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Китай с высоты птичьего полета

Коллекция удивительных снимков Китая с высоты птичьего полета, показывающая огромное разнообразие ландшафтов. Горы, пустыни, бездны, морские берега, города…

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1. Осень на озере в Нанкине, Китай. (Фото Yaorusheng):

Осень на озере в Нанкине, Китай

2. Часть Великой китайской стены зимой. Смотрите также «Великая китайская стена. Бадалин». (Фото Zhao Zhenhao):

Часть Великой китайской стены зимой

3. Китайский коттеджный поселок в Ухане. (Фото Jie Zhao):

Китайский коттеджный поселок в Ухане

4. Храм в живописнейшем районе в провинции Сычуань, Китай. (Фото Eastimages):

Храм в живописнейшем районе в провинции Сычуань, Китай

5. Сад Юйюань зимой в Шанхае. Это частный классический сад Китая. Он расположен в самом сердце старого города Наньши. Название его означает «Сад Радости», или «Сад Неторопливого Отдыха», и сегодня это действительно пасторальный мир внутри сверхсовременного и беспокойного мегаполиса.(Фото Danny Hu):

Сад Юйюань зимой в Шанхае

6. Море лотосов в провинции Чжэцзян, Китай. Цветы лотоса в Китае считаются символом чистоты и лета.

Море лотосов в провинции Чжэцзян, Китай

7. Рисовые террасы всегда выглядят волшебно с высоты. (Фото Poorfish):

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8. Гонконг с высоты. (Фото Pa_Yon):

Гонконг с высоты

9. Мост Нанпу — первый в стране вантовый мост общей длиной 8346 метров. Размеры моста Нанпу впечатляют: две железобетонные башни возвышаются на 150 метров, к каждой из них прикреплены по 22 пары стальных тросов, поддерживающих конструкцию. Главное преимущество дорожной развязки моста — это круговой дизайн эстакады, который позволяет максимально экономно использовать площадь. (Фото Yibo Wang):

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10. Никогда не догадаетесь, что это такое. А это море брошенных велосипедов с высоты.

конфискованные полицией велосипеды

11. Солнечные панели на южных склонах Китая. (Фото Xieyuliang):

Солнечные панели на южных склонах Китая

12. Озеро Эрхай и храм Путуо. (Фото Stanley Chen Xi):

Озеро Эрхай и храм Путуо

13. Торговый центр Shanghai Pentagonal Mart — китайский ответ Пентагону. Он находится в финансовом и деловом центре всего Китая — районе Пудун города Шанхай, и представляет собой циклопическую структуру огромных размеров, которая в плане напоминает Пентагон, однако по общей площади немного уступает своему американскому собрату — штаб-квартире Министерства обороны США. (Фото VCG):

Торговый центр Shanghai Pentagonal Mart

14. Дюны в пустыне Гоби на северо-западе Китая. (Фото Patrick Baz):

Дюны в пустыне Гоби на северо-западе Китая

15. Деревенька в Гуйчжоу. (Фото Eastimages):

Деревенька в Гуйчжоу

16. Рапсовые поля в провинции Юньнань. (Фото Cnyy):

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17. Лес после снегопада в Сиане, провинция Шэньси. (Фото Reuters):

Лес после снегопада в Сиане, провинция Шэньси

18. Национальный парк водно-болотных угодий в Ханчжоу, провинция Чжэцзян. Посмотрите, какие интересные тропинки здесь. (Фото HelloRF Zcool):

Национальный парк водно-болотных угодий в Ханчжоу

19. Скоростной поезд на юго-западе Китая.

Скоростной поезд на юго-западе Китая

20. Замерзшее озеро в провинции Хэбэй на севере Китая. (Фото Zhao Zhenhao):

Замерзшее озеро в провинции Хэбэй на севере Китая

21. Мемориал императоров Яна и Хуана в провинции Хэнань.

Скульптура китайских императоров Янь и Хуан является фактически пятой по высоте скульптурой в мире, однако не включена в список самых высоких статуй из-за того, что императоры изображены не в полный рост — монумент высотой 106 метров представляет собой две головы, высеченные в горе, где 55 метров составляет гора и 51 метров — каждая из голов. Глаза императоров составляют около трех метров в длину каждый, нос — 8 метров в длину, два лица совместно имеют площадь около 1000 квадратных метров. На сооружение ушло более 7000 м³ бетона и 1500 тонн стали. (Фото Barry Kusuma):

Мемориал императоров Яна и Хуана в провинции Хэнань

22. Фитнес по-китайски с высоты.

Фитнес по-китайски с высоты

23. Горы в пустыне Гоби в северо-западном Китае. (Фото Patrick Baz):

Горы в пустыне Гоби в северо-западном Китае

24. Эстакады в Шанхае. (Фото Danny Hu):

Эстакады в Шанхае

25. Великая китайская стена недалеко от Пекина. (Фото Xiaolu Chu):

Великая китайская стена недалеко от Пекина

26. Рисовые террасы в провинции Гуйчжоу. (Фото Eastimages):

Рисовые террасы в провинции Гуйчжоу
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27. Не так давно в Китае завершили строительство самого большого в мире радиотелескопа FAST (Five hundred meter Aperture Spherical Telescope). Диаметр его рефлектора — полкилометра!

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28. Извилистая горная дорога в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. (Фото Danny Hu):

Извилистая горная дорога в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.

29. Вид с высоты на реку Ли в туманный день. (Фото Yibo Wang):

Вид с воздуха на реку Ли в туманный день.

30. Туристическая достопримечательность в провинции Гуйчжоу — восьмиугольник — состоит из сорго, рапсовых цветов, слив и персиковых деревьев.

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31. Осенние деревья в небольшом озере вблизи Нанкина, Китай. (Фото Yaorusheng):

Осенние деревья в небольшом озере вблизи Нанкина, Китай

32. Национальный лесной парк Чжанцзяцзе в городском округе Чжанцзяцзе, провинция Хунань, Китай. Парк расположен на живописной территории Улинъюань, признанной ЮНЕСКО объектом Всемирного наследия. Парк примечателен большим количеством пиков-столбов из песчаника и кварца, самый живописный из них — «Колонна Южное Небо» высотой 1080 метров. (Фото Tonnaja):

Национальный лесной парк Чжанцзяцзе в городском округе Чжанцзяцзе, провинция Хунань, Китай

33. В китайской провинции Хунань, на высоте 300 метров над землей открылся небесный стеклянный мост, откуда открываются впечатляющие виды.

небесный стеклянный мост

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Китай с высоты птичьего полета

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