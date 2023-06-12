Китай с высоты птичьего полета

Коллекция удивительных снимков Китая с высоты птичьего полета, показывающая огромное разнообразие ландшафтов. Горы, пустыни, бездны, морские берега, города…









1. Осень на озере в Нанкине, Китай. (Фото Yaorusheng):







2. Часть Великой китайской стены зимой. Смотрите также «Великая китайская стена. Бадалин». (Фото Zhao Zhenhao):







3. Китайский коттеджный поселок в Ухане. (Фото Jie Zhao):







4. Храм в живописнейшем районе в провинции Сычуань, Китай. (Фото Eastimages):







5. Сад Юйюань зимой в Шанхае. Это частный классический сад Китая. Он расположен в самом сердце старого города Наньши. Название его означает «Сад Радости», или «Сад Неторопливого Отдыха», и сегодня это действительно пасторальный мир внутри сверхсовременного и беспокойного мегаполиса.(Фото Danny Hu):







6. Море лотосов в провинции Чжэцзян, Китай. Цветы лотоса в Китае считаются символом чистоты и лета.







7. Рисовые террасы всегда выглядят волшебно с высоты. (Фото Poorfish):







8. Гонконг с высоты. (Фото Pa_Yon):







9. Мост Нанпу — первый в стране вантовый мост общей длиной 8346 метров. Размеры моста Нанпу впечатляют: две железобетонные башни возвышаются на 150 метров, к каждой из них прикреплены по 22 пары стальных тросов, поддерживающих конструкцию. Главное преимущество дорожной развязки моста — это круговой дизайн эстакады, который позволяет максимально экономно использовать площадь. (Фото Yibo Wang):







10. Никогда не догадаетесь, что это такое. А это море брошенных велосипедов с высоты.







11. Солнечные панели на южных склонах Китая. (Фото Xieyuliang):







12. Озеро Эрхай и храм Путуо. (Фото Stanley Chen Xi):







13. Торговый центр Shanghai Pentagonal Mart — китайский ответ Пентагону. Он находится в финансовом и деловом центре всего Китая — районе Пудун города Шанхай, и представляет собой циклопическую структуру огромных размеров, которая в плане напоминает Пентагон, однако по общей площади немного уступает своему американскому собрату — штаб-квартире Министерства обороны США. (Фото VCG):







14. Дюны в пустыне Гоби на северо-западе Китая. (Фото Patrick Baz):







15. Деревенька в Гуйчжоу. (Фото Eastimages):







16. Рапсовые поля в провинции Юньнань. (Фото Cnyy):







17. Лес после снегопада в Сиане, провинция Шэньси. (Фото Reuters):







18. Национальный парк водно-болотных угодий в Ханчжоу, провинция Чжэцзян. Посмотрите, какие интересные тропинки здесь. (Фото HelloRF Zcool):







19. Скоростной поезд на юго-западе Китая.







20. Замерзшее озеро в провинции Хэбэй на севере Китая. (Фото Zhao Zhenhao):







21. Мемориал императоров Яна и Хуана в провинции Хэнань.



Скульптура китайских императоров Янь и Хуан является фактически пятой по высоте скульптурой в мире, однако не включена в список самых высоких статуй из-за того, что императоры изображены не в полный рост — монумент высотой 106 метров представляет собой две головы, высеченные в горе, где 55 метров составляет гора и 51 метров — каждая из голов. Глаза императоров составляют около трех метров в длину каждый, нос — 8 метров в длину, два лица совместно имеют площадь около 1000 квадратных метров. На сооружение ушло более 7000 м³ бетона и 1500 тонн стали. (Фото Barry Kusuma):







22. Фитнес по-китайски с высоты.







23. Горы в пустыне Гоби в северо-западном Китае. (Фото Patrick Baz):







24. Эстакады в Шанхае. (Фото Danny Hu):







25. Великая китайская стена недалеко от Пекина. (Фото Xiaolu Chu):







26. Рисовые террасы в провинции Гуйчжоу. (Фото Eastimages):





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27. Не так давно в Китае завершили строительство самого большого в мире радиотелескопа FAST (Five hundred meter Aperture Spherical Telescope). Диаметр его рефлектора — полкилометра!







28. Извилистая горная дорога в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. (Фото Danny Hu):







29. Вид с высоты на реку Ли в туманный день. (Фото Yibo Wang):







30. Туристическая достопримечательность в провинции Гуйчжоу — восьмиугольник — состоит из сорго, рапсовых цветов, слив и персиковых деревьев.







31. Осенние деревья в небольшом озере вблизи Нанкина, Китай. (Фото Yaorusheng):







32. Национальный лесной парк Чжанцзяцзе в городском округе Чжанцзяцзе, провинция Хунань, Китай. Парк расположен на живописной территории Улинъюань, признанной ЮНЕСКО объектом Всемирного наследия. Парк примечателен большим количеством пиков-столбов из песчаника и кварца, самый живописный из них — «Колонна Южное Небо» высотой 1080 метров. (Фото Tonnaja):







33. В китайской провинции Хунань, на высоте 300 метров над землей открылся небесный стеклянный мост, откуда открываются впечатляющие виды.







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