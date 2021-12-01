10 выдуманных достопримечательностей, к которым, невзирая ни на что, стремятся толпы туристов

Самые знаменитые фейковые достопримечательности мира (Балкон Джульетты и замок графа Дракулы).
В каждой стране можно найти места, о которых ходят легенды и куда стремятся толпы туристов. Но не все они имеют историческую ценность. Ведь их создали по мотивам любимых фильмов или сюжетов известных книг, и теперь все это преподносят, как достопримечательность, вводя в заблуждение доверчивых туристов. Мы подобрали самые известные места-пустышки.
1. Дом Шерлока Холмса в Лондоне (Великобритания)
Дом-музей вымышленного героя Шерлока Холмса на Бейкер-стрит №239, ведь №221-б не существует (Лондон, Великобритания).
В этом случае действует двойной обман, ведь всеми любимый и всемирно узнаваемый гений сыска Шерлок Холмс – вымышленный герой (причем все об этом знают!). А адреса его проживания в столице Великобритании вообще никогда не существовало. Но с завидной настойчивостью толпы туристов ежедневно стремятся попасть в дом на Бейкер-стрит... №239, на котором предприимчивый народ предусмотрительно прикрепил табличку с №221B. Хотя кинофильмы о гениальном сыщике режиссеры предпочитают снимать в совсем другом месте. Где и как происходили съемки всеми любимого кинофильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (режиссера Игоря Масленникова), вы сможете узнать из материалов на Novate.ru.
2. Балкон Джульетты в Вероне (Италия)
Дом однофамильцев Капулетти и пристроенный балкон вначале прошлого века выдают за дом Джульетты (Верона, Венеция).
Джульетты тоже не существовало, даже если и был прототип романтической героини, но где она жила и уж тем более, как со своим возлюбленным общалась на балконе, даже великое произведение Шекспира умалчивает. Ведь в оригинальном тексте юная девушка просила своего Ромео не клясться Луной, стоя на ... террасе. Столь известный монолог влюбленной Джульетты «переместили» на балкон кинорежиссеры, вот теперь именно этот образ и культивируют предприимчивые итальянцы, создав фальшивый дом и уж тем более балкон.
3. Замок Дракулы (Румыния)
Замок Бран представляют лже-замком бессмертного вампира графа Дракулы (Румыния).
Граф Дракула - самый раскрученный бренд, пожалуй, не только Румынии, но и всего мира, ведь мало найдется людей, которые бы не слышали о самом известном «кровопийце» всех времен и народов. Конечно же, если вы захотите посетить средневековый замок Бран, что в 30 км от городка Брашов, то ничего не потеряете, но знайте – никакого отношения ни он, ни сам граф Влад III Цепеш к зловещему логову бессмертного вампира не имеют. Естественно, нашлись оригиналы, которые превратили старинный замок в атмосферную туристическую достопримечательность, культивируя образ, созданный Брэмом Стокером в известнейшем готическом романе «Дракула».
Созданный для привлечения туристов Замок Дракулы и его знаменитый гроб (Румыния).
Самое интересное, что туристы с восторгом делятся впечатлениями после посещения лже-достопримечательности: «Это абсолютно не важно, жил в замке Влад III Цепеш или мимо проезжал. Там все стилизовано под вампирскую тематику, в подвале собраны орудия пыток, а за дополнительную плату можно даже лечь в гроб Дракулы». И этим все сказано, лишь бы было интересно и щекотало нервы, а правда это или вымысел – уже неважно.
4. Могила Осириса и храм Изиды (Египет)
Храм Изиды перенесли на остров Агилкия (Египет).
Уже много веков существует древняя легенда, которая гласит, что на острове Филе (Philae) находится настоящая могила Осириса – древнеегипетского бога загробного мира и храм Изиды – лунной богини, олицетворяющей женственность, материнство, магию, исцеление и силу. Остров Филе существует и по сей день, вот только культовых сооружений там давно уж нет.
Саркофаг могилы древнеегипетского бога загробного мира – Осириса (Остров Агилкия, Египет).
Загадочные древние храмы, гробницы и алтари давно перенесли на близлежащий остров Агилкия. Хотя для этого были весьма веские причины – строительство Асуанской плотины, но сакральные места, при таком действии, потеряли свою магическую силу и могут лишь выступать, как обычный памятник архитектуры.
5. Стоунхендж на землях графства Уилтшир (Англия)
Стоунхендж потерял свою сакральную силу (Великобритания).
Много веков Стоунхендж был самым известным сакральным местом в Европе, ведь его возвели друиды еще за 3 тысячи лет до нашей эры для проведения особых магических ритуалов и астрономических наблюдений. Но в 1958 году культовое сооружение подверглось серьезной реконструкции, можно сказать, было сделано заново, ведь под некоторые камни установили фундаменты из современного бетона , а другие укрепили стальной арматурой. Так что при таком раскладе сакральное место (естественно!) превратилось в обычный памятник, который не несет никакой магической силы, которой много веков подряд подпитывали это сооружение великие маги.
6. Великая Китайская стена (Китай)
Фрагменты Великой Китайской стены, созданные в конце прошлого века (Китай).
И даже это грандиозное строение можно назвать псевдодостопримечательностью, ведь те уцелевшие фрагменты, на которые устремляются миллионы туристов, являются ... новостроем.
Что же касается подлинности Китайской стены – то она действительно существовала, и ее возводили много веков подряд целые поколения (начиная с III века до нашей эры и можно считать до ХХI века). Общая ее протяженность достигает 8 тысяч километров, при чем это не цельное оборонительное сооружение и никогда им не было. И естественно, обдуваемая всеми ветрами и омываемая дождями, она совсем уж обветшала, а те фрагменты, что гиды показывают 40 миллионам туристам в год – созданы совсем в недалеких 80-х годах прошлого века.
7. Захоронения Иисуса Христа
Несколько мест захоронения Иисуса Христа (Иерусалим, Япония).
Самый узнаваемый и почитаемый образ Иисуса Христа тоже стараются использовать в своих целях создатели фейковых достопримечательностей. Удивительно, но по всему миру могил, в которых якобы похоронен Сын Божий насчитывается ...пять! Причем увлеченные туристы и паломники, теряя здравый рассудок и логику, стремятся посетить их все. Предприимчивые люди создали три могилы в Иерусалиме, одну - в Индии, и еще одну в ...Японии, в деревушке Шинго. Причем жители последней, свято верят и всем рассказывают, что Иисус прожил в их поселении целых 106 лет и умер естественной смертью, а 3 апреля 33 года нашей эры (предположение ученых) в Иерусалиме распяли его брата. Зная, что это полный абсурд и бред, туристы и паломники все равно устремляются даже в эту деревню, чтобы посетить лжесвятыню.
8. Родина Колумба
Дома, где якобы родился Христофор Колумб (Италия, Испания).
Как известно, место рождения у человека одно, но хваткие предприниматели для Христофора Колумба придумали целых 10! Хотя до сих пор так и неизвестно место рождения самого известного мореплавателя, первооткрывателя и картографа.
В Италии и Испании создали как минимум шесть отчих домов первооткрывателя Америки, но пальму первенства держит дом в городе Генуя, даже несмотря на то, что он построен спустя 200 лет после его рождения! Этот факт не смущает ни устроителей лже-достопримечательности, ни самих туристов, которые тысячными толпами стремятся посетить дом, в котором родился сам Колумб.
Дом-музей Христофора Колумба в Лас-Паольмас-де-Гран-Канарии (Испания).
Еще одно место, где туристов вводят в заблуждение – это дом в Лас-Паольмас-де-Гран-Канарии, что в Испании. В нем расположили довольно-таки крупный музей, который с нескрываемой гордостью повествует о путешествиях и жизни Христофора Колумба. Но этот дом хотя бы «видел» самого мореплавателя, доказано, что в возрасте 41 года он здесь проживал некоторое время.
Но ученые до сих пор спорят, где же все-таки родился известный картограф, ведь никаких документальных подтверждений пока не найдено.
9. Сонная Лощина в округе Уэстчестер (США)
В угоду туристам, американскую деревню Северный Тарритаун переименовали в Сонную Лощину (США).
Как оказалось, туристы не только с готовностью обманываются и восхищаются фейковыми достопримечательностями, но и сами вынуждают их делать. Такой курьезный случай произошел в Северном Тарритауне в округе Уэстчестер, что в штате Нью-Йорк. Сложно себе представить, но путешествующие очень просили и даже настаивали, чтобы их отвезли в Сонную Лощину, в которой был снят готический фильм ужасов режиссером Тимом Бертоном с таким же названием (1999 год).
Фрагменты фильма-ужасов «Сонная Лощина» (режиссер Тим Бертон, 1999 г).
Этот жуткий фильм, является вольной экранизацией новеллы Вашингтона Ирвинга «Легенда о Сонной Лощине». Самое интересное, что снимался то он в Англии, в специально построенной деревне. Но, поскольку события разворачиваются в Америке, то именно здесь поклонники ужастиков и возжелали видеть это поселение. Чтобы не расстраивать народ, да и привлечь туристов, а значит солидные финансовые вливания, мэр принял решение переименовать свой городок, и теперь это место стало весьма прибыльной псевдо-достопримечательностью.
10. Крейсер «Аврора» в Санкт-Петербурге (Россия)
Крейсер «Аврора» вначале прошлого века (Санкт-Петербург, Россия). | Фото: pikabu.ru.
Ну что уж далеко ходить, чтобы посмотреть на муляж вместо настоящей достопримечательности. Как оказалось, даже легендарный крейсер «Аврора», который величаво расположился на Петроградской набережной напротив Нахимовского военно-морского училища, тоже потерял практически все первозданное. Ведь от некогда грозного крейсера, воевавшего с Японией и Германией, можно увидеть лишь радиорубку, рынду и некоторые части машинного отделения.
Новый крейсер «Аврора» на Петроградской набережной (Санкт-Петербург, Россия).
Грабить его содержимое начали еще в советские времена, а нижняя часть корпуса от времени просто сгнила, поэтому в 1984 году было принято решение отправить его на реконструкцию. Но поскольку восстанавливать уже было практически нечего, крейсер заново построили на Северной верфи и отправили его на «вечную стоянку», в качестве известнейшей достопримечательности страны, а остатки настоящей «Авроры» затопили в Финском заливе.
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