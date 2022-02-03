Самые везучие несчастливицы: 5 женщин, сумевших выжить в катастрофах

Вайолетт Констанс Джессоп - женщина, пережившая катастрофы на «Олимпике», «Титанике» и «Британике».
Многие называют этих женщин везучими, ведь они оказывались в шаге от смерти, но судьба давала им еще один шанс. Сами же героини, попавшие в передряги, так не считают. «Лучше уж прожить скучную жизнь, размеренную жизнь, нежели испытать на себе такое «счастье», - считают они. В нашем обзоре – 5 женщин, сумевших выжить в катастрофах.
1. Мелани Мартинез (ураган)
Ураганы пять раз разрушали дом Мелани Мартинез. | Фото: publy.ru.
Мелани Мартинез (Melanie Martinez) называют «самой несчастливой женщиной Америки». Дело в том, что ее дом пять раз разрушали ураганы. Впервые это произошло в 1965 году. Бетси, Хуан, Джордж, Катрина и Исаак – это не имена друзей, которые она произносит, а названия ураганов. В 2012 году команда одного из реалити-шоу отстроила новый дом для горе-женщины. Буквально через несколько месяцев после новоселья ураган первой категории «Исаак» вновь разрушил жилье Мелани. Кстати, женщина заявила, что, несмотря на катаклизмы, она не намерена переезжать с этого места, т. к. она здесь родилась и прожила всю жизнь.
2. Весна Вулович (авиакатастрофа)
Весна Вулович - девушка, которая выжила после падения 10106 метров. | Фото: zvezda.rs.
Стюардесса Весна Вулович (Vesna Vulović) выжила при падении с самолета. В 1972 году, будучи стажером, она по ошибке попала на рейс Стокгольм – Белград. Девушку перепутали с другой стюардессой, которая должна была обслуживать пассажиров. Когда прогремел взрыв, Весна провела в свободном падении целых 3 минуты, пролетев расстояние в 10106 метров. Когда местные жители подоспели к месту аварии, они обнаружили, что одна девушка жива!
Весна получила перелом основания черепа, обеих ног, таза, трех позвонков. 10 дней она провела в коме, а после этого потеряла память. О произошедших событиях Весна вспомнила только через 10 лет после катастрофы, когда мальчишки на улице взрывали петарды.
Весна Вулович - стюардесса, выжившая после авиакатастрофы. | Фото: cn15.nevsedoma.com.ua.
Когда Весна Вулович поправилась, она снова вернулась работать в авиакомпанию. Вот только стюардессой ей быть не разрешили, работала только на земле. Любопытно, что ее тезка Весна Николич, которая должна была оказаться на том злополучном рейсе, уволилась и никогда больше не летала на самолетах.
Сама же Весна Вулович ухмылялась, когда ее называли самой везучей женщиной в мире. «Если бы мне действительно повезло, я бы вообще не села в этот самолёт. А так я упала с небес, переломала себе все кости, потеряла память, четыре с половиной года училась ходить, и при этом мне ещё и завидуют! Да уж — отличное везение, нечего сказать», — говорила она.
3. Вайолетт Констанс Джессоп (кораблекрушение)
Вайолетт Констанс Джессоп - женщина, пережившая три кораблекрушения. | Фото: infomaniya.com.
Violet Constance Jessop - стюардесса на кораблях «Олимпик», «Титаник», «Британик». | Фото: cs8.pikabu.ru.
История Вайолетт Констанс Джессоп (Violet Constance Jessop) невероятна. Эта женщина выжила в трех катастрофах легендарных кораблей. В 1911 году Вайолетт была принята стюардессой на борт трансатлантического лайнера «Олимпик». Через три месяца произошло столкновение «Олимпика» и крейсера «Хоук». Вайолетт Джессоп перебралась на другой корабль - «Титаник». Когда в 1912 году произошла катастрофа, женщине повезло, ей нашлось место в спасательной шлюпке.
Через четыре года Вайолетт устроилась работать на «Британик». Судьба корабля трагична: он пошел ко дну, подорвавшись на мине, а Вайолетт Констанс Джессоп снова выжила. Все эти несчастья не испугали стюардессу, и она еще долго работала на кораблях, совершая кругосветные путешествия.
4. Дженни Кэрнс-Лоуренс (теракт)
Дженни Кэрнс-Лоуренс трижды оказывалась в эпицентрах терактов. | Фото: media.keepo.me.
Дженни Кэрнс-Лоуренс несколько раз была в шаге от смерти. 11 сентября 2001 года Дженни вместе со своим мужем Джейсоном прибыла в Нью-Йорк. Супруги прогуливались по городу и планировали посетить Всемирный торговый центр. Драма развернулась прямо на их глазах. Когда башни-близнецы разрушились вследствие теракта, Дженни была совсем рядом с тем местом.
Через четыре года женщина оказалась в Лондоне. Именно тогда террористы организовали взрывы в подземке. Но и это еще не все. В 2008 году, во время поездки в Мумбаи, Дженни Кэрнс-Лоуренс снова пришлось пережить теракт. Боевики обстреляли несколько кафе, отелей и вокзал, убив 166 человек. Дженни посчастливилось остаться в живых.
5. Энн Ходжес (метеорит)
Энн Ходжес - женщина, в которую попал метеорит. | Фото: oldpicz.com.
Энн Ходжес (Ann Hodges) стала единственным выжившим человеком, в которого попал метеорит. 30 ноября 1954 года осколок космического тела пробил крышу дома Энн, срикошетил о радиоприемник и ударил дремавшую на диване женщину в бедро. Метеорит оставил на теле Энн огромный ожог.
Метеорит оставил на теле Энн Ходжес огромный ожог. | Фото: animalworld.com.ua.
Осколок размером с грейпфрут тут же забрали спецслужбы ВВС США, но супруг пострадавшей, работавший адвокатом, отсудил метеорит обратно. Через некоторое время супруги, не поделив метеорит, расстались. Энн Ходжес подарила осколок космического тела Музею естественной истории Алабамского университета.
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