную силу (Великобритания).

Стоунхендж потерял свою сакральную силу (Великобритания).

 

Много веков Стоунхендж был самым известным сакральным местом в Европе, ведь его возвели друиды еще за 3 тысячи лет до нашей эры для проведения особых магических ритуалов и астрономических наблюдений. Но в 1958 году культовое сооружение подверглось серьезной реконструкции, можно сказать, было сделано заново, ведь под некоторые камни установили фундаменты из современного бетона , а другие укрепили стальной арматурой. Так что при таком раскладе сакральное место (естественно!) превратилось в обычный памятник, который не несет никакой магической силы, которой много веков подряд подпитывали это сооружение великие маги.

6. Великая Китайская стена (Китай)


Фрагменты Великой Китайской стены, созданные в конце прошлого века (Китай).

Фрагменты Великой Китайской стены, созданные в конце прошлого века (Китай).

 

И даже это грандиозное строение можно назвать псевдодостопримечательностью, ведь те уцелевшие фрагменты, на которые устремляются миллионы туристов, являются ... новостроем.
Что же касается подлинности Китайской стены – то она действительно существовала, и ее возводили много веков подряд целые поколения (начиная с III века до нашей эры и можно считать до ХХI века). Общая ее протяженность достигает 8 тысяч километров, при чем это не цельное оборонительное сооружение и никогда им не было. И естественно, обдуваемая всеми ветрами и омываемая дождями, она совсем уж обветшала, а те фрагменты, что гиды показывают 40 миллионам туристам в год – созданы совсем в недалеких 80-х годах прошлого века.

7. Захоронения Иисуса Христа


Несколько мест захоронения Иисуса Христа (Иерусалим, Япония).

Несколько мест захоронения Иисуса Христа (Иерусалим, Япония).

 

Самый узнаваемый и почитаемый образ Иисуса Христа тоже стараются использовать в своих целях создатели фейковых достопримечательностей. Удивительно, но по всему миру могил, в которых якобы похоронен Сын Божий насчитывается ...пять! Причем увлеченные туристы и паломники, теряя здравый рассудок и логику, стремятся посетить их все. Предприимчивые люди создали три могилы в Иерусалиме, одну - в Индии, и еще одну в ...Японии, в деревушке Шинго. Причем жители последней, свято верят и всем рассказывают, что Иисус прожил в их поселении целых 106 лет и умер естественной смертью, а 3 апреля 33 года нашей эры (предположение ученых) в Иерусалиме распяли его брата. Зная, что это полный абсурд и бред, туристы и паломники все равно устремляются даже в эту деревню, чтобы посетить лжесвятыню.

8. Родина Колумба


Дома, где якобы родился Христофор Колумб (Италия, Испания).

Дома, где якобы родился Христофор Колумб (Италия, Испания).

 

Как известно, место рождения у человека одно, но хваткие предприниматели для Христофора Колумба придумали целых 10! Хотя до сих пор так и неизвестно место рождения самого известного мореплавателя, первооткрывателя и картографа.

В Италии и Испании создали как минимум шесть отчих домов первооткрывателя Америки, но пальму первенства держит дом в городе Генуя, даже несмотря на то, что он построен спустя 200 лет после его рождения! Этот факт не смущает ни устроителей лже-достопримечательности, ни самих туристов, которые тысячными толпами стремятся посетить дом, в котором родился сам Колумб.
Дом-музей Христофора Колумба в Лас-Паольмас-де-Гран-Канарии (Испания).

Дом-музей Христофора Колумба в Лас-Паольмас-де-Гран-Канарии (Испания).

 

Еще одно место, где туристов вводят в заблуждение – это дом в Лас-Паольмас-де-Гран-Канарии, что в Испании. В нем расположили довольно-таки крупный музей, который с нескрываемой гордостью повествует о путешествиях и жизни Христофора Колумба. Но этот дом хотя бы «видел» самого мореплавателя, доказано, что в возрасте 41 года он здесь проживал некоторое время.
Но ученые до сих пор спорят, где же все-таки родился известный картограф, ведь никаких документальных подтверждений пока не найдено.

9. Сонная Лощина в округе Уэстчестер (США)


В угоду туристам, американскую деревню Северный Тарритаун переименовали в Сонную Лощину (США).

В угоду туристам, американскую деревню Северный Тарритаун переименовали в Сонную Лощину (США).

Как оказалось, туристы не только с готовностью обманываются и восхищаются фейковыми достопримечательностями, но и сами вынуждают их делать. Такой курьезный случай произошел в Северном Тарритауне в округе Уэстчестер, что в штате Нью-Йорк. Сложно себе представить, но путешествующие очень просили и даже настаивали, чтобы их отвезли в Сонную Лощину, в которой был снят готический фильм ужасов режиссером Тимом Бертоном с таким же названием (1999 год).
Фрагменты фильма-ужасов «Сонная Лощина» (режиссер Тим Бертон, 1999 г).

Фрагменты фильма-ужасов «Сонная Лощина» (режиссер Тим Бертон, 1999 г).

Этот жуткий фильм, является вольной экранизацией новеллы Вашингтона Ирвинга «Легенда о Сонной Лощине». Самое интересное, что снимался то он в Англии, в специально построенной деревне. Но, поскольку события разворачиваются в Америке, то именно здесь поклонники ужастиков и возжелали видеть это поселение. Чтобы не расстраивать народ, да и привлечь туристов, а значит солидные финансовые вливания, мэр принял решение переименовать свой городок, и теперь это место стало весьма прибыльной псевдо-достопримечательностью.

10. Крейсер «Аврора» в Санкт-Петербурге (Россия)


 
Крейсер «Аврора» вначале прошлого века (Санкт-Петербург, Россия). | Фото: pikabu.ru.

Крейсер «Аврора» вначале прошлого века (Санкт-Петербург, Россия). | Фото: pikabu.ru.

 

Ну что уж далеко ходить, чтобы посмотреть на муляж вместо настоящей достопримечательности. Как оказалось, даже легендарный крейсер «Аврора», который величаво расположился на Петроградской набережной напротив Нахимовского военно-морского училища, тоже потерял практически все первозданное. Ведь от некогда грозного крейсера, воевавшего с Японией и Германией, можно увидеть лишь радиорубку, рынду и некоторые части машинного отделения.
Новый крейсер «Аврора» на Петроградской набережной (Санкт-Петербург, Россия).

Новый крейсер «Аврора» на Петроградской набережной (Санкт-Петербург, Россия).

 

Грабить его содержимое начали еще в советские времена, а нижняя часть корпуса от времени просто сгнила, поэтому в 1984 году было принято решение отправить его на реконструкцию. Но поскольку восстанавливать уже было практически нечего, крейсер заново построили на Северной верфи и отправили его на «вечную стоянку», в качестве известнейшей достопримечательности страны, а остатки настоящей «Авроры» затопили в Финском заливе.

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10 выдуманных достопримечательностей, к которым, невзирая ни на что, стремятся толпы туристов

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